La princesse Beatrice inclut son beau-fils dans son mariage d’une manière adorable

La princesse Béatrice est la dernière royale à se fiancer et le jour de son mariage approche à grands pas. Bien qu’il soit dit que les noces ne seront pas télévisées comme l’étaient sa sœur la princesse Eugénie, cela ne signifie certainement pas que nous ne pouvons pas attendre de voir ce qui se déroule. L’événement sera certainement spectaculaire, et nous sommes assez confiants en supposant que la princesse Béatrice sera absolument magnifique le jour de son grand jour.

Les mariages royaux sont une affaire assez énorme. De la liste des invités au gâteau, en passant par les fleurs, tout est soigneusement planifié dans les moindres détails. L’un des aspects les plus importants du mariage, chaque fois qu’un membre de la famille royale se marie, est la fête de mariage. Il y a généralement beaucoup de spéculations sur qui sera inclus, et le prochain mariage de la princesse Beatrice ne fait pas exception. Alors que beaucoup de gens attendent de voir si le prince George et Louis, la princesse Charlotte et même le bébé Archie seront à la fête de mariage, il y a une chose que nous savons avec certitude: la princesse Beatrice inclut son futur beau-fils dans son mariage en une manière adorable.

Le futur mari de la princesse Beatrice

Lorsqu’on a annoncé que la princesse Béatrice allait se marier, le monde n’aurait pas pu être plus heureux pour elle. Selon The Daily Beast, elle échangera des voeux avec Edoardo Mapelli Mozzi et à en juger par ce que nous avons vu, elle est absolument sur la lune. Alors, qui est son fiancé, qui est sur le point de devenir le nouveau membre de la famille royale?

Eh bien, c’est un promoteur immobilier extrêmement réussi qui a proposé à la princesse pendant leurs vacances en Italie. Il s’avère que Mozzi est un ami de longue date de la famille de la princesse Beatrice, bien qu’ils n’aient commencé une relation amoureuse qu’en septembre 2018. Son futur mari s’entend très bien avec ses parents, le prince Andrew et Sarah Ferguson, et il semble qu’il sera un merveilleux ajout à la famille.

Les détails du mariage jusqu’à présent

Il y a toujours un niveau d’excitation assez intense quand un membre de la famille royale est sur le point de se marier. Alors, que savons-nous jusqu’à présent? Selon Harper’s Bazaar, quelques détails ont été dévoilés. La cérémonie aura lieu en mai à la Chapelle Royale du Palais Saint-Jacques et une réception au Palais de Buckingham. Quant à la bague de fiançailles? La princesse Beatrice arbore un étincelant en diamant qui a une pierre centrale de coupe ronde et des baguettes de chaque côté. Absolument magnifique! Bien que nous ne sachions pas encore qui servira de matrone d’honneur, il est assez sûr de supposer que la princesse Eugénie se tiendra aux côtés de sa sœur pendant les noces.

La princesse Beatrice inclut son beau-fils dans son mariage d’une manière adorable

Princesse Béatrice | Heathcliff O’Malley / .

Lorsque la princesse Béatrice et Mozzi échangeront leurs vœux, elle obtiendra également un beau-fils! Mozzi est le père d’un jeune garçon né en 2016 et il a une excellente relation avec la princesse Beatrice. Alors, comment est-il inclus dans le grand jour de son père et de sa future belle-mère?

Il aura l’honneur d’être un pageboy, et il est certain qu’il sera au-delà de l’adorable. Selon People, Mozzi est un grand père, il est donc naturel que son fils ait un rôle important dans le mariage. Alors que la princesse Beatrice a hâte d’avoir ses propres enfants avec Mozzi, elle est déjà très proche de son futur beau-fils, et nous ne pouvons qu’imaginer qu’elle ne rêverait pas de ne pas l’inclure dans le jour le plus important de sa vie.