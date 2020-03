La princesse Love Grills Ray J sur les strip-teaseuses et les prostituées dans la conversation: partie 1

Dans la première heure de “The Conversation” Amour de princesse et Ray J n’en avait pas vraiment beaucoup du tout.

La nouvelle série en 4 parties du couple sur Zeus a débuté cette semaine, montrant les deux assis et ayant leur première vraie conversation depuis leur combat d’éruption où elle l’a accusé de l’abandonner à Las Vegas alors qu’il est parti dans un club de strip-tease en novembre.

Après une intro promettant qu’il n’y aurait pas de producteurs, pas d’animateurs et pas de thérapeutes pour la série, la série a commencé avec chacun d’eux avec leurs propres équipes glamour et amis avant de s’asseoir ensemble. Princess Love a donné l’impression que la série était son idée, car elle a dit qu’elle voulait obtenir de “vraies réponses” de lui à la caméra. Elle croyait également que le seul moyen de le joindre était d’aérer leur linge sale pour que le monde puisse le voir et que “tout le monde lui dise qu’il avait tort” après.

Après avoir dit que cela faisait quatre mois que l’incident de Vegas avait explosé sur les réseaux sociaux, il a parlé à ses amis et a dit qu’il pensait qu’elle avait tort de “rompre notre vie privée” en l’appelant en ligne.

Environ 18 minutes après le début de la première heure, ils se sont finalement assis l’un en face de l’autre – et c’était controversé à cause de la chute. Ils ont tous les deux immédiatement contesté le ton de l’autre, avant de finalement plonger.

“Vous savez pourquoi nous sommes ici et c’est malheureux que la seule façon d’avoir cette conversation est de filmer”, lui a-t-elle dit. “J’ai l’impression que c’est la seule façon dont je peux obtenir de vraies réponses de votre part.”

Elle s’est ensuite concentrée sur l’incident de Vegas, affirmant qu’il n’a commencé à lui répondre qu’après l’avoir fustigé sur les réseaux sociaux, l’accusant de la bloquer sur son téléphone. Il s’y est accroché.

“Je ne voulais pas continuer à argumenter dans les paragraphes que nous allions et venions les uns avec les autres, en disant tout ce truc que je ressentais dommageable, ternissant, irrespectueux des deux côtés”, lui a-t-il dit. “Il devenait écrasant de négativité.”

La façon dont ils l’ont expliqué, les deux étaient à Las Vegas pour les Soul Train Awards en novembre. Pendant son séjour, il a exprimé son intérêt à déménager à Sin City et a commencé à chercher des endroits où vivre. Elle, cependant, s’est fâchée qu’il ait passé la majeure partie du voyage à jouer et à ne pas dormir, et lui a finalement dit qu’il pouvait vivre là-bas et qu’elle aurait juste son propre logement à Los Angeles.

“Je plaisantais, j’étais sarcastique”, a-t-elle déclaré à propos de son commentaire de L.A.

Ray J n’a pas seulement regardé les endroits où vivre, cependant. “Vous avez décidé de déposer une caution sans en parler à votre femme”, lui a-t-elle dit. Il était sans voix. Elle l’a ensuite critiqué pour avoir rejoint le club de strip-tease plus tard dans la journée.

“Si nous partons en mauvais termes aujourd’hui et que je vais dans un club de strip-tease masculin et que je décide de les inviter à la maison”, a-t-elle commencé, avant de l’interrompre. “Je n’ai pas invité de strip-teaseuse chez moi”, a-t-il expliqué. Tout en essayant de s’expliquer, la princesse ne cessait de poser la même question: “Les strip-teaseuses ne sont pas revenues à l’hôtel avec vous, oui ou non?”

Il n’a pas répondu et l’a plutôt accusée de “l’intimider” lui et la conversation. “J’étais dans un hôtel MGM d’une chambre, vous étiez dans un loft à gros cul avec des strip-teaseuses et des prostituées”, a-t-elle déclaré.

Le duo a continué à faire des allers-retours, car il voulait revenir en arrière et fournir un peu plus de contexte de la journée, alors qu’elle voulait aller droit au bon côté. “Tu ne veux pas écouter ce que je veux dire,” lui dit-il. Sa réponse: “Parce que vous parlez de choses qui n’ont pas d’importance.”

“Ce que je veux vraiment dire, c’est que vous ne m’écoutez pas”, a-t-il ensuite déclaré. “Les strip-teaseuses sont des jours plus tard dans l’histoire. Je ne peux pas les contacter tout de suite.”

“Nous sommes ici parce que tu traînais avec des strip-teaseuses et des prostituées”, a-t-elle répliqué, soulignant l’importance du sujet. “Nous sommes ici, de mon côté, parce que vous exposez tout ce que nous traversons à la presse”, lui a-t-il dit, disant qu’il voulait plus d’intimité dans leur relation.

“Pour arriver aux strip-teaseuses, nous devons passer devant vous en exposant tout ce que nous faisons”, a-t-il ajouté, “vous me faites mal paraître, vous faites [their daughter] La mélodie est mauvaise. Vous faites que son père a l’air mauvais. “Dans l’esprit de Princess, cependant, Ray J est celui qui fait que lui-même et leur famille aient l’air mauvais.

Elle a poursuivi en disant que ce qu’elle avait dit à l’époque n’était qu’un mensonge, avant de critiquer Ray J pour l’avoir abandonnée à Vegas, où elle craignait d’être victime de la traite des êtres humains. “Quel genre de mari ne protège pas sa femme?” elle a demandé, comme il a dit qu’elle n’était pas en danger, “vous étiez dans un hôtel.”

“Vous êtes irrespectueux, je ne vous respecte pas, j’ai perdu beaucoup d’amour pour vous et vous n’êtes pas un protecteur”, rétorqua-t-elle. “Tu n’es pas ça. C’est important pour moi et tu ne l’es pas.”

L’épisode s’est terminé avec Ray J disant qu’ils devaient “prendre cinq”.