La publicité du Super Bowl de John Legend supprime un hélicoptère après la mort de Kobe Bryant

Genesis a retiré un hélicoptère de sa prochaine publicité, qui présente John Legend et Chrissy Teigen et sera diffusé pendant le Super Bowl de ce week-end, après la mort de Kobe Bryant.

La légende du basket-ball, 41 ans, et sa fille de 13 ans, Gianna, ont été tuées avec sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère dimanche (26.01.20), et en conséquence Genesis – une division de véhicules de luxe de Hyundai – a pris un hélicoptère sur leur annonce à venir pour leur nouveau moteur Genesis GV80.

Un porte-parole de Genesis a déclaré à USA Today: “Aujourd’hui, nous avons retranché notre annonce Super Bowl, pour retirer un hélicoptère stationnaire qui était dans les deux premières secondes de la publicité.

“L’annonce avait été filmée, produite et livrée bien avant la tragédie de dimanche, nous avons donc pris la place par compassion et sensibilité envers les familles.”

Dans l’annonce, qui sera diffusée lors du Super Bowl de dimanche (02.02.20) – qui sera contesté par les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco – John et Chrissy disent adieu au “vieux luxe”, et elle fait une blague à son sujet étant l’homme le plus sexy en 2019 de PEOPLE.

John s’est rendu sur Twitter dimanche dernier, avant les Grammys, qui ont eu lieu au Staples Center – où Kobe a joué pour les LA Lakers – pour rendre hommage au défunt joueur de basket-ball à la retraite après les terribles nouvelles de son décès.

Il a écrit: “Je suis tellement triste et stupéfait en ce moment. Au Staples Arena, où Kobe a créé tant de souvenirs pour nous tous, se préparant à rendre hommage à un autre homme brillant que nous avons perdu trop tôt, Nipsey Hussle. La vie peut être si brutale et parfois insensé. Accroche-toi à tes proches. Tu nous manques, Kobe (sic) ”

Plus tôt cette semaine, il a été révélé qu’il y aurait un hommage à Kobe au Super Bowl.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a confirmé la nouvelle lors de sa conférence de presse annuelle avant le Super Bowl: “Je ne pense pas que Los Angeles pleure la perte de Kobe Bryant. Kobe était une personne spéciale. J’ai eu l’occasion de le rencontrer. Il a évidemment apporté beaucoup de choses à notre monde et je pense que nous ressentons tous non seulement les événements tragiques pour sa famille, mais aussi pour tous ceux qui étaient passagers de cet hélicoptère. C’est difficile à comprendre et à traiter. “

