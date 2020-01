La proposition de la Belle au bois dormant devient virale après que l’homme se soit édité lui-même et sa petite amie dans un film Disney

Lee Loechler et Sthuthi David sont en passe de “heureusement pour toujours” suite à une proposition de conte de fées qui a volé le cœur d’Internet.

Le cinéaste de Boston a choqué sa petite amie lors de la projection de son film préféré, “Sleeping Beauty”, en travaillant avec un animateur pour se monter dans le film lors du baiser pivot.

Alors qu’ils regardaient le prince Phillip se pencher pour embrasser la princesse Aurora dans le Disney classique, les deux personnages se sont soudainement transformés en versions animées de Lee et Sthuthi. Alors que David semblait confus comme un enfer, Loechler à l’écran a lancé une boîte à bagues hors de l’écran à son homologue réel.

Une fois qu’elle a réalisé ce qui se passait, la première réaction de David a été de s’exclamer: “Oh mon dieu! Oh mon dieu, ces pauvres gens” – seulement pour apprendre que le public était en fait rempli de ses amis et de sa famille, ainsi que d’étrangers au hasard. repousser les soupçons.

“Je t’aime de tout mon cœur, y compris tous ses ventricules, oreillettes, valves. C’est une cardiologue”, a commencé Loechler. “Sthuthi David, MD, vivrez-vous heureux pour toujours avec moi?”

Elle a dit oui, avant que le film à l’écran ne montre les fées marraines qui réagissaient pour célébrer.

“Je pensais qu’il y avait quelque chose de mal avec le film!” S’exclama David après la proposition. “C’était tellement bon. Oh mon dieu!”

L’écran a ensuite montré une fin alternative, qui n’était censée être jouée que si elle avait dit non. Ce clip montrait les nains de Blanche-Neige pleurant alors que “Mad World” jouait en arrière-plan.

“Ce n’est pas tous les jours que vous pouvez proposer à votre chéri du lycée. Depuis six mois, je travaille avec @kaylacoombs pour animer @ stutzd4 et moi-même dans son film préféré, Sleeping Beauty”, a expliqué Loechler sur Instagram. “La seule chose meilleure que de voir la personne la plus intelligente que je connais complètement abasourdie était de savoir que nous pourrions vivre heureux pour toujours ensemble. ❤️ Profitez-en!”

L’animatrice, Kayla Coombs, a également partagé la vidéo sur leur page, ajoutant: “SURPRISE !!! Depuis 6 mois, je travaille avec l’incroyable @yours_true_lee pour exécuter la proposition de la Belle au bois dormant des rêves de sa chérie au lycée.”

“Après de nombreuses nuits nocturnes à dessiner et à colorier, je pourrais être encore plus excitée que @ stutzd4 ait dit oui que lui”, a-t-elle ajouté. “Lee, merci beaucoup de me faire confiance avec votre vision. Ce fut vraiment un honneur de faire partie de cela. Je vous souhaite à tous les deux le plus heureux des Happy Ever Afters 💕💕💕”

S’attendant à un contrecoup de la maison de la souris, Loechler a profité de son histoire mercredi pour partager un “message” de Walt Disney lui-même – une photo de la statue de Walt tenant un morceau de papier indiquant “Don’t Sue Lee”.

