La princesse Diana était à la fois «terre-à-terre» et intimidante selon l’élite d’Hollywood

Naomi Campbell et Cindy Crawford viennent de révéler que la princesse Diana était étonnamment «terre-à-terre». Les stars hollywoodiennes ont rencontré Diana, princesse de Galles, à différentes occasions mais sont reparties avec la même impression. Diana était peut-être membre de la famille royale, mais ils l’ont tous les deux félicitée pour sa grande sensibilité et son humilité.

La princesse Diana avec le prince William et le prince Harry | Jayne Fincher / Princesse Diana Archive / .

Naomi Campbell parle de Diana

Campbell et Crawford ont discuté de leurs rencontres avec Diana

lors d’une session en direct sur YouTube. L’entrevue faisait officiellement partie de Campbell

série, pas de filtre avec Naomi.

Selon MSN,

Campbell a révélé qu’elle avait rencontré Diana pour la première fois lorsque le prince William avait 14 ans

ans. Elle a accepté de comparaître pour l’anniversaire de William aux côtés de Christy

Turlington et Claudia Schiffer et n’avaient que de bonnes choses à dire sur

Diane.

Campbell a déclaré qu’elle était arrivée au palais de Kensington juste avant que William ne rentre de l’école. La princesse Diana leur a expliqué quoi faire, et elle a décrit toute l’expérience comme étant «si douce».

Campbell a ensuite dit à Crawford qu’elle se sentait «bénie» de

ont rencontré Diana avant sa mort tragique. Diana est décédée dans un accident de voiture à

Paris en 1997, ce qui n’aurait été que quelques années avant d’inviter

Campbell est venu pour l’anniversaire de William.

«J’ai adoré la princesse Diana, je l’aimais tout simplement», a déclaré Campbell. “Humble,

comment terre-à-terre et je suis juste béni de la connaître pour le temps que je l’ai fait. “

Crawford qualifie la princesse Diana de «terre à terre»

Campbell n’était pas le seul à avoir des choses aimables à dire

Diane. Crawford a ajouté que Diana l’avait invitée au palais de Kensington quelques années

après Campbell. Le mannequin a révélé qu’elle était très intimidée de rencontrer

un membre de la famille royale, en particulier compte tenu de la façon dont l’engagement a été

descendre à l’intérieur du palais de Kensington.

Crawford dit que le prince William avait environ 16 ans à l’époque. Elle ne se souvient pas si elle l’a fait rougir ou non, mais être en présence de la princesse Diana a certainement fait rougir Crawford.

“Je ne me souviens pas [if he blushed] mais regardez j’étais

rougir. J’étais tellement intimidé de rencontrer la princesse Diana et d’être

au palais de Kensington et à quel point elle était complètement terre-à-terre parce

il y a

tellement de protocole je suppose, et n’étant pas anglais, je ne comprends pas une partie de celui-ci “, dit-elle

expliqué.

Crawford a noté que Diana était très accueillante et lui a fait sentir

comme un vieil ami. Elle a également commenté la tenue vestimentaire de Diana pour la réunion, qui

elle dit que c’était super décontracté.

L’attitude décontractée de Diana n’a pas apaisé les tensions de Crawford, mais

elle revient avec émotion sur leur rencontre. En fait, Crawford a révélé que

rencontrer Diana a été «une journée très douce et un grand souvenir».

Le majordome de la princesse Diana ouvre son apparition au bal «Vanity Fair»

Campbell et Crawford, bien sûr, ont rencontré Diana après sa séparation du prince Charles. Les deux ont appelé à son abandon en 1992, bien qu’ils n’aient pas finalisé leur divorce avant 1996.

En 1994, la princesse Diana a fait les gros titres après son apparition dans une vanité

Bal de foire portant une robe que les médias ont surnommée la «vengeance de Diana»

robe.” La fête a eu lieu peu de temps après que Charles est venu au clair sur son

affaire en cours avec Camilla Parker Bowles, qui deviendra finalement son

femme.

Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, datés d’un certain nombre de

ans après la mort prématurée de Diana. La paire a fait un nœud discret

cérémonie en 2005 et ont été ensemble depuis.

Bien que Diana ait fait tourner les têtes au bal, son ancien majordome prétend

qu’elle n’a presque pas assisté à la fête.

Les majordomes de Diana sur sa «robe de vengeance»

Le Vanity Fair Ball en 1994 a eu lieu à Hyde Park et était le premier événement de haut niveau de Diana après que Charles a reconnu son affaire. S’exprimant sur Instagram, l’ancien majordome de Diana, Paul Burrell, a affirmé que Diana avait failli se retirer de l’événement à la dernière minute.

«C’était ma robe préférée. Je me souviens bien de cette soirée,

la princesse s’est tournée vers moi et m’a dit: “Je ne vais pas, je ne peux pas faire face au monde. Pas après Prince

Charles vient d’être à la télévision nationale pour discuter de son affaire avec Camilla Parker

Bowles, ’»

Burrell a partagé.

Burrell a encouragé la princesse Diana à aller de toute façon, à laquelle elle a répondu qu’elle n’avait «rien à porter». À ce stade, Burrell dit qu’il est allé dans son placard et a sélectionné ce qui allait devenir sa «robe de vengeance», avec des talons hauts et un tour de cou.

Selon Yahoo,

la même robe que Diana portait pour le bal a été mise aux enchères en 1997. Un acheteur

payé plus de 3 millions de dollars pour la robe, ce qui montre à quel point il était important de

L’histoire de Diana.

La famille royale n’a pas commenté les derniers rapports

entourant la princesse Diana.