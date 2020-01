La publicité Google «Loretta» vous fera pleurer laide pendant le Super Bowl

Souhaitez-vous passer votre Super Bowl Sunday sanglotant de façon incontrôlable pendant une minute et demie publicitaire pour Google Assistant?

Si oui, nous avons exactement ce que vous recherchez.

Parmi les essaims de publicités qui font leurs débuts officiels le plus grand jour du football, celui qui nous a fait arrêter et penser à l’amour, à la perte, à nos propres grands-parents et à la façon dont les petites choses de la vie occupent parfois la plus grande place dans nos cœurs.

Alors que le son doux d’un piano joue en arrière-plan, un vieil homme est entendu à l’aide de Google Assistant. Tout ce que nous voyons, c’est son écran. «Comment ne pas oublier», cherche-t-il en apprenant qu’une astuce utile consiste à «répéter un détail».

“Hé, Google, montre-moi des photos de moi et de Loretta”, dit-il. Dans une micro-seconde, Google répond, “Voici vos photos”, et tire des photos de l’homme et que nous supposons être sa défunte épouse, Loretta. En riant, il dit: “Tu te souviens? Loretta détestait ma moustache.” Google lui notifie: “D’accord, je m’en souviendrai.”

“Rappelez-vous, Loretta adorait aller en Alaska! Et les pétoncles”, dit-il, alors qu’une image du couple pêchant à Sitka envahit l’écran. Encore une fois, Google promet de “s’en souvenir”.

L’homme demande alors à Google de lui montrer des “photos de notre anniversaire”. Google Assistant oblige, l’incitant à se rappeler la façon dont sa précieuse Loretta reniflerait quand elle riait.

“Voici ce que vous m’avez dit de retenir”, envoie un message à l’homme à Google, énumérant les informations suivantes et les dates auxquelles elles ont été dites: “Loretta chantait des airs, les fleurs préférées de Loretta étaient des tulipes, Loretta avait la plus belle écriture, Loretta avait l’habitude de dire rose chatouillé, Loretta disait toujours “ne me manque pas trop” et “sors de la maison Dang.” “

“Rappelez-vous”, dit-il à Google, avant de faire une promenade avec son chiot, “je suis l’homme le plus chanceux du monde.”

Pour rendre tout cela encore plus inexplicablement triste et beau et réconfortant / déchirant, cette publicité a été inspirée par l’histoire réelle du grand-père d’un employé de Google, qui a même prêté sa voix à l’annonce.

“À 85 ans, devant un public de millions de personnes, il fera ses débuts au cinéma”, a déclaré Lorraine Twohill, directrice marketing de Google. “Nous ne pourrions pas être plus heureux pour lui.”

