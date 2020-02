La princesse Béatrice se mariera au palais de St James en mai

2020-02-07 13:00:06

Le lieu de mariage de la princesse Beatrice a été révélé comme la chapelle royale du palais de St James et le roi devrait se marier avec Edoardo Mapelli Mozzi le 29 mai.

La princesse Beatrice fera le noeud avec Edoardo Mapelli Mozzi au palais de St James le 29 mai.

Le royal de 31 ans et le promoteur immobilier de 37 ans – qui se sont fiancés en septembre dernier – sont prêts à marcher dans l’allée de la chapelle royale, le même endroit où le cousin de Beatrice, le prince William et le fils de son épouse la duchesse Catherine. Prince George, six ans, a été baptisé en 2013.

La reine a également donné au couple la permission d’organiser une réception dans les jardins du palais de Buckingham pour les amis proches et la famille après la cérémonie.

Une annonce sur la page Twitter officielle de la famille royale se lit comme suit: “Le mariage de SAR la princesse Béatrice d’York et M. Edoardo Mapelli Mozzi aura lieu le vendredi 29 mai 2020 à la Chapelle Royale, Palais St James.”

Le couple a demandé aux sympathisants de faire un don aux organisations caritatives Big Change et Cricket Builds Hope au lieu d’envoyer des cadeaux de mariage.

Béatrice – qui est neuvième en ligne sur le trône en tant que fille du prince Andrew et de son ex-femme Sarah, la duchesse de York, qui a également la princesse Eugénie, 29 ans – a récemment partagé son enthousiasme pour ses noces à venir dans une lettre manuscrite à une bien intentionnée.

La blogueuse royale allemande Katsroyalletters a partagé la “belle réponse” qu’elle avait reçue du couple sur son compte Instagram.

La note disait: “Merci beaucoup d’avoir pensé à nous après les fiançailles.

“C’est si gentil de votre part de nous souhaiter du bonheur pour l’avenir.

“Nous sommes ravis de nous marier et de commencer la vie ensemble.

“Avec nos meilleurs vœux, Béatrice et Edo.”

Le fan a sous-titré son message: “Une si belle réponse de la princesse Béatrice à l’occasion de son annonce de fiançailles.”

La lettre était accompagnée d’une photo du couple – qui était ensemble depuis 11 mois avant de se fiancer – prise lors de leur séance de fiançailles à Windsor Great Park.

Le couple s’est ouvert sur leur “aventure ensemble” lorsqu’ils ont fait leur annonce de fiançailles.

Ils ont déclaré dans un communiqué à l’époque: “Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir partager les nouvelles de notre récent engagement.

Nous sommes tous les deux ravis de nous lancer ensemble dans cette aventure de la vie et nous avons hâte de nous marier.

“Nous partageons tant d’intérêts et de valeurs similaires et nous savons que cela nous sera très utile pour les années à venir, plein d’amour et de bonheur.”

Pendant ce temps, on dit que la princesse souhaite fonder sa propre famille car elle aime être avec le fils de trois ans de son fiancé, Christopher.

Le commentateur royal Phil Dampier avait précédemment déclaré: “J’ai entendu dire que la princesse Béatrice s’entend très bien avec Christopher et que j’aimerais avoir bientôt une famille à elle.”

