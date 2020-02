La princesse Béatrice a-t-elle un travail?

La famille royale est une source infinie de fascination pour les fans du monde entier. De la saga en cours du prince Harry et Meghan Markle aux plans futurs du prince William et de Kate Middleton, il semble qu’il se passe toujours quelque chose au sein de la dynastie vieille de plusieurs siècles.

Cependant, quelques membres de la famille royale préfèrent voler sous le radar et poursuivre leur propre carrière, tout en faisant partie de certaines traditions et événements familiaux.

L’une de ces royales discrètes est la princesse Beatrice, qui est capable de maintenir une carrière florissante à ses propres conditions.

La princesse Beatrice est la fille du prince Andrew

Princesse Béatrice | Jonathan Brady

La princesse Beatrice est née en 1988, le premier enfant du prince Andrew et de Sarah Ferguson. En tant que premier bébé royal à naître depuis un certain temps, la naissance de la princesse Beatrice a suscité une grande excitation médiatique.

Pourtant, ses parents ont travaillé pour la garder à l’abri des projecteurs pendant une grande partie de sa jeunesse, et elle a pu vivre une enfance heureuse et relativement paisible, malgré le fait que le prince Andrew et Sarah Ferguson ont divorcé alors qu’elle n’avait que huit ans. vieux.

La princesse Beatrice était très impliquée dans les activités éducatives et parascolaires lorsqu’elle était plus jeune et est allée dans certaines des meilleures écoles d’Angleterre. En tant que telle, elle avait de nombreuses opportunités devant elle et, en 2011, elle est diplômée du Goldsmiths College avec un BA en histoire.

La princesse Beatrice a également prêté son temps à divers efforts de bienfaisance, faisant du bénévolat aux côtés de sa mère, Sarah Ferguson.

La princesse Béatrice n’est pas une «royale qui travaille»

La princesse Béatrice occupe un espace tout à fait unique au sein de la famille royale. Elle ne fait pas partie de la «famille royale active» – c’est-à-dire qu’elle n’effectue pas d’engagements royaux à plein temps et a sa propre carrière. Pourtant, elle participe à divers événements de la famille royale tout au long de l’année, principalement ceux qui sont considérés comme étant de la plus grande importance, tels que le Royal Ascot. La princesse Béatrice est également généralement présente lors d’occasions familiales spéciales comme les mariages ou les baptêmes.

Après avoir obtenu son diplôme universitaire, la princesse Beatrice s’est lancée dans la construction d’une carrière. Elle a travaillé chez Sony pendant un certain temps avant de passer à la société de capital-risque Sandbridge. Pendant ce temps, la princesse Beatrice (connue sous le nom de Beatrice York à des fins professionnelles) a partagé son temps entre New York et le Royaume-Uni.

Il ne fait aucun doute qu’elle a pleinement embrassé sa vie indépendante ainsi que la chance de se forger sa propre identité, distincte des règles et des restrictions de la famille royale.

Où travaille la princesse Béatrice maintenant?

Ces jours-ci, la princesse Beatrice a un travail de grande puissance à la société de logiciels Afiniti. En tant que vice-présidente des partenariats et de la stratégie, la princesse Beatrice est en charge de «la gestion des partenariats stratégiques Afiniti ainsi que de la croissance de l’entreprise grâce à des initiatives uniques et au développement de la clientèle».

La princesse Béatrice se porte également bien dans sa vie personnelle. Fin 2019, elle a annoncé ses fiançailles avec le magnat de la propriété Edoardo Mapelli Mozzi., Après plusieurs années de fréquentation.

Son prochain mariage, qui doit avoir lieu en mai, sera sans aucun doute l’un des événements royaux les plus attendus de l’année – d’autant plus que la famille royale a été durement touchée par la presse négative ces derniers mois.

La princesse Béatrice est certainement la preuve positive qu’il est possible d’être membre de la famille royale tout en ayant une identité et une carrière distinctes. Cela n’a peut-être pas été facile, mais la princesse Béatrice a réussi à devenir un membre prospère de la société tout en maintenant une excellente relation avec sa famille.