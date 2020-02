La princesse Beatrice et la princesse Eugénie sauveront-elles l’héritage du prince Andrew?

Le prince Charles voulait une monarchie allégée lorsqu’il accède au trône, mais elle peut devenir un peu trop mince. Maintenant que le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex ont officiellement quitté leurs fonctions royales, et avec de nombreux autres membres de la famille vieillissants, il y a des taches à combler dans le cercle royal. Cependant, la reine peut avoir une nouvelle solution qui pourrait sauver la monarchie et renouveler l’héritage du prince Andrew.

La princesse Béatrice et la princesse Eugénie assumeront des fonctions plus royales

Le prince Harry et Meghan étant partis au Canada et n’assistant plus aux fonctions royales, la reine Elizabeth a demandé à ses petites-filles, la princesse Beatrice et la princesse Eugénie, de jouer un rôle plus actif au sein de la famille royale. Selon le Daily Mail, des sources proches de la reine ont confirmé ses souhaits pour la nouvelle structure.

Actuellement, la princesse Beatrice et la princesse Eugénie ne sont pas considérées comme des membres de la famille royale en activité. Ils ne reçoivent pas d’argent de la subvention souveraine et occupent des emplois extérieurs.

La princesse Beatrice travaille dans la finance et le conseil et est actuellement employée par la société de logiciels Afiniti en tant que vice-présidente du partenariat et de la stratégie. Selon sa biographie avec l’entreprise: «Beatrice est responsable de la gestion des partenariats stratégiques Afiniti ainsi que de la croissance de l’entreprise à travers des initiatives uniques et le développement de la clientèle.»

La princesse Eugénie est titulaire d’un diplôme d’histoire de l’art et de littérature anglaise et travaille actuellement en tant que directrice d’une galerie d’art londonienne, Hauser & Wirth.

Étant donné que les deux femmes occupent des postes prestigieux dans le secteur privé de l’emploi, elles peuvent ne pas vouloir assumer des fonctions plus royales. La Couronne n’a pas annoncé si les nouvelles fonctions de la princesse Béatrice et de la princesse Eugénie les obligeraient à abandonner leur emploi actuel.

Il y a aussi leurs partenaires à considérer. En 2018, la princesse Eugénie a épousé Jack Brooksbank, et la princesse Beatrice est fiancée à épouser Edoardo Mapelli ce printemps.

Il s’agit d’une annonce relativement nouvelle, nous ne savons donc pas encore ce que les princesses et leurs partenaires pensent de la demande et s’ils sont prêts à assumer cette importante responsabilité. Cependant, dans le passé, les deux femmes ont toujours semblé désireuses de soutenir et de promouvoir la monarchie.

Le prince Andrew a laissé ses fonctions royales parmi les scandales

L’un des espaces vides de la famille royale a été récemment libéré par le prince Andrew, le père de la princesse Béatrice et de la princesse Eugénie. En novembre dernier, la reine lui a demandé de quitter ses fonctions après un scandale impliquant un délinquant sexuel condamné, Jeffrey Epstein.

Epstein a été accusé de trafic sexuel, y compris le recrutement de filles mineures pour son cercle de contacts. Le prince Andrew est venu sous les projecteurs quand il a été révélé qu’il était un ami de longue date d’Epstein, et a même appelé Epstein son «meilleur ami» à un moment donné.

Il y a également eu des accusations de voies de fait de femmes à l’encontre du prince Andrew lui-même, mais rien n’a jamais été prouvé. Bien que les détails soient délicats, le prince Andrew a quitté ses fonctions royales pour protéger la Couronne.

La princesse Béatrice et la princesse Eugénie sauveront-elles l’héritage de leur père?

Princesse Béatrice | Jonathan Brady – Piscine WPA / .

Comme la princesse Beatrice et la princesse Eugénie sont plus souvent vues sous les projecteurs du public, il est probable que leur réputation auprès des fans royaux augmentera. S’ils peuvent attirer l’attention sur leurs œuvres caritatives et aider le peuple britannique, alors ils gagneront une place dans le cœur du public, et c’est une bonne nouvelle pour la famille du prince Andrew.

Suivant pour le trône, le prince Charles est également à bord de ce nouveau changement dans la composition royale, malgré ses précédents commentaires sur une monarchie allégée. Il pense que les princesses pourraient aider la couronne.

Cependant, il est peu probable que le public oublie complètement le scandale du prince Andrew. Tout comme la mère des princesses, Sarah Ferguson, et sa débâcle suceuse d’orteils. C’est toujours juste sous la surface de la sensibilisation du public.

Mais la princesse Béatrice et la princesse Eugénie peuvent prouver qu’elles ne sont pas comme leurs parents et méritent donc le respect des Britanniques pour la jeune génération.