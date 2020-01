La publication Instagram de Hannah Brown après la réunion de Peter Weber est la fermeture dont nous avons besoin

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24.] La saison de Peter Weber de The Bachelor est immédiatement devenue la «saison la plus dramatique de tous les temps» une fois que Hannah Brown est apparue dans les deux premiers épisodes. L’apparition de l’ancien bachelorette a laissé les fans – et Weber – confus, car la possibilité très réelle de se retrouver était soudainement sur la table. En fin de compte, les anciennes flammes se sont séparées. Cependant, les fans n’étaient pas convaincus, beaucoup prédisant que Weber et Brown raviveront leur amour à l’avenir. Puis, une semaine seulement après ses retrouvailles avec Weber, Brown a posté sur Instagram et a récupéré son baccalauréat lundi soir d’une manière que seule Hannah Beast pouvait réussir.

Qu’est-il arrivé à Peter Weber et Hannah Brown dans «The Bachelor»?

Dans la première du baccalauréat, Brown est sorti d’une limousine le premier soir. Elle a rendu la broche d’ailes pilotes que Weber lui a donnée sur The Bachelorette. Le moment était spécial et semblait donner un peu de fermeture aux deux parties avant que Weber ne commence son prochain voyage.

Plus tard dans l’épisode, Brown est retourné pour accueillir une date de groupe pour les femmes. Mais tout s’est effondré lorsque Brown a été retrouvé en train de pleurer dans les coulisses. Puis, lorsque Weber a réconforté son ex, les émotions ont commencé à éclater aux coutures.

Les anciens de Bachelorette ont discuté de leur relation et de la possibilité de sortir ensemble. Weber a demandé à Brown si elle rejoindrait le casting du Bachelor. Pendant ce temps, Brown voulait «prendre un vol» et s’enfuir ensemble.

Les deux anciens amoureux ont également partagé un moment intime. Brown monta sur les genoux de Weber, et il semblait qu’ils s’embrassaient. Mais finalement, Weber s’est retirée et a choisi de retourner chez les femmes à la date du groupe. Ils se lèvent et s’embrassent longtemps avant de faire leurs derniers adieux.

Puis dans un confessionnal, Weber a dit aux producteurs qu’il voulait embrasser Brown et a noté que c’était bien de ressentir cela parce que «il n’y a pas si longtemps que nous avons rompu.» Weber a également révélé qu’il était encore en train de comprendre les choses avec son cœur .

“Je n’ai probablement pas géré cela de la bonne façon”, a déclaré Weber. «J’essaie de comprendre ce que mon cœur veut. Et j’ai vraiment peur que je ne sois pas prêt à être ici maintenant pour ça. Je ne sais pas si j’ai besoin de ressentir cet amour avec quelqu’un d’autre pour passer à autre chose. “

Hannah Brown récupère ses lundi soirs sur Instagram

Ce n’était donc pas du tout une explosion. Ce fut vraiment la journée la plus difficile – une journée que je n’avais pas hâte de revivre. Mais merci à ceux d’entre vous qui ont été si gentils et encourageants ce soir. ❤️ #lebaccalauréat

– Hannah Brown (@hannahbrown) 7 janvier 2020

Après les deux premiers épisodes, les fans de Bachelor Nation étaient remplis d’un mélange d’émotions. Mais personne ne pouvait imaginer ce que ressentait Brown, ayant vécu l’expérience avec Weber.

Le 6 janvier, Brown a réfléchi à son apparition au baccalauréat sur Twitter. “Ce n’était donc pas du tout une explosion”, a écrit Brown après la diffusion de l’épisode. «Ce fut vraiment la journée la plus difficile – une journée que je n’avais pas hâte de revivre. Mais merci à ceux d’entre vous qui ont été si doux et encourageants ce soir. »

Puis le 13 janvier, Brown a dit au revoir à tous les ennemis. “Il semble que je sois un sujet très controversé”, a-t-elle écrit. “Honnêtement, rien de nouveau ici.”

Brown est resté silencieux jusqu’à l’épisode du 20 janvier. Et il semble qu’elle ait enfin eu un bon baccalauréat lundi.

“Profiter de ce lundi soir sans joues tachées de mascara”, a légendé Brown sous-titré de superbes photos sur Instagram.

Pendant ce temps, un fan a commenté sur Instagram de Brown, critiquant l’ancienne bachelorette pour s’être liée à la franchise de réalité ABC. “Vous pouvez faire beaucoup mieux”, a écrit le fan.

Brown a alors répondu avec grâce. Elle a noté que “pendant environ 30ish lundi soirs au cours de la dernière année, j’ai exposé un peu plus de moi-même avec tout le monde qui regarde, je suis un peu liée à ABC lundi soirs.”

La jeune femme de 25 ans a également laissé entendre que son voyage n’était pas encore terminé.

“Je suis très excité pour mon avenir et ce que je ferai ensuite, mais cela sera toujours à part de ma vie”, a écrit Brown. «Je suis reconnaissant pour tout le bien qui l’a accompagné, et le mal qui m’a appris beaucoup de leçons et de croissance. Croyez-moi, je sais et je crois que j’ai beaucoup plus en réserve pour mon avenir qui ira beaucoup plus loin que les lundis soirs.

Hannah Brown discute de la saison de Peter Weber sur Instagram Live

Hannah Brown | Vivien Killilea / . pour Beverly Center

Les remarques de Brown sur Instagram donnent l’impression qu’elle quitte la franchise Weber et The Bachelor. Cela dit, de nombreux fans espèrent toujours revoir Brown et Weber à la fin de la 24e saison. Cependant, cela ne semble pas probable.

Après l’épisode du 20 janvier de The Bachelor, Brown a également organisé un Instagram Live où elle a répondu à quelques questions des fans. Lorsqu’on lui a demandé si elle sortait avec quelqu’un – comme dans, Weber – Brown a répondu: «Non.» Mais elle est toujours ouverte à l’amour et à la datation.

“Je veux vraiment une personne”, a déclaré Brown. «Mais je dois me contenter de ma situation actuelle. Et pas seulement boudeur – je ne veux pas être comme ça. Mais parfois je le suis. “

Pendant ce temps, Brown a déclaré qu’elle n’était pas intéressée à apparaître dans la saison 7 de Bachelor in Paradise. Elle a également quelques réflexions sur la saison de Weber de The Bachelor. Et malgré son passé avec Weber, Brown prend racine pour Madison Prewett.

“J’aime regarder Madi et Peter ensemble”, a déclaré Brown. “Faire semblant comme si je n’étais pas du tout dans la situation, j’aime regarder leurs interactions en tant que spectateur.”

Lire la suite: Peter Weber va-t-il s’engager? “The Bachelor” et Chris Harrison disent que la finale va briser la tradition