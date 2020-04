La princesse Diana a appelé ses pochettes des «sacs de décolleté» parce qu’ils ont aidé à cacher sa poitrine dans des robes décolletées, selon la créatrice

L’impact de la princesse Diana sur le monde de la mode est encore visible dans les temps modernes. Combien d’exemples de Catherine, duchesse de Cambridge, canalisant le regard de sa défunte belle-mère? Et elle n’est pas la seule.

Diana était une pionnière en partie parce qu’elle a repoussé les limites en ce qui concerne le protocole royal. Elle a souvent été repérée dans des robes à épaules dénudées, des robes courtes qui montraient ses jambes longues d’un kilomètre et des robes ajustées après qu’elle se soit séparée du prince Charles. L’une d’elles a même été surnommée la «robe de vengeance» de Diana.

Mais même si la princesse de Galles s’est habillée de façon provocante

selon les normes royales, elle a toujours fait de son mieux pour se couvrir en public.

C’est là que les soi-disant «sacs de décolleté» de Diana sont entrés en jeu.

La princesse Diana | Photothèque Tim Graham via .

La princesse Diana a utilisé ses pochettes pour cacher son décolleté

La princesse de Galles a toujours été la quintessence de la classe. Et comme l’une des femmes les plus photographiées au monde, elle voulait éviter les dysfonctionnements potentiels de la garde-robe quoi qu’il arrive. Au lieu de porter tout le temps des cols roulés, Diana a utilisé sagement l’un de ses accessoires.

Il existe d’innombrables photos de Diana utilisant ses sacs à main de style embrayage pour couvrir une robe décolletée et aider à empêcher sa poitrine d’être surexposée, en particulier en sortant d’une voiture. Apparemment, Diana a utilisé ses pochettes de cette façon exprès et a même trouvé un nom amusant pour eux.

«Nous avions l’habitude de rire quand nous avons conçu ce qu’elle l’appelait

«Sacs de décolleté», de petites pochettes en satin dont elle couvrirait son décolleté avec

quand elle est sortie des voitures », a expliqué la créatrice britannique Anya Hindmarch.

La princesse Diana | Anwar Hussein / WireImage

Diana n’est pas le seul membre de la famille royale à l’avoir utilisée

sac à main stratégiquement

La princesse de Galles est en bonne compagnie lorsqu’il s’agit d’utiliser son sac à main à des fins pratiques. La rumeur veut que Catherine agrippe ses petits sacs devant elle pour éviter de serrer la main de certaines personnes. Cette posture enflamme constamment les rumeurs de grossesse, mais la duchesse de Cambridge continue de l’utiliser quand même.

Et elle n’est pas la seule. La reine Elizabeth l’utilise également

sac à main à envoyer

des messages secrets à son personnel. Lorsque Sa Majesté passe son sac d’un

bras à l’autre, c’est sa façon d’indiquer silencieusement qu’elle aimerait être secourue

de la conversation en cours. “Ce serait très bien fait”, a déclaré l’historien royal

Expliqua Hugo Vickers. «Quelqu’un venait et disait:« Monsieur, l’archevêque

de Canterbury aimerait beaucoup vous rencontrer. »»

La princesse Diana a pris des risques audacieux avec sa garde-robe et

accessoires

Diana, princesse de Galles | Photothèque Tim Graham via .)

Diana a commencé à briser le protocole royal avant son mariage

mais ce n’est qu’après sa séparation avec le prince Charles qu’elle

les tenues ont commencé à devenir plus serrées, plus courtes et plus risquées. Ces tenues ont montré

que la princesse de Galles embrassait pleinement son sex-appeal et, pour certains,

mesure, voulait la rendre ex jalouse.

De plus, Diana savait

à quel point elle était populaire auprès des médias et comme toute célébrité, sa plus révélatrice

les tenues ont inévitablement attiré plus d’attention. Tant qu’elle avait ses «sacs de décolleté»

pour la protection, Diana n’avait pas peur d’embrasser des décolletés décolletés qui

faire rougir la reine Elizabeth.