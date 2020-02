La princesse Love dit qu’elle et Ray J ne sont pas «ensemble» en ce moment »

Il semble qu’il y ait des problèmes au paradis pour Ray J et Amour de princesse…encore.

En participant à une séance de questions-réponses sur ses histoires Instagram vendredi, la princesse Love, 35 ans, a révélé qu’elle et Ray J, 39 ans, s’étaient séparés. Quand un fan a demandé si la paire était toujours ensemble, la princesse a répondu: “Pas pour le moment … Pour le moment, nous nous concentrons uniquement sur les enfants.”

Le couple “Love & Hip Hop: Hollywood”, qui partage la fille de 1 an Melody et le nouveau-né Epik, a connu sa part de hauts et de bas. le drame le plus récent est descendu en novembre quand une princesse alors enceinte a affirmé que Ray J l’avait laissée et Melody “bloquée” à Las Vegas alors qu’il partait dans un club de strip-tease.

L’ancien mannequin et rappeur a continué à s’y attaquer sur les médias sociaux, en lançant et en rejetant des accusations à gauche et à droite. Puis, en décembre, Ray J est apparu sur “Le spectacle de Wendy Williams” à établir le record droit et a donné une mise à jour sur l’état de la relation du couple.

Après que Ray J ait professé son amour pour sa femme et sa fille, Wendy a évoqué l’incident présumé. “Ecoute, ça ne s’est pas passé comme ça,” répondit-il. “Je ne quitterais jamais mon bébé et ma femme. Je mourrais d’abord avant de les laisser sur le bord de la route.”

“Ils étaient à l’hôtel et c’est ce qu’elle considérait comme coincé”, a-t-il poursuivi. “Mais regarde, elle a raison, je ne vais même pas la défendre. Bébé, j’avais tort. Tu avais raison.”

Malgré le drame, il semblait que Ray et la princesse Love avaient réglé les choses car ils étaient tous les deux ensemble pour la douche de bébé d’Epik le 21 décembre et sa naissance le 30 décembre, par HollywoodLife.

Le mois dernier, Ray J a partagé des photos de la naissance de leur fils. “Dieu est vraiment incroyable! @Princesslove vous êtes vraiment une bénédiction!” il a légendé le poste. “Regarder ce que tu as fait pour avoir nos enfants est quelque chose que les mots ne peuvent exprimer.”

“Je suis tellement fier de vous”, a-t-il ajouté. “Merci pour tout! 2020 est déjà la meilleure année de ma vie! – Le voici EPIK RAY NORWOOD.”

