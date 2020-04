La princesse Béatrice est plus heureuse que jamais

2020-04-03 19:30:06

La princesse Beatrice est plus heureuse que jamais grâce à la romance d’Edoardo Mozzi, selon sa mère, Sarah Ferguson.

La royale de 31 ans devrait faire le noeud avec le promoteur immobilier, et bien que leur date de mariage originale du 29 mai ait été repoussée en raison de problèmes de coronavirus, sa mère Sarah Ferguson – qui est affectueusement connue sous le nom de Fergie – dit le revers n’a pas empêché Béatrice de sourire.

S’adressant à Royal Central, Fergie a déclaré: “[Beatrice is] la plus heureuse que je l’ai jamais vue de ma vie. Elle et Edo ont un grand amour l’un pour l’autre et une passion pour la vie. Leur mariage me remplit de joie. ”

Béatrice – qui est la fille du prince Andrew et la sœur de la princesse Eugénie – devait épouser Edoardo dans la chapelle royale du palais St James, suivie d’une réception dans le parc voisin du palais de Buckingham.

Mais en raison de la pandémie qui a balayé le Royaume-Uni, la décision a été prise de reporter les noces jusqu’à ce que la situation s’éclaircisse.

Le mois dernier, Buckingham Palace a déclaré dans un communiqué: “Ils sont particulièrement conscients des conseils du gouvernement concernant à la fois le bien-être des membres plus âgés de la famille et les grands rassemblements de personnes.

“Par conséquent, la réception prévue dans les jardins du palais de Buckingham n’aura pas lieu. Le couple examinera attentivement les conseils du gouvernement avant de décider si un mariage privé pourrait avoir lieu entre un petit groupe de famille et d’amis.”

La nouvelle a suivi quelques jours seulement après que la reine eut annulé ses garden-parties annuelles et un certain nombre d’autres événements, avant de quitter Buckingham Palace pour résider au château de Windsor, à l’ouest de Londres.

D’autres événements royaux qui ont été annulés comprennent Trooping the Color, Royal Ascot et le Derby, tandis que le RHS Chelsea Flower Show – généralement fréquenté par des membres de la famille royale britannique – a déjà été arrêté.

