La promo finale «The Bachelor» a des fans qui spéculent sur la fin réelle de la saison de Peter Weber

Dites ce que vous voulez à propos de Peter Weber du Bachelor, mais vous ne pouvez pas le traiter de menteur. Avant la première en janvier 2020, le pilote de 28 ans a promis aux fans que sa fin resterait sans spoiler. Maintenant, nous sommes à quelques semaines de la finale du baccalauréat de Weber, et pourtant, personne ne connaît l’identité de son choix final. Mais même ainsi, ABC a laissé tomber des teasers au fil du voyage. Le 24 février, le réseau a publié une courte promo finale de Bachelor, qui a permis aux fans de théoriser le choix final de Weber entre Hannah Ann Sluss, Madison Prewett et Victoria Fuller.

Que se passe-t-il dans la promo finale de la saison 24 de «The Bachelor» du 24 février?

Pour ceux d’entre vous qui ne s’en souviennent pas, Weber a précédemment admis qu’il avait été «intime» pendant la semaine de Fantasy Suite. En conséquence, Madison – qui se sauve pour le mariage et a demandé à Weber de ne pas coucher avec quelqu’un d’autre – est sortie. Ainsi, laissant les fans sur un cliffhanger.

Puis, au début de la promo finale de The Bachelor, le 24 février, Victoria F. et Hannah Ann se tiennent côte à côte lors de l’élimination finale des trois roses. Madison est notamment portée disparue, mais reviendra-t-elle? Les fans devront attendre et voir.

Néanmoins, tout le monde est dans une tache émotionnelle. «Cela me met mal à l’aise», explique Hannah Ann en voix off. “Je veux être ici si mal, je veux me sentir choisi.”

Pendant ce temps, Victoria F. dit: “C’est injuste et je n’aime pas ça.” Ensuite, la promo clignote pour un plan de Weber en larmes. “Je ne l’ai pas fait dans le bon sens”, dit-il à l’hôte Chris Harrison.

Flash-forward après la partie «Women Tell All», la promo finale de la saison Bachelor se poursuit avec Weber paniqué. “Je suis tellement reconnaissant pour notre relation, mais c’est fini”, dit-il dans une voix off alors que des clichés spectaculaires d’Australie défilent. “Je ne sais même pas comment faire ça. Mon cœur est brisé en ce moment. “

Plus tard, après la photo familière de Barbara suppliant son fils de poursuivre quelqu’un, Weber s’excuse. “Je suis vraiment désolé”, dit Weber. “Du fond du cœur, je suis vraiment désolé. Je jure devant Dieu, je n’ai jamais imaginé cela. “

[Alertespoil:[Spoileralert:Le célibataire Saison 24, élimination de la semaine 10.]

Maintenant, avant de plonger, cette théorie des fans mise sur un spoiler en ce qui concerne l’élimination prochaine de Weber sur The Bachelor. Alors ne continuez pas à lire à moins que vous ne soyez prêt à être gâté par Reality Steve de Bachelor Nation.

La promo finale de «The Bachelor» incite les fans à penser que Peter Weber s’excuse auprès de Hannah Ann Sluss après avoir choisi Madison Prewett

Selon Reality Steve, Victoria F. est la prochaine femme à être éliminée de la saison de Weber. Elle est renvoyée chez elle lors de la dernière cérémonie des trois roses, laissant Hannah Ann et Madison. Cela dit, nous ne savons pas si Madison part ou revient à ce stade.

Après The Bachelor Week 9 le 24 février, un fan de Reddit a théorisé qui Weber s’excusait dans la promo finale. Et bien que l’aperçu donne l’impression que Weber s’excuse auprès de Madison, le fan pense que c’est en fait Hannah Ann.

“Est-ce que quelqu’un d’autre a l’ambiance que Peter dit” Je suis tellement désolé, je vous promets que je n’ai jamais imaginé ça “qu’il parle [Hannah Ann], et il va s’en prendre à Madison? ” a écrit le fan. “Pour moi, ça sonne sérieusement comme le type de ton d’excuse Arie [Luyendyk Jr.] eu lors de la rupture avec Becca [Kufrin]. “

Puis un autre fan a ajouté au post original, plongeant plus profondément dans ce qui pourrait arriver pour que Weber présente ses excuses à Hannah Ann à la fin de la saison.

«Madi part, Peter est dévasté mais se ressaisit pour être avec Hannah, aucune proposition. Impossible de sortir Madi de sa tête, décharge Hannah et essaie de reconquérir Madi », a écrit le fan.

De nombreux fans de Bachelor Nation ont convenu que la théorie de la finale de Weber était plausible. Mais même ainsi, il semble que personne ne sache vraiment à quoi s’attendre pour aller de l’avant. Comme certains fans l’ont mentionné, Weber pourrait toujours présenter des excuses à Madison.

“C’est en fait la partie qui m’a fait penser qu’il disait cela à Madison”, a commenté un fan en réponse au message original. “Comme s’il n’aurait jamais pu imaginer qu’il la rejette ou qu’ils ne soient pas ensemble à la fin.”

Le fan a poursuivi: «Ou si c’est [Hannah Ann] Je pouvais voir que c’était une situation où il avait choisi à ce jour [Hannah Ann] après la saison et a très rapidement décidé qu’il voulait poursuivre Madi. Ugh, je veux juste savoir! “

Peu importe ce qui se passe, la finale de Bachelor de Weber nous laissera sûrement deviner jusqu’à la fin. Et même maintenant, il est fort possible que son voyage soit toujours en cours. En parlant avec The Hollywood Reporter le 25 février, Weber n’a pas pu confirmer ou nier si son histoire était toujours en suspens après le tournage.

“C’est définitivement une fin sauvage”, a déclaré Weber. «Je dirai ceci: ce fut la dernière semaine la plus folle de ma vie. Les choses jusqu’à la toute dernière seconde changent. »

