La princesse Diana a laissé l’un de ses objets les plus emblématiques au prince Harry pour son 30e anniversaire

La princesse Diana n’a pas oublié ses deux garçons, le prince William et le prince Harry, dans son testament. Diana est décédée tragiquement dans un accident de voiture en 1997, mais avant son décès, elle a décrit exactement ce que William et Harry recevraient après sa mort. Pour le prince Harry, cela comprend l’un de ses articles les plus emblématiques pour son 30e anniversaire.

La princesse Diana et le prince Harry (avec la princesse Margaret) | Photothèque Tim Graham via .

Les derniers voeux de la princesse Diana

Diana avait beaucoup de choses dans son testament lorsqu’elle est décédée

à l’été 1997. Diana n’avait que 36 ans au moment de sa mort,

mais elle avait aplani les détails de son testament plusieurs années avant la mort

accident.

William avait 15 ans lorsque sa mère est décédée, alors que Harry n’avait que 12 ans. Comme les observateurs royaux s’en souviendront, William et Harry étaient très proches de leur mère, qui avait finalisé son divorce du prince Charles en 1996.

Le prince Charles et la princesse Diana | Ron Burton / Mirrorpix / .

La mort choquante de la princesse Diana a été déchirante pour les fans

dans le monde entier et c’est quelque chose que Harry a encore à faire à ce jour.

Alors que les deux garçons ont pu garder les choses de Diana

collection personnelle, elle a laissé à Harry l’une de ses robes les plus emblématiques. Le seul

le hic, c’est qu’il devait attendre d’avoir 30 ans pour l’obtenir.

Qu’est-ce que la princesse Diana a laissé au prince Harry?

Dans son testament, Diana a laissé à Harry la robe de mariée qu’elle portait

quand elle a fait le noeud avec Charles en 1981. Selon Express,

la robe a été conçue par David et Elizabeth Emanuel et a créé tout le buzz

quand la princesse Diana l’a porté pour son mariage à l’intérieur de la cathédrale Saint-Paul.

En 2014, les créateurs ont dévoilé la robe emblématique

et a révélé qu’il a parcouru le monde pendant des décennies.

“Cette robe a mérité son prix”, a expliqué David. “Ça a été

partout dans le monde plusieurs fois. Je pense que plus de gens à l’étranger l’ont vu que

Les Britanniques.”

Diana, princesse de Galles | Images PA via .

La princesse Diana a signé la robe à l’été 1993. Quand elle a rédigé son testament, elle voulait que William et Harry obtiennent la majeure partie de ses articles à l’âge de 25 ans. Après sa mort, sa mère et sa sœur ont modifié le testament pour que les frères prendre en charge la confiance de leur mère à 30 ans.

Mis à part la robe, le prince William et le prince Harry ont été autorisés à choisir un article de la collection de bijoux de Diana. L’une des pièces qu’Harry a choisi était sa bague de fiançailles, qu’il a donnée à William pour proposer à Kate Middleton en 2010.

Le prince Harry s’ouvre sur le décès de la princesse Diana

Ces dernières années, Harry a été très ouvert sur la

luttes qu’il a eues à la suite du décès tragique de sa mère. Lui et

William a tous deux été de grands défenseurs de la santé mentale, et Harry s’est appuyé sur

thérapie pour l’aider à gérer bon nombre de ses problèmes.

Lors d’un récent sommet organisé par JP Morgan, le prince Harry a de nouveau parlé de son parcours dans le domaine de la santé mentale. Dans son discours, des sources internes affirment que le duc de Sussex a confirmé qu’il suivait une thérapie depuis trois ans pour faire face au traumatisme de la mort de Diana.

Le duc d’Édimbourg, le prince William, le comte Spencer, le prince Harry et le prince Charles aux funérailles de la princesse Diana | JEFF J. MITCHELL / . via .)

“Harry a parlé de la santé mentale et comment il a été

thérapie au cours des trois dernières années pour essayer de surmonter le traumatisme de perdre son

mère », a déclaré une source. «Il a raconté comment les événements de son enfance

l’a affecté et qu’il a parlé à un professionnel de la santé mentale. »

L’initié a ajouté que le prince Harry avait également discuté de sa récente décision de quitter la famille royale. Début janvier, Harry et sa femme, Meghan Markle, ont annoncé leur démission en tant que royals seniors.

Au sommet, Harry a admis que sa sortie avait ajouté beaucoup de stress à sa vie, mais à la fin de la journée, il ne regrette pas la décision. En fait, Harry ferait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher Meghan et son fils, Archie Harrison, de vivre les mêmes choses qu’il avait vécues en grandissant.

Le prince Harry a-t-il été payé pour avoir pris la parole au sommet?

Dans le cadre de leur décision de quitter la famille royale, le prince Harry et Meghan s’efforceront de devenir financièrement indépendants de la couronne. Ils n’ont toujours pas révélé comment ils allaient financer leurs divers projets, mais la prise de parole en public pourrait être un moyen pour eux de gagner de l’argent supplémentaire.

Des sources croient que Harry a été payé au moins 500 000 $ à

parler au sommet. Ce montant n’a pas été confirmé, mais il n’y a pas

niant que Harry et Meghan pourraient exiger autant pour un événement parlant.

Le prince Harry et Meghan Markle n’ont pas commenté la

rumeurs entourant leur sortie.