La prétendue querelle de Keri Hilson avec Beyoncé était-elle la raison pour laquelle sa carrière musicale s’est interrompue brutalement?

Si vous faisiez partie de ces personnes qui ont chanté le hit de 2009 «Knock You Down» ou l’hymne du pouvoir féminin «Pretty Girl Rock» de 2010 au sommet de vos longs, alors vous savez exactement qui est Keri Hilson.

La chanteuse a connu la gloire dans les années 2010 pour son mélange de R&B, de hip hop et de style musical pop, ainsi que pour ses succès phares qui ont touché la féminité et l’amour.

Keri Hilson et Beyoncé | Prince Williams / WireImage; Kevin Mazur / . pour TIDAL

Bien que sa carrière ait été en plein essor à un moment donné, elle a rapidement pris fin brutalement après qu’elle est devenue complètement MIA.

Alors que Hilson a depuis expliqué pourquoi elle avait pris un hiatus musical, beaucoup pensent que les fans fidèles de Beyoncé avaient un petit quelque chose à voir avec la carrière en herbe de la chanteuse qui avait fait un énorme plongeon.

Hilson a été annulée par la BeyHive depuis qu’elle a dissout Beyoncé

Le BeyHive a prouvé qu’ils peuvent être assez impitoyables à certains moments et Hilson sait de première main à quel point ces loyaux stans de Beyoncé peuvent être durs.

La chanteuse de R&B s’est retrouvée sur la liste noire de la base de fans de The Queen Bey et beaucoup la considèrent toujours comme annulée après avoir dissipé la chanteuse de «Formation» trop de fois.

Le drame présumé a commencé en 2010 lorsque Hilson a sorti une version remixée de son single «Turnin’ Me On ».

Bien que beaucoup de gens parlaient de ce morceau, la Beyhive s’est offusquée de quelques-unes des paroles qui, selon eux, étaient dirigées vers Beyoncé.

Dans la chanson, Hilson chante: “Votre vision est trouble si vous pensez que vous êtes le meilleur, vous pouvez danser, elle peut chanter, mais vous devez la déplacer vers la gauche … Elle doit aller avoir des bébés, elle doit s’asseoir, elle fait semblant, ces autres filles ne valent même pas la peine de parler. »

De nombreux fans pensaient que Hilson a outrageusement fustigé le talent artistique de Beyoncé et lui a reproché de ne pas faire de place au sommet pour des chanteurs comme elle.

Bien que le Beyhive bourdonnait après avoir entendu cela, ils n’ont pas riposté contre le chanteur. Mais, deux ans plus tard, ils ont laissé Hilson l’avoir sur les réseaux sociaux après qu’elle ait dissipé Bey tout en assistant aux Soul Train Awards 2011.

Lors d’une interview sur le tapis rouge, la chanteuse a été invitée à tenir le dernier numéro de Juicy Magazine et à crier à Beyoncé et Jay-Z – qui étaient en couverture.

Alors que de nombreuses célébrités étaient heureuses, Hilson baissa les yeux sur le magazine et prononça deux mots qui en firent une figure annulée. “C’est qui?”, Dit-elle.

Hilson a ensuite ajouté: «Non, je suis désolé, je ne peux pas faire ça», avant de renvoyer la journaliste et de continuer sa journée. Ombragé!

Le BeyHive a continué à troller sans relâche Hilson sur les réseaux sociaux

Après avoir fait ce commentaire louche, Hilson a rapidement vu sa réputation aller dans une spirale descendante.

Après la sortie de son deuxième album studio, No Boys Allowed, en 2011, Hilson s’est lancée dans une pause musicale qui durerait pendant les prochaines années.

Alors que la chanteuse a déclaré que son hiatus avait été causé par son «coup de cul», certains pensent que son départ en MIA avait beaucoup à voir avec le contrecoup extrême qu’elle recevait de la BeyHive.

En 2013, Hilson a finalement eu assez de la négativité et a demandé à Twitter de plaider auprès des fans de Beyoncé, leur demandant d’arrêter avec les commentaires durs.

“C’est trop!! S’il vous plaît! Est-ce que tout ce que je tweets sera «intentionnellement mal interprété» comme une déclaration sur quelqu’un / un drame dont je ne sais rien? », A-t-elle écrit.

C’est trop!! S’il vous plaît! Est-ce que tout ce que je tweets sera “intentionnellement mal interprété” comme une déclaration sur quelqu’un / un drame dont je ne sais rien?

– Keri Hilson (@KeriHilson) 5 mars 2013

La chanteuse a poursuivi sa diatribe sur Twitter en appelant ceux qui l’ont constamment intimidée en ligne. “Vous n’avez aucune idée de ce que vos paroles haineuses pourraient faire à l’esprit de quelqu’un. Des années de violence verbale de la part d’étrangers toute la journée. Trop c’est trop!”

«En ce qui concerne TOUT ce dont vous êtes vraiment fou, j’avais mes raisons. Ça fait des années! Il suffit de mettre cela au compte de votre ignorance de ma réalité et de LAISSER… CELA… PARTIR », a-t-elle conclu.

De nombreux fans ont considéré cela comme la façon dont Hilson admettait qu’elle avait en fait jeté de l’ombre sur Beyoncé dans le passé.

Pour essayer de mettre enfin un terme à la négativité persistante à laquelle elle était confrontée, Hilson a parlé à HipHollywood la même année du drame et a affirmé ne pas avoir de «bœuf avec une artiste féminine».

Où en sont Beyoncé et Hilson aujourd’hui?

Étant donné que Beyoncé n’a jamais commenté son prétendu bœuf avec Hilson, il est clair que la BeyHive a fait de cette situation une affaire encore plus importante qu’elle ne l’était vraiment.

Que Bey et Hilson se soient bien entendus ou non, tous deux ont depuis quitté le drame et se concentrent uniquement sur eux-mêmes et leur musique.

Alors que Beyoncé continue de livrer des projets record, Hilson a été occupée à faire son retour dans l’industrie musicale.

Bien qu’elle continue de repousser sa nouvelle sortie musicale, Hilson est prête à revenir sur la scène musicale plus grande et meilleure que jamais.

«Je pense que j’ai dû abandonner la musique pendant un certain temps. Je me suis éloigné “, a déclaré le chanteur lors d’une interview avec le médium psychique Reginald Lewis sur un segment de l’émission de jour” Steve “de Steve Harvey en 2018.” Je pensais que ce ne serait que d’un an. Il était six heures, peut-être. Je me rends compte maintenant que je suis reconnaissant pour toutes ces années. Je me suis reconstruit. »

Espérons simplement que la BeyHive permettra à Hilson d’être formidable alors qu’elle tente de se hisser au rang de star une deuxième fois.