La princesse Diana a fait cette confession déchirante au sujet du prince Charles avant la fin de leur mariage

Quelques années seulement après leur mariage de conte de fées en 1981, des rumeurs et des titres salaces sur les problèmes du mariage du prince Charles et de la princesse Diana ont commencé à faire surface. Au début des années 90, leurs problèmes conjugaux sont devenus publics et ils ont décidé de se séparer.

Charles a ensuite confirmé dans une interview télévisée de 1994 qu’il avait trompé sa femme. L’année suivante, la princesse de Galles a donné sa propre interview à la bombe et a prononcé les mots: «Eh bien, nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu trop de monde.» En 1996, ils ont finalisé leur divorce. Mais maintenant, il a été révélé qu’avant de décider de mettre fin aux choses pour de bon, Diana a fait une confession déchirante à propos de son mari.

La princesse Diana et le prince Charles | Photothèque Tim Graham via .

Ce que la princesse Diana a avoué au sujet du prince Charles

Les choses étaient devenues assez désagréables entre le couple avant leur divorce officiel, mais le photographe Kent Gavin a révélé que la princesse lui avait fait des aveux surprenants à propos de son mari.

Gavin a travaillé pour la famille royale pendant de nombreuses années et a documenté, à travers ses photographies, la relation de Diana et Charles depuis le tout début. Dans le documentaire Amazon Prime Royalty Close Close: The Photography of Kent Gavin, il se souvenait de ce que Diana lui avait dit.

“Elle m’a dit après toutes les rumeurs sur le mariage et tout, elle a dit quelque part sur un vol: ‘Kent, tu ne le croiras pas, mais je l’aime toujours'”, se souvient-il. “Je viens juste de le sortir, pas parrainé, elle vient de le dire.”

Gavin a ajouté: «Il y avait vraiment de beaux jours. Bien sûr, les gens ont tendance à penser aux mauvais jours à cause du divorce et tout va mal, mais si vous regardez en arrière toutes ces photos que nous avons faites au début, cela raconte une histoire différente. »

Une autre raison pour laquelle la princesse ne voulait pas mettre fin à son mariage

Charles, prince de Galles et Diana, princesse de Galles | Georges De Keerle / .

L’admission de Gavin à propos de ce que la princesse lui a dit est conforme à ce que d’autres personnes qui la connaissaient ont dit au fil des ans.

“Si elle avait eu le choix, elle serait restée et aurait tenté de faire un mariage heureux”, a déclaré Jenni Rivett, entraîneuse personnelle et confidente de Diana, à The Royal Box de Yahoo. «Elle aimait Charles. Ce n’était pas elle qui voulait se séparer ou divorcer. Elle en était triste. Elle voulait être une épouse aimante. »

On pense également qu’elle ne voulait pas mettre fin à son mariage pour le bien de ses deux fils, William et Harry. Après avoir été témoin du divorce amer de ses propres parents quand elle était enfant, elle ne voulait pas que les princes aient à faire face à la même chose.

Ce que Diana et Charles ont fait le jour de leur divorce

Charles, prince de Galles et Diana, princesse de Galles | Collection John Shelley / Avalon / .

Le jour où le prince et la princesse ont signé les papiers du divorce a été émouvant pour eux deux et ils auraient fait quelque chose ensemble que personne ne s’attendait étant donné la tumultueuse séparation qui les avait séparés.

Selon la rédactrice en chef de Royalty Magazine, Ingrid Seward, ils ont pleuré ensemble.

“Diana m’a dit quelque chose de très intéressant”, a révélé Seward dans le documentaire The Royal Family at War. «Elle a dit que le jour du divorce, elle et Charles se sont assis ensemble sur le canapé et ils ont tous les deux pleuré. C’était cette séparation folle mais au moment où le divorce a été finalisé, ils étaient en bien meilleures conditions. »

