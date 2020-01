La preuve que c’est nous, la star de Milo Ventimiglia était une manière de cœur avant Hollywood

Les fans de This Is Us ont poussé un grand soupir de soulagement lorsque la série est revenue pour sa première mi-saison. Sans une dose hebdomadaire de la famille Pearson, les journées semblent plus longues que d’habitude. Cependant, le patriarche chèrement décédé, Jack Pearson, ne serait pas pleinement réalisé sans Milo Ventimiglia. L’acteur retire sans effort «papa héros» sans casser une sueur. Était-il toujours si suave ou est-ce quelque chose qu’il a délibérément mis dans Jack pour le spectacle?

Milo Ventimiglia est un gars extrêmement privé

Milo Ventimiglia assiste aux crêpes «This is Us» de NBC avec les Pearsons | Rodin Eckenroth / FilmMagic

Nous ne pouvons pas souligner à quel point Milo Ventimiglia est privé sans faire d’abord référence au fait que Jack Pearson est également très privé sur This Is Us. Les similitudes sont intéressantes à noter, bien que Vintimille ait déclaré dans des interviews passées qu’il n’était rien comme Papa Pearson.

Cependant, tout comme Jack a gardé ses secrets de la guerre du Vietnam, de Nicky et de l’alcoolisme, Vintimille garde secrète sa vie amoureuse. La dernière relation semi-publique signalée a été avec Kelly Egarian en 2017.

Vintimille a fait les gros titres depuis, au cours de deux sorties séparées avec une femme mystère à Disneyland et Orange Is the New Black, Diane Guerrero. L’acteur ne fait que la nouvelle parce qu’il est très rare de le surprendre en public avec qui que ce soit.

Ses relations antérieures, a-t-il dit, lui ont appris à ne plus jamais fréquenter un costar. Sur ce, il semble s’être rendu compte de ne pas apparaître en public à moins qu’il ne veuille donner l’impression qu’il sort avec cette personne. On ne sait pas s’il est actuellement célibataire ou pris.

Nous ne pouvons pas lui reprocher de garder sa vie privée privée, mais cela incite les fans du monde entier à se demander s’il a toujours été ainsi ou si cela ne venait qu’avec les pressions des projecteurs.

Les photos de retour de Vintimille sont tout ce dont les rêves de «This Is Us» sont faits

Merci à Internet pour la gloire des photos de retour. Sinon, les fans de This Is Us ne pourraient pas avoir un aperçu du pré-showbiz de Vintimille. Récemment, l’ancien bal de promo de la star a posté une photo d’un jeune Vintimille, prouvant qu’il était fondamentalement un coup de cœur pour toujours.

“Awww milo!” Répondit un fan. “Aww, Milo a toujours été si beau. J’aurais aimé qu’il soit mon bal de promo dans la journée (il y a près de 15 ans .. yikes) », a déclaré un autre.

Le retour en arrière n’est que le début du trésor de Vintimille. Le natif d’Anaheim, en Californie, a fréquenté le lycée El Modena dans le comté d’Orange où vous pouvez facilement trouver des photos de l’acteur via Classmates bien avant qu’il ne devienne célèbre.

Vintimille a obtenu son diplôme en 1995, mais pas avant d’avoir pris en charge l’équipe de lutte, le gouvernement étudiant et, bien sûr, le théâtre, selon la page.

Qu’est-ce que Vintimille a fait d’autre avant Hollywood?

Cette même année, alors qu’il fréquentait toujours l’Université de Californie, il a décroché une place d’invité (comme «invité de fête») sur The Fresh Prince of Bel-Air.

Il attribue maintenant la vedette de l’émission, Will Smith, pour lui avoir montré les cordes.

“La chose la plus impactante pour moi sur ce plateau était de voir comment Will Smith était avec son équipe”, a-t-il déclaré à Interview Magazine. «Il n’était pas seulement une star de la télévision; il était déjà une star de cinéma. Il connaissait le nom de tout le monde et était inclusif de tout le monde et de l’équipage. »

Il a ajouté que l’expérience lui avait appris à traiter les autres sur le plateau.

«Cela m’a impacté et comment je suis autour de mes sets et de mes équipages. Will Smith est un homme bon. Alors j’essaie juste d’être un homme bon. Ce fut un moment assez percutant, je suis très reconnaissant que ce fut mon premier concert – être avec lui. “

À partir de là, Vintimille a pris des apparitions dans de nombreux projets avant d’atterrir son personnage principal, Jess Mariano sur Gilmore Girls. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. Pourtant, ces photos de retour d’un jeune MV sont tout, alors merci, Internet, d’être venu.

This Is Us est diffusé le mardi à 21 h. ET sur NBC.