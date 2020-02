La publication Instagram de Jessa Duggar rappelle aux fans qu’elle vit à côté d’une route dangereuse

Alors que Jim Bob et Michelle Duggar ont été les premiers à mettre leur famille sous les projecteurs, ce sont leurs enfants adultes qui se font un nom maintenant. Et les fans sont particulièrement intéressés par Jessa Duggar ainsi que son mari, Ben Seewald, et leurs trois enfants.

Jessa participe toujours au tournage d’épisodes de Counting On de TLC. Mais elle n’a pas peur de se diversifier et de donner à ses abonnés un aperçu plus intérieur de sa vie. Non seulement elle est une utilisatrice active d’Instagram (bien qu’elle ait fait un mini-hiatus après la naissance de sa fille, Ivy), mais elle partage maintenant ses trucs et astuces avec ses abonnés via YouTube et Instagram.

Jessa a récemment pris le gramme pour partager un peu sur la cabane dans son jardin. Mais certains de ses partisans se sont plaints du bruit de fond – et cela nous a rappelé que Jessa vit à côté d’une route dangereuse. Voici ce qui s’est passé.

Jessa Duggar a ajouté un post Instagram sur un fort d’arbre dans son jardin

Des photos de ses enfants aux vidéos d’elle avec Ben, en passant par des tutoriels sur les cheveux et des conseils parentaux, Jessa se fraye un chemin sur les réseaux sociaux. Le 28 janvier, elle a posté une vidéo sur Instagram d’elle dans son arrière-cour montrant une maison dans les arbres.

«Il y a deux étés, nous avons construit un petit fort arboré dans notre arrière-cour en utilisant des restes de clôture et un paquet de bois que nous avons trouvé en vente à Lowes. L’ensemble du projet a coûté moins de 100 $! “C’était tellement amusant pour les garçons et leurs amis de jouer quand nous passons du temps dans notre arrière-cour!”

Dans la vidéo elle-même, Jessa a expliqué plus en détail la structure construite il y a un an et demi. Elle a noté qu’il avait été construit avec le bois supplémentaire qu’elle avait pris chez un ami et que la structure tournait autour de l’arbre. Dans sa biographie Instagram, elle a également inclus un lien vers l’intégralité de la vidéo sur YouTube, qui explique le processus de construction d’une cabane dans les arbres plus en détail.

Jessa vit à côté d’une route dangereuse

La famille Duggar visite ‘Extra’ dans leurs studios de New York | D Dipasupil / . pour Extra

La cabane dans les arbres ressemble à un ajout amusant pour les enfants, mais les fans peuvent se rappeler que Jessa et sa famille vivent directement à côté d’une autoroute. In Touch Weekly note que Jessa est située dans la banlieue de l’Arkansas, dans l’ancienne maison de Josh et Anna Duggar, qui est juste à côté de l’endroit où elle a grandi. Mais la maison est juste à côté de l’Interstate 49, connue pour ses accidents de voiture mortels.

La publication note qu’en février 2018, il y a eu un accident mortel sur plusieurs voitures sur cette route juste à côté de l’endroit où Jessa et sa famille vivent. Mais Jessa permet souvent à ses enfants de courir dehors – et, bien sûr, ils voudront jouer dans la cabane dans les arbres qu’elle a présentée au «gramme». Il ne semble pas qu’il y ait une barrière solide entre l’autoroute et son jardin, cependant, certains fans peuvent se préoccuper de la sécurité des enfants.

Certains de ses followers se sont plaints du bruit de la vidéo

Jessa n’est pas étrangère aux suggestions parentales de ses abonnés Instagram. Alors que certains ont peut-être commenté la situation de l’autoroute dans le passé, il semble que sa dernière vidéo inquiète certains adeptes du niveau de bruit chez elle. La voix de Jessa est à peine entendue dans certaines parties de sa vidéo de la maison dans les arbres en raison du bruit des voitures de la route.

“Mon Dieu, le bruit de la rue est si fort”, a commenté un abonné sur le post.

“Êtes-vous près de l’autoroute … Beaucoup de bruit de fond …”, a écrit un autre

“Vous avez beaucoup de bruit de la route chez vous”, a encore commenté un autre.

Les commentaires des fans vont-ils enfin convaincre Jessa qu’il est temps de bouger? Elle a déclaré à Counting On Cameras qu’elle n’était pas déterminée à rester en Arkansas pour le reste de sa vie. Et son mari a noté qu’il pourrait être intéressé par la vie dans les grandes villes, bien que cela ne semble pas du tout intéresser Jessa. S’ils bougent, nous espérons qu’ils pourront trouver un endroit avec un peu plus de paix que ce que la route apporte!

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!