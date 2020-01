La princesse Diana avait-elle raison de dire que le prince Charles n’était pas apte à être roi? Ce trait ne fera pas de lui un monarque «idéal»

Ce n’est pas quelque chose à quoi personne veut penser, mais il viendra un moment où la reine Elizabeth II ne sera plus avec nous. Lorsque cela se produira, son fils aîné, le prince Charles, deviendra roi et son style de leadership par rapport à celui de sa mère sera comparé pour les années à venir. Les personnalités du prince et de la reine sont très différentes et la princesse Diana a publiquement exprimé par le passé des doutes quant au fait que son mari était apte au travail.

Eh bien aujourd’hui, les experts s’accordent à dire qu’il y a un trait que Charles possède et qui craint de ne pas devenir un monarque «idéal». Voici ce que c’est, ainsi que les grands changements qui se produiront une fois que Charles montera sur le trône.

Ce que la princesse Diana a dit au sujet du roi Charles

Lors de son interview explosive sur Panorama en 1995, la princesse de Galles s’est demandée si Charles était apte à l’emploi quand elle a dit à Martin Bashir qu’elle ne savait pas si le prince était vraiment fait pour un rôle aussi “étouffant”.

“Être prince de Galles produit plus de liberté maintenant, et être roi serait un peu plus étouffant”, a déclaré la princesse. “Et parce que je connais le personnage, je pense que le meilleur poste, comme je l’appelle, lui apporterait d’énormes limitations, et je ne sais pas s’il pourrait s’adapter à cela.”

Quelle caractéristique Charles possède que la reine Elizabeth II ne possède pas?

Charles est une personne très opiniâtre et, contrairement à sa mère, aime donner son avis sur un certain nombre de sujets très controversés. La raison qui pose problème est que le monarque est censé rester neutre sur toutes les questions politiques.

L’Express a noté que par le passé, le duc de Cornouailles avait donné son avis sur tout, de l’agriculture à la modification génétique, au réchauffement climatique et à la privation sociale.

“Il exprime ses opinions à peu près tout le monde et tous ceux qui écouteront”, a déclaré le créateur de The Crown, Peter Morgan. «Ce n’est pas nécessairement idéal pour la monarchie, mais cela fait de lui une personne plus intéressante.

Morgan a ajouté que “Charles est un penseur indépendant, ce que l’establishment n’aime pas particulièrement.”

La reine Elizabeth II et le prince Charles

Les changements qui se produiront une fois que Charles sera roi

Il n’y a aucun moyen de savoir exactement quel genre de roi Charles sera, mais nous savons qu’il est l’héritier apparent et, à moins d’une tragédie, il sera le prochain monarque. Et lorsque cela se produira, il y aura des changements assez importants pour que tout le monde s’y habitue.

Pour commencer, l’hymne national que les Britanniques ont connu sous le nom de «God Save the Queen» pendant plus de six décennies, changera et sera chanté comme «God Save the King».

Un autre changement majeur concernera l’argent du pays. En Grande-Bretagne, une photo du monarque est imprimée sur la monnaie alors qu’ils sont en vie. Mais une fois que le prince de Galles deviendra roi, la livre britannique portera à la place l’image de Charles.

Enfin, la spéculation a tourbillonné pendant un bon moment sur le fait que le duc a l’intention de «réduire la monarchie» quand il prend le trône. Cela semble être une certitude maintenant après l’interview désastreuse du prince Andrew à la BBC et sa démission de ses fonctions royales.

