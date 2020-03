La princesse Diana avait une recette de dessert préférée que vous pouvez faire à la maison

Lorsque la princesse Diana était membre de la famille royale, elle comptait parmi les chefs les meilleurs et les plus expérimentés qui lui préparaient des repas et les fans du monde entier sont devenus curieux de savoir quels aliments elle aimait.

Le chef Darren McGrady, qui a préparé des repas pour tout le monde, de Diane à la reine Elizabeth II en passant par les princes William et Harry, partage le dessert que la princesse populaire a préféré et sa recette que tout le monde peut préparer à la maison.

La princesse Diana | Photothèque Tim Graham via .

Le dessert préféré de la princesse Diana

McGrady a été cuisinier au palais de Buckingham pendant plus d’une décennie avant son transfert au palais de Kensington et était le chef personnel de la princesse.

Avant qu’elle ne change son régime, il y a eu un moment où Diana était malsaine et McGrady a déclaré qu’elle ne révélerait pas ce qu’il lui avait préparé à l’époque.

“Je n’ai jamais parlé de la nourriture que je lui ai préparée, des bêtises qu’elle demanderait, et je ne le voudrai jamais et ne le ferai jamais, je ne pense pas que ce soit bien”, a-t-il déclaré à Hello! magazine. «Mais vous savez aider et encourager la boulimie… Je faisais des plats pour la princesse. Je me suis toujours demandé pourquoi diable elle voulait toute cette nourriture, aucune de cette nourriture, mais je ne pouvais rien faire. J’étais là en tant que chef, mon travail consistait à cuisiner et à préparer des plats. Je n’étais pas un psychologue ou un médecin qui pourrait dire que vous ne devriez pas manger tout cela. Je savais que quelque chose n’allait pas, mais je ne savais ni ne comprenais ce qu’était la boulimie. »

La princesse Diana | Anwar Hussein / .

L’ancien chef royal a partagé certains des favoris de Diana lorsqu’elle est devenue une saine mangeuse et quel plaisir elle a vraiment apprécié d’avoir avec ses fils.

«Le pudding au pain et au beurre était son préféré. Elle aurait une petite portion de temps en temps et seulement lorsque William et Harry étaient à la maison; elle ne le demanderait pas lorsqu’elle serait seule », se souvient McGrady.

Comment le faire

La princesse Diana elle-même avait précédemment déclaré au journaliste du Daily Mail Nigel Dempster que «Darren fait le meilleur pouding au pain et au beurre du monde».

“Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur au monde … mais il est dans le top”, a écrit McGrady sur son blog, The Royal Chef. «Cette recette s’est avérée de loin la recette la plus populaire et la plus demandée lors d’événements que j’ai organisés dans le pays depuis la publication de mon livre Eating Royally.»

Pouding au pain | Lee Wing-sze / South China Morning Post via .

Pour le faire à la maison, vous aurez besoin de:

12 tranches de pain blanc sans croûtes1 1/2 bâtonnets de beurre non salé, ramolli9 gros jaunes d’œufs3 / 4 tasse de sucre2 c. À thé de pâte de vanille (peut être trouvé sur Amazon) 1/2 tasse de lait entier2 tasses de crème épaisse3 oz de raisins secs dorés3 oz d’amandes effilées, grillées (facultatif) 1/4 tasse d’amaretto 1 c. à thé de sucre en poudre

Suivez ensuite les instructions étape par étape de McGrady via Today pour peut-être le meilleur pouding au pain et au beurre au monde:

Faire tremper les raisins secs dans l’Amaretto avec une pellicule plastique à température ambiante pendant au moins six à huit heures (pendant la nuit si possible). Préchauffez le four à 350 degrés. Ensuite, coupez 4 tranches de pain en dés de 1/2 pouce et étalez le pain en dés au fond d’une casserole. Saupoudrez les raisins secs sur les cubes de pain et versez tout liquide restant sur le pain. Coupez les 8 tranches de pain restantes en deux en diagonale, puis coupez chaque demi-tranche en deux en diagonale pour créer 4 triangles pairs par tranche. Trempez les triangles dans le beurre et disposez-les sur le dessus des raisins secs, en chevauchant légèrement les triangles. Versez le reste du beurre sur le dessus du pain, puis fouettez les jaunes, la pâte de vanille et le sucre dans un grand bol jusqu’à homogénéité. Porter le lait et la crème à ébullition dans une casserole épaisse à feu vif et verser le mélange chaud sur les jaunes d’œufs en fouettant constamment. Verser le mélange d’oeufs chaud sur le pain, en s’assurant que tout le pain est enrobé, et mettre de côté le pain enrobé pendant 20 minutes pour permettre au mélange d’oeufs de tremper dans le pain.Placer le plat dans un plat à rôtir rempli d’eau chaude à mi-hauteur des côtés de la casserole et cuire sur la grille du milieu au four pendant 30 à 45 minutes, ou jusqu’à ce qu’elle soit dorée sur le dessus avec la garniture juste réglée.Retirer le plat du four et de la plaque à rôtir et saupoudrer de sucre supplémentaire. Faire griller ou utiliser une torche à crème brûlée pour caraméliser le sucre. Saupoudrer d’amandes grillées tranchées et saupoudrer de sucre en poudre. Laisser refroidir légèrement et servir chaud avec un pot de crème et des baies fraîches.

