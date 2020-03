La queue de cheval blonde bouclée de Kim Wexler est une métaphore de l’existence de son personnage

Tout ce que vous devez savoir sur Kim Wexler se trouve dans sa queue de cheval blonde oscillante.

En tant que l’une des stars de la série primée AMC Better Call Saul, Kim était initialement un mystère complet pour le public et les showrunners. Elle n’était pas sur la série originale Breaking Bad et n’a jamais eu de trame de fond. Mais progressivement, le personnage de Kim a commencé à se révéler au cours des cinq saisons.

Il est trop simpliste de supposer que Kim est le «bon» côté

Jimmy / Saul “bad” – comme nous l’avons déjà vu, Kim jouit parfois d’un bon con,

aussi. Cependant, elle représente

une sorte de boussole morale dans un spectacle plein de criminels. Un endroit inattendu

nous voyons son vrai caractère illustré à travers sa coiffure.

Kim Wexler était toute nouvelle dans l’univers «Breaking Bad»

Les fans de Breaking Bad, qui constituent sans doute le

majorité du public de Better Call Saul, connaît déjà de nombreux joueurs

dans le spin-off. Bien qu’il ait fallu un certain temps pour se familiariser avec le Jimmy McGill

qui deviendrait Saul Goodman, il était au moins un visage reconnaissable.

Mais Kim Wexler n’apparaît pas sur Breaking Bad et donc son histoire était une ardoise vierge. “Nous avons eu une vague idée que nous voulions un personnage féminin qui était peut-être un intérêt amoureux au passé, ou un intérêt amoureux potentiel au futur”, a déclaré Vince Gilligan, showrunner, à Vulture. “Il est gênant de dire à quel point nous comprenions peu le personnage de Kim Wexler ou à quel point elle deviendrait importante.”

Rhea Seehorn joue le rôle de Kim Wexler comme un pro

L’actrice incarnant Kim, Rhea Seehorn, a commencé sa carrière dans le théâtre et a continué à jouer des rôles dans de petits films indépendants. Better Call Saul est devenue la performance de sa carrière et les fans espèrent qu’avec Game of Thrones enfin terminé et ne dominant plus les nominations aux récompenses, elle obtiendra enfin la reconnaissance Emmy qu’elle mérite.

C’est en partie de l’écriture et de la pure compétence. Mais Gilligan insiste

que Seehorn est la seule raison pour laquelle le personnage est devenu une partie intégrante de

le spectacle. «Ça allait être le show de Saul Goodman, le Jimmy

Spectacle de McGill, puis nous avons embauché Rhea Seehorn, qui permettent[ed] nous de faire des choses que nous

je n’ai jamais vu venir », a-t-il expliqué à Vulture. “Elle a continué à nous épater semaine après semaine

jusqu’à ce que soudain vous disiez, Dieu,

que serait ce spectacle sans son personnage? “

La queue de cheval de Kim est essentielle pour le genre de personne

elle devient

À chaque épisode, nous découvrons qui est vraiment Kim Wexler. Nous découvrons qu’elle est entièrement fabriquée par elle-même, issue d’un milieu pauvre où sa mère sautait le loyer en disparaissant avec sa fille aux pieds nus au milieu de la nuit. Kim ne venait pas de la richesse – elle a réussi dans la vie en travaillant dur et en créant sa propre chance.

Tout cela est illustré par sa coiffure. Vautour

a rapporté que la coiffeuse Trish Almeida est venue avec la queue de cheval bouclée signature

avec la contribution de Seehorn. Le look a été fait pour transmettre les composants essentiels de

Le personnage de Kim.

«Chaque fois que les femmes aux cheveux longs doivent se faire chier

terminé, il vous suffit de retirer vos cheveux de votre visage », a expliqué Seehorn. «Nous avons tiré

en arrière, et mes cheveux étaient plus longs à l’époque, et c’était donc cette longue ligne droite

queue de cheval. C’était comme si ça pouvait aussi gêner, alors Trish a mis un petit

sorte de boucle dedans. “

Kim n’est plus la même après son accident – et

sa queue de cheval non plus

À la fin de la saison 3, une Kim épuisée s’endort au volant et plante sa voiture. Avec son bras en écharpe, il est impossible pour Kim de garder la queue de cheval que nous connaissions si bien. Mais même alors, la coiffure est une énorme métaphore de ce qui se passe dans la tête de Kim.

Après l’accident, Kim a toujours une queue de cheval, mais c’est

une version inférieure de l’original et utilise une barrette. “Quand il était dans le

barrette ou quand c’est comme une queue de cheval super triste, quand elle est en bas, ces choses

m’affecte. Je me sens plus vulnérable en tant que Kim lorsqu’elle retire ses cheveux », Seehorn

m’a dit. «C’est la même chose que d’être sans costume. Je le sens immédiatement dans mon corps

quand elle n’est pas en costume. C’est un peu d’armure pour elle, tout son look. ”

Les fans s’inquiètent de ce qui arrive à Kim

L’absence de Kim Wexler de Breaking Bad ne peut être que

expliqué de deux manières: soit elle va mourir dans Better Call Saul, soit elle

et Jimmy va avoir une si mauvaise chute qu’ils ne parlent pas

plus. Ce n’est pas non plus une excellente option. Mais comme les inconvénients grossissent de plus en plus

dangereux, et comme elle continue à mépriser Jimmy devenir Saul, c’est un

résultat inévitable.

Ce sera difficile de dire au revoir à Kim (et sa queue de cheval) non

peu importe comment elle sort.