La production a-t-elle forcé Hannah Brown à planter la saison de Peter Weber?

Si vous pensiez que nous avions fini de voir Hannah Brown après avoir dansé avec les étoiles, alors vous vous trompiez profondément, mon ami. Le marron est comme un bouton qui ne cesse de revenir. Après avoir participé à la saison de The Bachelor de Colton Underwood, l’Alabama Hannah est revenue au pays de Bachelor en tant que Bachelorette. Quand les choses n’ont pas fonctionné avec son fiancé, Jed Wyatt, il semblait que Brown devrait trouver son prince charmant en dehors du monde du baccalauréat. Mais ensuite, elle est apparue sur la saison de Peter Weber et a soudainement ressenti tous ces sentiments pour lui.

Hannah Brown | Eric McCandless via .

Des mois s’étaient écoulés depuis qu’elle avait fini les choses avec Weber. Les chances sont, elle a su entrer en contact avec lui pendant ce temps. Donc, si ses sentiments pour le pilote étaient vraiment si forts, pourquoi at-elle attendu sa saison de The Bachelor pour dire quoi que ce soit?

Connexion de Hannah Brown et Peter Weber

Brown et Weber ont débuté sa saison. Il a réussi à se hisser parmi les trois premiers avant d’être renvoyé chez lui. Lorsque Brown a choisi Wyatt et Tyler Cameron plutôt que Weber, les fans ont crié sur leurs écrans de télévision et se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur déception. Il était évident que Brown faisait une erreur, mais elle ne s’en rendit compte que lorsqu’elle était fiancée à un homme qui avait déjà une petite amie.

Hannah Brown présente la saison de Peter Weber

La nuit de la saison de Weber, Brown est apparu pour lui souhaiter bonne chance et lui rendre les petites ailes qu’il lui avait données lors de sa première nuit. Au début, cela semblait être un geste simple et authentique, mais plus tard, elle est revenue à la date du groupe et a commencé à ressasser certains moments intimes qu’elle et Weber avaient partagés. Plus tard, elle est complètement tombée en panne et a dit à Weber qu’elle avait encore des sentiments pour lui.

“Même si ce convo n’était pas prévu, il devait se produire et le plus difficile pour moi était juste de lutter avec le fait que je savais que j’avais des femmes incroyables qui venaient de se présenter”, a déclaré Weber aux journalistes lors de la présentation de la conversation qu’il a présentée à TCA sur ABC. et Brown avait. «Je n’avais encore aucun sentiment pour personne. Il était trop tôt pour avoir vraiment un lien légitime. Donc c’était maladroit, c’était inconfortable, mais ça devait arriver. Et j’ai eu beaucoup de chance que les femmes comprennent. Donc, cela devait arriver. »

En fin de compte, Weber a décidé qu’il était temps pour lui de quitter l’ancienne reine de beauté et de poursuivre son voyage en tant que célibataire.

La production a-t-elle incité Hannah Brown à s’en prendre à Peter?

Alors que les émotions de Brown pour Weber semblaient complètement authentiques au cours de leur conversation intense, elles sont en quelque sorte sorties de nulle part. Lorsque Brown a vu ses deux finalistes à la cérémonie After the Final Rose, elle a choisi de demander à Cameron de sortir et non à Weber. Et même après que cela n’ait pas fonctionné, elle ne l’a pas contacté. Alors, pourquoi se présenter tout d’un coup au manoir Bachelor?

«J’imagine à 100% que les producteurs l’ont obligée à revenir. Et je pense qu’elle était dans un état émotionnel », a déclaré Melissa Rycroft, une diplômée de baccalauréat, à Us Weekly. «Nous savons tous qu’elle participait à Dancing With the Stars à l’époque. Mais je pense aussi qu’elle se retrouvait maintenant avec Peter, avec qui elle avait vraiment une très bonne connexion, et maintenant Peter est le gros du moment, tout le monde est là pour lui. Et je pense qu’elle a laissé tout cela conduire à, “Peut-être que j’ai fait une erreur.” ”

Bien que la conversation ne se soit pas terminée en faveur de Brown, il était nécessaire que les fans obtiennent une clôture.

“Je veux dire, je la suis un peu, on dirait qu’elle est un peu gênée par la conversation”, a déclaré Rycroft au point de vente. “Elle est probablement rentrée chez elle et a dit:” Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que je l’ai fait. “Mais, en même temps, le public, je pense que nous avions en quelque sorte besoin de voir cette conversation et de voir l’intégralité clôture de la relation. Pour que nous puissions voir Peter avancer, si cela a du sens. … [The producers] lui a donné du champagne, ils lui ont rappelé à quel point elle et Peter étaient grands, puis ils lui ont dit: Voilà.'”