La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a déclaré que la parentalité rend le travail plus simple

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-CA), est un pilier de l’actualité, plus récemment en raison du procès en destitution du président Donald Trump. Bien que Pelosi ait une énorme pression politique sur ses épaules, elle a reçu beaucoup de formation pour préparer des situations difficiles. En tant que maman de cinq enfants, le Président sait comment prendre les choses en main.

Président de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi | Aurora Samperio / NurPhoto via .

Marié université chérie

Marié

à Paul Pelosi depuis 1963, qui

qu’elle a rencontrée au collège, le Président fait un effort pour quitter le travail quand elle obtient

à la maison tandis que Paul a tendance à rester en dehors du rôle de sa femme dans la politique. “J’ai fait un

effort conscient pour ne pas être impliqué ou donner l’apparence d’être impliqué dans

sa carrière politique », a-t-il déclaré à The Chronicle en 2004.« Les gens

devrait se rendre compte qu’elle est la seule. “

Une année

après que le couple eut fait le nœud, ils eurent leur premier enfant. À la fin de 1970,

ils ont eu quatre filles et un fils – Nancy Corinne, Christine, Jacqueline,

Alexandra et Paul, selon le Washington Post.

Gérant les tâches quotidiennes liées à l’éducation des enfants, Pelosi a géré la routine quotidienne du covoiturage, de la lessive et du nettoyage de la maison dans leur maison. Pourtant, bien qu’elle ait les mains pleines avec sa propre progéniture, sa conscience des enfants vivant dans la pauvreté l’a motivée à entrer dans l’arène politique pour imposer le changement. «Ce qui m’a amené de la cuisine au Congrès, c’est de savoir qu’un enfant sur cinq en Amérique vit dans la pauvreté», a-t-elle déclaré. “Je ne peux pas supporter ça.”

Le pouvoir de la parentalité

Pelosi attribue catégoriquement son expérience de la parentalité cinq

les enfants à l’âge adulte comme la préparer à sa carrière exigeante aujourd’hui. “J’étais

vraiment forgé par mes enfants… je suis devenu tellement énergique et efficace dans l’utilisation

de temps et disposée à déléguer aux enfants des responsabilités », a-t-elle déclaré

le Washington Post en février 2019. «Cela vous façonne vraiment. Il n’y a pas

question.”

le

Le conférencier vise à sensibiliser la société dans son ensemble à la façon dont être parent

vous équipe pour presque n’importe quel travail. “C’est l’une des choses les plus difficiles”, a-t-elle dit

élever des enfants. “Ça rend le travail plus simple, non?”

Bien que ses enfants soient maintenant adultes, Pelosi prétend qu’elle dort actuellement moins que lorsqu’elle avait cinq enfants de moins de 7 ans. “Mais je n’ai pas eu à me lever et à m’habiller”, a-t-elle admis. «Il suffit de mettre mon jean, de me laver les cheveux longs. Je ne l’ai même pas remarqué. ”

La personnalité politique encourage les mères à embrasser leur pouvoir en tant que parent et à ne jamais minimiser le travail et la ténacité nécessaires pour être une mère au foyer. «Connaissez votre propre pouvoir», a-t-elle conseillé. “Ne laissez personne diminuer un instant le temps que vous passez à la maison. . . Parce que probablement rien n’est plus énergisant, utile, mieux vous orienter pour savoir utiliser le temps, déléguer l’autorité. »

Un terrain d’entraînement pour le climat politique actuel

D’autres mamans en politique reconnaissent que la parentalité vous donne des compétences pas comme les autres formations. «En tant que parent et mère, vous apprenez beaucoup de choses qui s’appliquent directement au leadership», a déclaré Dee Dee Myers, ancien attaché de presse de Bill Clinton, au Washington Post. «Cinq enfants peuvent être implacables. Avoir cinq tout-petits, préadolescents ou adolescents – tout ce qu’elle avait – vous prépare vraiment à Donald Trump. »

Pat Schroeder, une ancienne membre du Congrès du Colorado, a vu

Pelosi utilise certaines tactiques parentales dans la façon dont elle traite avec le président aujourd’hui.

“Elle lui montre gentiment – gracieusement, avec beaucoup de sang-froid – que non,

il n’est pas en charge 24 heures sur 24, tout seul », a déclaré Schroeder. “Et cela

n’est pas si différent de ce que vous faites dans la maternité. “

Pelosi détecte rapidement des explosions de colère inutiles lorsque

traiter avec d’autres politiciens. “Je suis mère de cinq enfants, grand-mère de neuf enfants”, a déclaré Pelosi. “JE

connaître une crise de colère quand j’en vois un. “

Pourtant, la parentalité a affiné les compétences diplomatiques de Pelosi, où elle a appris à être la pacificatrice lorsque des désaccords surgissaient entre ses cinq enfants. «Si nous demandions à partir en voyage et qu’elle ne voulait pas que nous partions, elle disait:« Dis-moi pourquoi tu veux y aller. »Et ensuite elle dirait pourquoi elle ne voulait pas que nous partions. », A expliqué sa fille Nancy Corinne Prowda. “Ensuite, elle disait:” Je vous laisse prendre la décision. “C’était notre choix. Ce ne serait pas autant un «je vous dis de ne pas y aller». »

Myers considère également que la parentalité de plusieurs enfants a une longueur d’avance pour parvenir à un consensus dans un groupe, ce qui est un avantage en matière de politique. “Supposons que vous essayez de faire en sorte que cinq enfants regardent une vidéo”, a déclaré Myers. “Si vous en avez un qui finit par être en colère ou laissé de côté, ce n’est pas utile. . . Vous essayez d’amener tout le monde à un accord où tout le monde se sent bien. »

Ayant

cinq enfants en six ans a certainement préparé Pelosi pour le haut niveau,

rôle exigeant qu’elle occupe aujourd’hui.