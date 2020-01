La première de la mi-saison s’est terminée avec une touche qui vous donnera envie de revoir chaque flashforward pour cette seule chose

La première mi-saison de This Is Us s’est terminée par une tournure de l’intrigue à laquelle personne ne s’attendait. Sterling K. Brown savait ce qui allait se passer, mais quand il le regardait, il a crié. Voyons pourquoi les dix dernières secondes de l’épisode nous donnent envie de revenir en arrière et de regarder chaque flashforward jusqu’à présent.

[Warning: This Is Us Season 4 spoilers ahead]

Eris Baker, Sterling K. Brown, Faithe Herman, Susan Kelichi Watson et Lyric Ross | Ron Batzdorff / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Les derniers instants de «This Is Us» vous laissent sur le bord de votre siège

Lorsque Randall (Brown) arrive à la maison après avoir rendu visite à sa mère à Los Angeles, il monte à l’étage pour vérifier sa famille. Il jette un œil dans chacune des chambres des enfants pour s’assurer qu’elles sont sûres et bien endormies. Le conseiller se rend ensuite chez sa femme, Beth (Susan Kelechi Watson), pour la saluer.

Randall lui dit qu’il va retourner en bas pour un verre d’eau, puis qu’il reviendra. En descendant, il se retrouve face à face avec un intrus brandissant un couteau.

Les deux se regardèrent un instant pendant que les fans à la maison hurlaient. Le spectacle se termine sur cette note, mais heureusement, il y a quelques scènes de la semaine prochaine.

“Tu ne vas pas me dépasser”, dit Randall au monstre avec une arme.

C’est tout ce que nous obtenons, cependant. Les téléspectateurs se demandent ce qui s’ensuit. Randall affrontera-t-il cette personne dans une bataille complète. Est-ce que Beth entendra tout à l’étage et composera le 9-1-1? Même si elle appelle la police, ils ne seront pas là à temps pour aider Randall à combattre cet homme.

Les fans veulent savoir si cet intrus blesse gravement Randall chez lui

“Cela me donne envie de revenir en arrière et de voir si Randall marchait avec une sorte de boiterie au cours de la dernière saison, enfin une avance rapide”, écrit un fan sur Reddit.

Certains téléspectateurs pensent que Randall est sur le point de se battre avec l’intrus qui pourrait lui causer des blessures durables. Avait-il boité dans le dernier éclair?

“Je ne m’attendais certainement pas à la fin!”, A écrit un autre Redditor. «Je me demande si cela a quelque chose à voir avec la raison pour laquelle Randall n’est pas au chalet que nous avons vu le dernier épisode. Pensez-vous que ce type le blesse gravement? »

Bien que Kevin (Justin Hartley) nous dise que Randall n’est pas au chalet parce qu’ils ne sont pas en bons termes. Il est possible que nous ne le voyions pas parce que les producteurs ne voulaient pas nous montrer combien il avait été blessé avant la révélation de l’intrus.

Les fans sont convaincus que cet intrus recherche plus qu’un simple vol

«Un cambrioleur de nuit? Ce n’est pas bon », ajoute un autre fan concerné. “S’il ne s’agissait que d’un voleur ordinaire, il attendrait que tout le monde aille travailler, puis se précipite pour prendre ce qu’il pouvait porter. Cet homme est mauvais. “

Cette visionneuse fait un point solide. Si l’intrus ne voulait que voler aux Pearsons, ne serait-il pas venu le jour où personne n’est à la maison? Il semble qu’il ait dû surveiller la maison et avoir vu Randall entrer.

“Je pense qu’il est réel; peut-être quelqu’un qui n’aime pas quelque chose que le nouveau conseiller municipal a fait? », suggère un autre spectateur.

Les fans sont inquiets à propos de Randall et s’il se retrouve à l’hôpital à cause de cet intrus dans sa maison. Nous devrons attendre et voir ce qui se passera lorsque le spectacle reviendra le 21 janvier 2020, à 21 h. ET à NBC.