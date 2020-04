La princesse Charlotte et le prince George ne sont pas les premiers Royals à être scolarisés à la maison

Les routines d’éducation typiques sont actuellement perturbées dans le monde entier en raison du virus pandémique qui maintient les gens à l’intérieur et à l’extérieur des réunions de groupe. La famille royale britannique, qui fait généralement de nombreuses apparitions publiques dans le cadre de ses fonctions, fait bien sûr partie des personnes touchées par ces changements – même si certains membres de la famille sont un peu sourds dans leur réponse.

Parmi les membres de la famille royale qui doivent s’adapter à cette nouvelle norme, il y a la princesse Charlotte et le prince George, les enfants d’âge scolaire du prince Harry et Kate, duchesse de Cambridge. Ils – comme les enfants du monde entier – feront leur scolarité à la maison de façon inattendue, mais ils ne sont pas les premiers enfants royaux à recevoir une éducation de cette façon.

La princesse Charlotte et le prince George participent à Battersea de Thomas

Le Prince Charlotte et le Prince George fréquentent normalement Thomas’s Battersea, une école de jour de Londres qui offre une éducation aux élèves de quatre à 13 ans avec un processus d’inscription sélectif. Prince George, qui a 6 ans, en est actuellement à sa troisième année à l’école. La jeune princesse Charlotte, qui a 4 ans, vient de commencer sa première année à l’automne dernier.

Malheureusement, l’école a des cas de virus COVID-19 qui frappent très près de chez eux. Fin février, l’école a envoyé un mémo aux parents, dont le prince William et Kate, pour leur faire savoir que quelques élèves étaient testés pour le virus et seraient en état d’isolement jusqu’à ce qu’ils soient autorisés à revenir.

Depuis lors, bien sûr, les écoles du monde entier ont pris la décision nécessaire de fermer complètement pour aider à ralentir la propagation du virus et éviter d’écraser les ressources médicales.

Aller à l’école est relativement nouveau pour la famille royale

Le duc et la duchesse de Cambridge sont très heureux de partager de nouvelles photographies de leur famille lors de leur visite au jardin RHS Back to Nature au #ChelseaFlowerShow dimanche après-midi. Les photographies ont été prises par @mattporteous. Le jardin #RHSChelsea Back to Nature, conçu par la duchesse et les architectes paysagistes primés Andrée Davies et Adam White de Davies White Landscape Architects, est un cadre boisé permettant aux familles et aux communautés de se réunir et de se connecter avec la nature. Son Altesse Royale est un ardent défenseur des bienfaits prouvés du plein air sur la santé physique et mentale, et de l’impact positif que la nature et l’environnement peuvent avoir sur le développement de l’enfant en particulier. Au cours des derniers mois, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont aidé la duchesse à recueillir de la mousse, des feuilles et des brindilles pour décorer @The_RHS Back to Nature Garden. Des bâtons de noisetier ramassés par la famille ont également été utilisés pour fabriquer la tanière du jardin. La duchesse a déclaré à Monty Don dans une interview pour la BBC: «Je pense vraiment que la nature et le fait d’être interactif à l’extérieur ont d’énormes avantages pour notre bien-être physique et mental, en particulier pour les jeunes enfants. J’espère vraiment que cette forêt que nous avons créée inspire vraiment les familles, les enfants et les communautés à sortir, à profiter de la nature et du plein air et à passer du temps de qualité ensemble. »

Bien que cette nouvelle norme soit certainement hors de la norme pour le prince George et la princesse Charlotte, il y a en fait un changement assez récent que les membres de la famille royale quittent la maison pour aller à l’école à un si jeune âge. Jusque dans les années 80, il était typique que les plus jeunes membres de la famille royale soient éduqués à la maison avec l’aide d’une gouvernante.

Le prince William et le prince Harry représentaient en fait la première génération de membres de la famille royale à quitter la maison pour la maternelle. Le prince William a fréquenté une école maternelle près du palais de Kensington en 1985 à l’âge de trois ans. Son petit frère, le prince Harry, a suivi ses traces quelques années plus tard.

Une autre habitude éducative qui peut sembler extraordinaire aux Américains est que de nombreux membres de la famille royale, y compris le prince William et le prince Harry, commencent à fréquenter l’internat (où ils vivent loin de chez eux) vers l’âge de 8 ans. Depuis Prince George, l’aîné des enfants du prince William, n’est pas encore assez vieux pour l’internat, on ne sait pas si ses parents prévoient lui aussi de suivre cette voie. Son école actuelle éduque les enfants jusqu’à l’âge de 13 ans, il est donc possible qu’il reste à la maison plus longtemps que son père.

La reine Elizabeth et sa sœur étaient toutes deux scolarisées à la maison

Prince George ou la princesse Charlotte | Piscine / Max Mumby / .

Lorsque la reine Elizabeth était une jeune fille, elle a reçu une éducation de haute qualité à la maison avec l’aide d’une gouvernante nommée Marion Crawford et de plusieurs tuteurs. Cette éducation n’était cependant pas entièrement isolée des autres enfants. La reine Elizabeth a appris aux côtés de sa sœur la princesse Margaret.

Il est très probable que la princesse Charlotte et le prince George reprendront leurs activités scolaires normales dès que les restrictions en matière de santé et de sécurité seront levées. Pendant ce temps; cependant, ils participent à un cadre éducatif traditionnel qui fait depuis longtemps partie du mode de vie de leur célèbre famille. Alors que les circonstances peuvent être extrêmes et sans précédent, nous espérons que le jeune prince et la princesse s’amusent.