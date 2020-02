La raison déchirante Jessica Simpson ne boit plus d’alcool

Jessica Simpson est une chanteuse et femme d’affaires qui a connu un succès remarquable au cours des dernières décennies.

De jouer dans une émission de téléréalité avec son mari de l’époque Nick Lachey à jouer Daisy Duke dans le remake des Dukes of Hazzard critique, Simpson a fait un peu de tout.

Récemment, Simpson a choqué les fans avec un mémoire explosif qui a révélé qu’elle avait lutté pendant des années avec la drogue et l’alcool. Simpson détaille comment elle a été entraînée dans un monde de dépendance avant de trouver finalement une raison suffisamment puissante pour qu’elle s’éloigne de l’alcool pour de bon.

Comment Jessica Simpson est-elle devenue célèbre?

Jessica Simpson | Jim Spellman / .

Née au Texas en 1980, Jessica Simpson a été attirée par la musique et le spectacle à un âge précoce. Simpson a excellé à chanter dans la chorale de l’église, incitant sa famille à la convaincre de poursuivre une carrière dans le divertissement.

Après avoir travaillé avec une maison de disques afin de créer une image très douce et ingénieuse, Simpson a commencé à sortir de la musique au début des années 2000. En 2002, Simpson a épousé la star du boys band Nick Lachey.

Leur relation et leur mariage ont provoqué une frénésie médiatique et les fans ne pouvaient pas en avoir assez du couple attrayant. Le couple est même apparu dans leur propre série de téléréalité à succès, Newlyweds: Nick et Jessica.

Alors que le mariage de Lachey et Simpson n’a pas duré, Simpson a connu un succès encore plus grand. Elle a continué à jouer en tant que chanteuse tout au long des années 2000, et a joué dans plusieurs films, dont Employé du mois et Ambition blonde.

Cependant, Simpson a finalement connu son plus grand succès en tant que femme d’affaires, lançant des gammes de parfums, de vêtements et de sacs à main que les consommateurs ont adorés partout. Elle a également retrouvé l’amour, avec le joueur de la NFL Eric Johnson. Elle et Johnson se sont mariés en 2014 et ont accueilli trois enfants ensemble.

Malgré la beauté de la vie de Simpson à l’extérieur, pendant de nombreuses années, elle s’est occupée de démons privés.

Mémoire bombe de Jessica Simpson

Prévus pour être publiés début février, les prochains mémoires de Simpson présentent un regard intime sur les démons auxquels Simpson a été confronté pendant de nombreuses années. Dans des extraits du livre, Simpson a révélé qu’elle avait lutté avec de nombreux problèmes différents au fil des ans, à commencer alors qu’elle n’était qu’un jeune enfant.

Cela est un choc pour beaucoup d’apprendre que Simpson a été agressée sexuellement alors qu’elle était une enfant de six ans, au domicile d’un ami de la famille. Simpson a révélé que le traumatisme causé par la maltraitance l’avait fait se sentir coupable pendant de nombreuses années et avait finalement contribué à sa dépendance aux pilules et à l’alcool.

La chanteuse explique en détail comment la dépendance l’a paralysée et a fait tourner bon nombre de ses habitudes quotidiennes pour s’assurer que sa tasse était toujours remplie d’alcool – même lorsqu’elle avait des événements familiaux à assister.

Pourquoi Jessica Simpson a-t-elle décidé d’arrêter de boire pour de bon?

Dans un extrait de son livre, Simpson décrit comment elle a eu une révélation à Halloween en 2017, après des années de lutte contre les problèmes de toxicomanie. Déjà ivre à la mi-journée, Simpson a admis qu’elle «paniquait» à la possibilité que ses enfants la voient en si mauvaise forme et ne se souvient même pas si elle était en mesure d’aider les enfants avec leurs costumes d’Halloween.

Peu de temps après, Simpson a admis qu’elle-même: «Je dois m’arrêter. Quelque chose doit s’arrêter. “

Ces jours-ci, Simpson est sobre, avec l’aide de nombreux médecins et des séances de thérapie deux fois par semaine. Malgré le travail qu’il a fallu pour devenir sobre, Simpson est reconnaissante de l’endroit où elle se trouve ces jours-ci et reconnaît que la sobriété a été un «cadeau» pour toute sa famille.

Elle décrit comment elle est en mesure de participer pleinement aux moments en famille, comme aider ses enfants à ajouter des autocollants à leurs tableaux du coucher. De toute évidence, la chanteuse et magnat des affaires a trouvé son second souffle et est pleinement engagée à rester en bonne santé pour le bien de sa famille et d’elle-même.