La princesse Béatrice change ses plans de mariage en raison d’un coronavirus

La princesse Béatrice et son fiancé Edoardo Mapelli Mozzi ont changé ses plans de mariage en raison de l’épidémie de coronavirus.

La royale britannique de 31 ans – qui est la fille du prince Andrew et la petite-fille de la reine Elizabeth – devait épouser son fiancé, le promoteur immobilier Edoardo Mapelli Mozzi, le 29 mai dans la chapelle royale du palais de St James, suivie d’un réception dans le parc voisin de Buckingham Palace.

Mais en raison de la pandémie qui s’est propagée au Royaume-Uni, Béatrice et Edoardo ont décidé de changer leurs noces.

Le palais de Buckingham a déclaré dans un communiqué: “Ils sont particulièrement conscients des conseils du gouvernement concernant à la fois le bien-être des membres plus âgés de la famille et les grands rassemblements de personnes.

“Par conséquent, la réception prévue dans les jardins du palais de Buckingham n’aura pas lieu. Le couple examinera attentivement les conseils du gouvernement avant de décider si un mariage privé pourrait avoir lieu entre un petit groupe de famille et d’amis.”

La nouvelle fait suite à l’annonce mardi (17.03.20) que la reine avait annulé ses garden-parties annuelles et un certain nombre d’autres événements, et qu’elle quittera Buckingham Palace pour résider au château de Windsor, à l’ouest de Londres.

D’autres événements royaux qui doivent être annulés comprennent Trooping the Color, Royal Ascot et le Derby tandis que le RHS Chelsea Flower Show – généralement fréquenté par des membres de la famille royale britannique – a déjà été arrêté.

