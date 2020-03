La promo finale de la saison 4 de «This Is Us» fait revivre un visage familier

Après un épisode exceptionnellement déchirant de This Is Us Saison 4 le 17 mars, nous espérons que la famille Pearson pourra transformer un citron aigre en quelque chose qui ressemble à de la limonade dans la finale. Le dernier épisode de la saison en cours sera diffusé le mardi 24 mars et les fans se préparent pour un voyage émotionnel. Heureusement, NBC a abandonné la bande-annonce promo de la saison 4 de This Is Us pour mieux préparer les fans. Mais très franchement, l’aperçu de l’épisode 18 – intitulé “Strangers: Part Two” – nous rend juste plus nerveux quant à ce qui va arriver.

Que s’est-il passé dans la promo de «This Is Us» Saison 4, Episode 18?

La promo de This Is Us Saison 4, Episode 18 s’ouvre en silence à part un homme qui chante “Blue Skies” par Irving Berlin. Ensuite, de brefs plans dans plusieurs chronologies défilent. Tout d’abord, les fans aperçoivent Rebecca (Mandy Moore) et Jack (Milo Ventimiglia) partageant un moment ensemble dans le passé. Cependant, le reste de la bande-annonce n’est pas aussi exaltant.

Vient ensuite un clip de Toby (Chris Sullivan), Kate (Chrissy Metz) et le bébé Jack d’aujourd’hui. Ils sont à l’USIN dans un centre médical. Cependant, tout le monde dans le cadre semble désemparé.

La finale de la saison 4 de This Is Us mettra également en vedette Jack Damon (Blake Stadnik) et sa femme, Lucy (Auden Thornton), à l’avenir. Dans la promo, Lucy est dans un lit d’hôpital et elle saisit la main d’un professionnel de la santé.

Pendant ce temps, Jack se tient au-dessus de Lucy avec un regard inquiet sur son visage. Mais Lucy connaît-elle un accouchement, des problèmes de grossesse ou aucune des deux options? Le temps nous le dira.

Quoi qu’il en soit, la promo continue et nous revenons à nos jours. Comme prévu, Kevin (Justin Hartley) et Randall (Sterling K. Brown) auront une autre confrontation. Ils se crient dessus à l’extérieur.

Enfin, la promo finale de This Is Us se termine en dévoilant l’homme chantant «Blue Skies». C’est le Dr Katowsk (Gerald McRaney) – alias le Dr K. Cela dit, il est difficile de déterminer quand le tournage a lieu dans la chronologie de la famille Pearson. Il ne porte pas la même moustache qu’il avait lors de l’accouchement de Kate, Kevin et Kyle. Il a plutôt une barbe. Mais même ainsi, le Dr K semble chanter pour un bébé à l’hôpital.

À quoi s’attendre de la finale de la saison 4 de «This Is Us»

Mandy Moore dans le rôle de Rebecca et Milo Ventimiglia dans le rôle de Jack dans ‘This Is Us’ | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU via .

En parlant avec Glamour, le producteur exécutif de This Is Us, Isaac Aptaker, a confirmé que la finale de la saison 4 comprendra plusieurs chronologies réparties tout au long de l’épisode.

“La finale saute partout”, a déclaré Aptaker. “Vous allez devoir vraiment vous asseoir avec des notes et essayer de suivre et de deviner où vous êtes dans le temps.”

Comme nous l’avons vu dans la promo finale, le drame NBC mettra en vedette Jack et sa femme adultes à l’avenir. Nous revenons également au passé de Jack et Rebecca – mais jusqu’où? Dans une interview avec TV Insider, Fogelman a déclaré que les Pearsons fêteront le premier anniversaire de Kate, Randall et Kevin en 1981.

Il semble maintenant que le premier anniversaire des Big Three sera parallèle à celui de bébé Jack dans la finale de This Is Us Season 4. “C’est le premier anniversaire de bébé Jack, et tout le monde descend à Los Angeles pour ce qui est, espérons-le, une heureuse fête”, a déclaré Aptaker à Entertainment Weekly. “Mais étant donné que c’est notre finale de la saison et notre famille, il y aura probablement des hoquets en cours de route.”

Bien sûr, cela signifie également que l’histoire de Kate et Toby continuera d’être explorée de nos jours. Dans l’interview ci-dessus avec Glamour, Aptaker a laissé entendre que le couple recevra une histoire spéciale – inattendue -. Ensuite, la productrice exécutive Elizabeth Berger a taquiné l’arc de Kate et Toby encore plus loin.

“C’est un très bel épisode écrit par Connie Liou Dan Fogelman lui-même, et il a fait un travail incroyable avec le script », a déclaré Berger. «Les acteurs sont incroyables dans ce qu’ils en ont fait, et nous ne pouvons pas attendre que tout le monde le voie. C’est un épisode de télévision très excitant. “

Pendant ce temps, Aptaker et Berger ont laissé entendre que nous ne pourrions pas découvrir qui est la fiancée de Kevin dans la finale, “mais nous ferons de grands pas en avant.” Cela dit, nous obtiendrons enfin des réponses concernant la querelle de Kevin et Randall. Mais nous recevrons également plus de questions brûlantes pour nous mettre en haleine pour This Is Us Season 5.

“Je pense que les gens vont être vraiment satisfaits”, a déclaré Aptaker à Entertainment Weekly de “Strangers: Part Two” le 24 mars. “Ce qui s’est exactement passé entre Kevin et Randall, nous y arriverons d’ici la fin de la finale. Et puis nous allons lancer de nouvelles questions que les gens ne verront pas venir, car comment pourraient-ils? “

Lire la suite: Le créateur de «This is Us» dit que les scénaristes ne tueront pas ce personnage