La princesse Béatrice “ enthousiasmée ” par le mariage

La princesse Béatrice est “tellement excitée” par son prochain mariage avec Edoardo Mapelli Mozzi.

La royale de 31 ans devrait épouser Edoardo Mapelli Mozzi plus tard cette année après qu’ils se sont fiancés en septembre dernier, et elle a partagé son enthousiasme pour ses noces dans une lettre manuscrite à un sympathisant.

La blogueuse royale allemande Katsroyalletters a partagé la “belle réponse” qu’elle avait reçue du couple sur son compte Instagram.

La note disait: “Merci beaucoup d’avoir pensé à nous après les fiançailles.

“C’est si gentil de votre part de nous souhaiter du bonheur pour l’avenir.

“Nous sommes ravis de nous marier et de commencer la vie ensemble.

“Avec nos meilleurs vœux, Béatrice et Edo.”

Le fan a sous-titré son message: “Une si belle réponse de la princesse Béatrice à l’occasion de son annonce de fiançailles.”

La lettre était accompagnée d’une photo du couple – qui était ensemble depuis 11 mois avant de se fiancer – prise lors de leur séance de fiançailles à Windsor Great Park.

Le couple a annoncé ses fiançailles en septembre dernier, alors que le couple ouvrait son “aventure ensemble”.

Ils ont déclaré dans un communiqué à l’époque: “Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir partager les nouvelles de notre récent engagement.

Nous sommes tous les deux ravis de nous lancer ensemble dans cette aventure de la vie et nous avons hâte de nous marier.

“Nous partageons tant d’intérêts et de valeurs similaires et nous savons que cela nous sera très utile pour les années à venir, plein d’amour et de bonheur.”

Pendant ce temps, on dit que la princesse souhaite fonder sa propre famille car elle aime être avec le fils de trois ans du promoteur immobilier Christopher.

Le commentateur royal Phil Dampier avait précédemment déclaré: “J’ai entendu dire que la princesse Béatrice s’entend très bien avec Christopher et que j’aimerais avoir bientôt une famille à elle.”

