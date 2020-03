La quarantaine de Dylan Sprouse et Barbara Palvin

2020-03-27 19:30:05

Dylan Sprouse a révélé qu’en raison de Covid-19, lui et Barbara Palvin passent plus de temps ensemble que jamais auparavant.

L’acteur de 27 ans et le mannequin de 26 ans passent souvent du temps à part en raison de leur carrière bien remplie, mais les précautions qu’ils prennent en raison de la pandémie mondiale de coronavirus les ont amenés à se mettre en quarantaine à New York.

Dylan a expliqué à Entertainment Tonight: “Je suis avec ma petite amie, Barbara, et nous sommes à New York, ici à l’épicentre du virus, mais nous restons complètement à l’intérieur autant que possible humainement. D’une certaine manière , malgré les circonstances, c’est en fait plutôt agréable étant donné que nous volons tout le temps à travers le monde et que nous n’avons pas eu beaucoup de temps à passer les uns avec les autres depuis longtemps. ”

Cependant, Dylan – qui joue dans le nouveau film “ Banana Split ” – a révélé que la paire est douée pour faire généralement face à une séparation.

Il a dit: “Je pense que lorsque vous vous souciez vraiment de quelqu’un – vous l’aimez vraiment – rien de tel n’est trop difficile. Je pense que Barbara et moi-même sommes prêts, personnellement, à comprendre notre situation parce que nous travaillons tous les deux Il s’agit de trouver quelqu’un qui comprend ce que vous vivez et qui comprend les restrictions de ce que vous devez faire lorsque vous le faites.

“Donc, dans notre cas, nous sommes tous les deux très chanceux et, en même temps, lorsque vous vous souciez de quelqu’un si fort, je ne pense pas que ces choses soient plus qu’un accident de la route, comme une chose que vous pouvez communiquer et nous sommes plus âgés maintenant, donc nous avons eu beaucoup d’autres relations qui n’étaient pas bonnes, comme la plupart des gens de notre âge. Et nous avons dû apprendre de tout cela et ensuite l’utiliser dans ce que nous voulons les uns des autres. ”

Dylan Sprouse, Barbara Palvin

