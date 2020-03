La promo de l’épisode 19 de la saison 16 de Grey’s Anatomy taquine une nouvelle romance torride

Lorsque Grey’s Anatomy Season 16 s’est terminée le jeudi 19 mars, quelques fans ont remarqué qu’ABC n’avait pas prévisualisé le prochain épisode. En règle générale, les téléspectateurs regardent les crédits diminuer de moitié alors que la bande-annonce de l’épisode à venir commence à jouer. Mais pour certains, la chanson emblématique de l’outro s’est poursuivie sans teaser en vue. Heureusement, il y aura un nouvel épisode le 26 mars. Que s’est-il donc passé dans la promo de Grey’s Anatomy Season 16, Episode 19? On dirait que les choses chauffent pour Maggie Pierce (Kelly McCreary) dans “Love of My Life”.

“Grey’s Anatomy” Saison 16, épisode 19 promo trailer

Comme c’est désormais la tradition, la promo de Grey’s Anatomy Season 16, Episode 19 est partagée avec le prochain épisode de Station 19 Season 3 le 26 mars. l’air un peu confus.

Cela dit, cela ne nous donne pas exactement de réponses sur l’épisode et plus à voir avec la bande-annonce elle-même. “Prenez du pop-corn”, dit le narrateur. “C’est une nouvelle nuit de drames jeudi.”

Pendant ce temps, il semble que nous nous éloignions du Grey Sloan Memorial pour au moins une partie de l’épisode. La partie Grey’s Anatomy de la promo montre Maggie, Teddy (Kim Raver) et Richard Webber (James Pickens Jr.) lors d’une conférence.

Kelly McCreary dans le rôle de Maggie Pierce dans «Grey’s Anatomy» | Kelsey McNeal / ABC via .

“Les médecins sont absents et prêts à jouer”, explique le narrateur. Des clips de Maggie et Teddy bavardent. Ensuite, un nouveau venu mignon apparaît. “Je n’ai pas de relations sexuelles avec des étrangers”, explique Maggie.

Et puis l’opposé complet se produit. Maggie et le nouveau gars se retrouvent dans une chambre d’hôtel. Mais cela ressemble à quelque chose de plus qu’un simple stand d’une nuit.

“Je ne suis jamais tombé aussi dur en une nuit”, dit l’homme. L’aperçu se termine alors que Maggie se penche pour un baiser.

Que se passera-t-il dans le prochain épisode de “Grey’s Anatomy”?

Selon un communiqué de presse publié par ABC, Grey’s Anatomy Season 16, Episode 19 se concentrera sur trois scénarios différents. Le synopsis se lit comme suit:

Richard se prépare à présenter son stylo PATH à la LA Surgical Innovation Conference mais se laisse distraire par ses problèmes avec [Catherine Avery (Debbie Allen)]. Maggie et Teddy rencontrent des personnes de leur passé lors de la même conférence, tandis que [Cormac Hayes (Richard Flood)] revit des moments où il a rencontré sa défunte épouse.

Donc, en liant la description de l’épisode du 26 mars à la bande-annonce, il est possible que Maggie – ou peut-être Teddy – connaisse déjà le nouveau venu à la conférence de Los Angeles. Pendant ce temps, le discours excité de “Je suis impatient de le partager avec le monde” de Richard est un peu plus déchirant une fois que vous savez qu’il rencontrera des problèmes avec Catherine.

Néanmoins, le synopsis partage un aspect de “Love of My Life” que nous n’avions pas vu auparavant dans l’aperçu. Mais voici notre question – si McWidow revivra des moments impliquant sa défunte épouse, verrons-nous également Meredith se souvenir de Derek Shepherd (Patrick Dempsey)?

Nous avons vu la paire se connecter au même niveau dans le passé. Nous supposons également qu’une star invitée ne serait pas en mesure de plonger seule dans le développement de personnages majeurs, sans la présence de l’acteur principal. Cependant, à ce stade, nous courons sur la pure spéculation et l’espoir éternel de voir de vieux personnages à l’écran. Les fans devront donc attendre et voir ce qui se passe.

Quoi qu’il en soit, Grey’s Anatomy n’a pas fait allusion au principal cliffhanger de l’épisode du 19 mars intitulé «Give a Little Bit». Au cours de l’épisode, l’hôpital a appelé un code violet sur Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) après avoir accusé la tante présumée d’un patient de la traite des êtres humains.

DeLuca a eu des problèmes de santé mentale et personne n’a cru ses affirmations. Il a provoqué une scène et a été invité à partir. Puis à la fin de l’épisode, DeLuca a fait un zoom arrière sur sa moto à une vitesse dangereusement élevée. Mais où allons-nous d’ici? Le carrousel ne cesse de tourner. Alors restez à l’écoute.

Lire la suite: “Grey’s Anatomy”: Pourquoi la mort d’Alex Karev pourrait être la meilleure raison pour laquelle le personnage quitte