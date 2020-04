La prétendue querelle de Cardi B avec la maman de bébé de Offset devient sérieuse

Avant la semaine du 12 avril, les choses semblaient être cool entre Cardi B et Offset et la mère de son bébé, Nicole Algarin (alias Shya L’amour). Les rappeurs semblaient être des parents actifs et L’amour les a félicités tous les deux pour leur rôle dans l’éducation d’Elle et de sa fille, Offset, Kalea, 5 ans.

Mais après que L’amour s’est rendu en justice pour pension alimentaire pour enfants le 14 avril et a affirmé que Offset avait fourni «un soutien financier limité» à leur fille, les choses ont frappé le fan. Le trio aurait commencé à faire des allers-retours, Cardi B aurait même menacé de mettre la main sur L’amour.

Cardi B lors d’une soirée en février 2019 à Atlanta, Géorgie | Prince Williams / WireImage

Dans le drame entre Cardi B et Offset et Shya L’amour

Suite à la nouvelle de la comparution devant le tribunal, L’amour a interviewé le site de divertissement OnSite et a affirmé que Offset aurait commencé à refuser de soutenir Kalea après avoir refusé de coucher avec lui.

Il semble que Cardi B et Offset aient vu la vidéo parce que L’amour a affirmé dans un post Instagram de suivi que les rappeurs étaient devenus «irrespectueux» avec elle.

Marre, L’amour a fait exploser Offset et a montré qu’il l’aurait toujours poursuivie alors qu’il était marié à Cardi B.

“J’allais m’abstenir de poster mais lui et son h * e trop irrespectueux après avoir essayé d’être cordial et empathique”, a-t-elle légendé une capture d’écran d’un fil de texte présumé entre elle et Offset. “J’ai découvert en même temps que le monde faisait qu’ils étaient mariés et il a été coupé depuis!”

Les textes remontent à juin 2018 lorsque Cardi B et Offset étaient des jeunes mariés et attendaient un bébé. Ils auraient montré le rappeur du Père de 4 enfants demandant à plusieurs reprises à L’amour des rapports sexuels.

“Puis-je l’avoir une dernière fois?” un texte lu. «Wya. Wya. Wya. Je ne demande pas encore parce que je vous ignore. Frère si je vous ignore, je suis allé pleurer », aurait-il dit dans des textes de suivi.

L’amour a déclaré dans sa réponse qu’elle n’était pas intéressée à avoir une relation amoureuse avec un homme marié et qu’Offset ne devrait lui envoyer des SMS que sur des questions liées à Kalea.

Shya L’amour partage la réaction présumée de Cardi B au fil de texte

L’amour a déclaré dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux que Cardi B aurait menacé de la gifler après avoir vu la publication.

“Vous pensez tous que je n’ai pas essayé de parler à cette femme en privé?” a-t-elle demandé aux téléspectateurs, faisant référence à la star gagnante d’un Grammy. «Je suis venue vers elle en privé et avec respect et elle vient toujours avec le manque de respect de parler qu’elle va me gifler. C’est la deuxième fois que tu me menaces. J’ai fini d’essayer de sauver la face des mères qui ne se foutent pas de moi. Et ils sont irrespectueux et stupides, mon frère… C’est comme parler à un mur de merde, mec, ces gens sont lents. “

Dans la légende, L’amour a clairement indiqué que ce problème concernait davantage Cardi B qu’Offset.

“Cela n’a rien à voir avec lui ou nos différends qui seront réglés en cour! Il s’agit de ma période de respect », a déclaré en partie la légende. “Je vous ai laissé glisser trop longtemps … vous mendiez et vous avez fait exploser mon téléphone pour voir les reçus de 2018, alors je vous l’ai montré.”

Ni Cardi B ni Offset n’ont directement commenté le drame, au moment d’écrire ces lignes.

Offset a été accusé de tricherie dans le passé

En fait, Cardi B a annoncé qu’elle s’était séparée de Offset en décembre 2018 au milieu de rumeurs selon lesquelles il l’avait trompée. Mais la séparation n’a duré que quelques mois.

Parlant de la raison pour laquelle elle l’a repris, Cardi B a déclaré à Vogue pour son janvier 2020 qu’elle avait réalisé à quel point elle l’aimait et comment Offset avait simplement fait une erreur. Cependant, la spéculation s’est poursuivie.

Fin mars, Offset a de nouveau fait face à des rumeurs de tricherie après avoir été vu avoir caché son téléphone à Cardi B lors d’un livestream. Offset a démenti les rumeurs dans une vidéo publiée sur son histoire Instagram, cependant, disant que les gens «faisaient quelque chose à partir de rien».

Espérons que ces trois-là seront tous en mesure de trouver la paix et de progresser de la manière la plus saine possible.

