La promo finale de la saison 16 de “Grey’s Anatomy” interroge le diagnostic de Richard

La finale de Grey’s Anatomy Season 16 approche à grands pas. Et dans l’état actuel des choses, nous sommes terrifiés par la vie de Richard Webber (James Pickens Jr.), parmi tout ce qui se passe au Grey Sloan Memorial. Nous savons que la saison en cours se terminera avec 21 épisodes – au lieu des 25 prévus – en raison de la pandémie de coronavirus (COVID). Nous espérons donc que la fin nous donnera quelques réponses. Mais quelle est la prochaine étape? La promo finale de Grey’s Anatomy Season 16 laisse entendre que le diagnostic de Richard n’est peut-être pas ce qu’il semble.

Que s’est-il passé avant la finale de la saison 16 de “Grey’s Anatomy”?

Ellen Pompeo dans le rôle de Meredith Gray dans «Grey’s Anatomy» | Gilles Mingasson via .

Tout au long de la saison 16 de Grey’s Anatomy, Richard a montré quelques symptômes alarmants, y compris un tremblement dans ses mains, des hallucinations, des sautes d’humeur et un comportement erratique. Puis dans l’épisode du 2 avril – intitulé “Chante encore” – les médecins de Grey Sloan essaient de découvrir ce qui ne va pas avec le chirurgien général.

Lorsque tout le monde se rassemble, Tom Koracick (Greg Germann) suggère que Richard pourrait avoir la maladie d’Alzheimer ou la démence. Cependant, Meredith Gray est convaincue que Richard n’a pas la même maladie qui a emporté sa mère, Ellis (Kate Burton).

À un moment donné, Richard quitte son lit d’hôpital et tout le monde se bouscule. Meredith le trouve dans l’O.R. tenant un scalpel à son estomac. Et bien que Meredith soit capable d’empêcher Richard de se blesser, il l’appelle Ellis. Il se réfère également à Grey Sloan comme Seattle Grace et confond Catherine Fox (Debbie Allen) avec son ex-femme, Adele (Loretta Devine).

À la fin de l’épisode, Meredith retrouve Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti), à qui Miranda Bailey (Chandra Wilson) avait précédemment demandé de rester à la maison et de se reposer après avoir souffert de sa santé mentale. Cependant, DeLuca a recherché le diagnostic de Richard. Meredith enrôle son ancien beau-père pour comprendre ce qui ne va pas.

Pendant ce temps, il y a d’autres drames à Grey Sloan. Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) et Atticus «Link» Lincoln (Chris Carmack) sont sur le point d’avoir leur bébé pendant que Carina DeLuca (Stefania Spampinato) est en vacances. Mais au lieu d’une réunion d’Addison Montgomery (Kate Walsh), la naissance est une fausse alarme.

Ensuite, Teddy Altman (Kim Raver) soutient Koracick car il doit opérer le fils de son ex-femme, qui ressemble à son propre fils décédé. Teddy est capable de pousser Koracick à travers l’opération et ils ont quelques doux moments. Cependant, Teddy est avec Owen (Kevin McKidd). Mais après tout, elle semble choisir Owen, lui proposant même de se brancher à l’hôpital.

Bande-annonce promotionnelle de la saison 16 de l’épisode 21 de Grey’s Anatomy

Certes, tout est en quelque sorte un gâchis alors que Grey’s Anatomy Saison 16, épisode 21 – intitulé «Mettez un visage heureux» – approche le 9 avril. Il y a beaucoup d’histoires dans l’air. Et bien sûr, nous ne savons pas ce qui sera répondu avant la pause jusqu’à la saison 17. Mais la bande-annonce promo de la finale de Grey’s Anatomy indique les scénarios qui seront couverts.

Lorsque l’aperçu commence, un mot est mis dans l’esprit de chaque fan. «Alzheimer», dit Maggie Pierce (Kelly McCreary) alors qu’un clip de Richard dans un lit d’hôpital défile. Mais Meredith n’est pas d’accord.

Puis Catherine crie à quelqu’un qui ressemble à DeLuca par derrière. Quoi qu’il en soit, la femme de Richard est clairement inquiète pour sa personne. «Vous avez eu des semaines et vous n’avez rien trouvé», dit-elle.

Mais plus tard dans la promo de Grey’s Anatomy, DeLuca est vu en train de courir dans Bailey’s O.R. comme Richard est sur la table. “Hé, arrête”, dit DeLuca. “Vous faites une énorme erreur.” Naturellement, Bailey est bouleversée et elle veut continuer. En réponse, DeLuca cogne tous les outils au sol. «Sortez», dit Bailey.

Nous sommes déçus de ne pas pouvoir terminer notre narration cette saison. La bonne nouvelle? 1621 joue comme une finale satisfaisante! Ce n’est pas là où nous avions prévu de finir, mais c’est beau et les questions qui persistent nous répondrons l’année prochaine. #GreysAnatomy #StayHome pic.twitter.com/BsHV9vJUiJ

– Krista Vernoff (@KristaVernoff) 28 mars 2020

Il semble également qu’Amelia va enfin accoucher. Dans l’aperçu, l’eau d’Amelia se brise et cette fois, elle a à la fois Carina et Link pour la soutenir. Pendant ce temps, Koracick confronte Teddy à propos de sa proposition à Owen. «J’épouse Owen», dit Teddy. Puis Koracick lui dit de ne pas «jeter sa vie comme ça».

Pour le moment, les fans de Grey’s Anatomy devront attendre et voir ce que les scénaristes du Shondaland ont prévu pour la finale du 9 avril. Et bien que nous soyons impressionnés, la promo du prochain épisode ressemble à une finale – malgré quelques épisodes en réalité – nous sommes inquiets pour tout le monde. Mais heureusement, la showrunner Krista Vernoff promet que le drame médical ABC sera “beau”, et tout ce qui n’est pas répondu, sera dans Grey’s Anatomy Saison 17.

«Nous sommes déçus de ne pas pouvoir terminer notre narration cette saison. La bonne nouvelle? 1621 joue comme une finale satisfaisante », a écrit Vernoff sur Twitter. “Ce n’est pas là où nous avions prévu de finir, mais c’est beau et les questions qui persistent nous répondrons ensuite [season]. “

