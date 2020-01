La raison déchirante Kobe Bryant a utilisé des hélicoptères privés

Kobe Bryant est décédé tragiquement à l’âge de 41 ans le dimanche 26 janvier. Il était en route pour un tournoi de basket avec sa fille de 13 ans, Gianna, lorsque leur hélicoptère s’est écrasé et a pris feu sur une colline. Gianna est décédée avec son père dans l’accident qui a également coûté la vie à sept autres personnes.

La nouvelle de la mort de Bryant a stupéfait le monde. Mais ce qui le rend encore plus choquant et déchirant, c’est la raison pour laquelle Bryant a commencé à compter sur les hélicoptères en premier lieu.

Kobe Bryant lors d’un événement en 2017 | Harry How / .

Pourquoi Kobe Bryant s’est appuyé sur des hélicoptères privés

Dans une interview en 2018 sur le podcast Barstool Sports The Corp avec A-Rod et Big Cat, Bryant a détaillé sa raison d’utiliser des hélicoptères. Il a dit qu’il les avait fait voler dans la région de Los Angeles afin de maximiser son temps avec ses quatre filles et de passer moins de temps dans le trafic notoire de L.A.

Son emploi du temps était devenu très chargé quand il a joué pour les Lakers de Los Angeles, mais il a constaté que l’utilisation d’hélicoptères pour se rendre au travail et en revenir réduisait le temps et lui permettait de déposer et d’aller chercher ses enfants à l’école.

“Le trafic a commencé à devenir vraiment, vraiment mauvais”, a déclaré Bryant. «Et j’étais assis dans la circulation et j’ai fini par manquer comme une pièce de théâtre parce que j’étais assis dans la circulation et ces choses ne cessaient de monter. Je devais trouver un moyen de continuer à m’entraîner et à me concentrer sur le métier, mais sans compromettre le temps passé en famille. »

“C’est donc à ce moment-là que j’ai regardé dans les hélicoptères, pour pouvoir descendre et revenir en 15 minutes et c’est là que ça a commencé”, a-t-il poursuivi.

Bryant a ajouté que sa femme, Vanessa, avait proposé de venir chercher les enfants, mais il avait refusé. “Je me dis:” Non, non, non, je veux le faire “, parce que, comme vous avez des voyages en voiture et des moments où vous ne voyez pas vos enfants, vous savez”, a-t-il ajouté. “Donc, chaque fois que j’ai la chance de les voir et de passer du temps avec eux, même si c’est 20 minutes dans une voiture, je veux ça.”

Bryant parle de son utilisation d’hélicoptères vers 36h30

Kobe Bryant a également déclaré à GQ que les hélicoptères l’avaient aidé dans sa carrière

Bryant a également parlé de son utilisation d’hélicoptères dans une interview de 2010 avec GQ. Selon l’écrivain J. R. Moehringer, Bryant lui a dit que les hélicoptères l’ont aidé à se sentir «frais» sur le terrain et l’ont gardé en forme. Un extrait de la pièce de profil se lit comme suit:

«Mais aussi sexy que cela puisse paraître, Bryant dit que l’hélicoptère n’est qu’un autre outil pour maintenir son corps. Ce n’est pas différent de ses poids ou de ses bains à remous ou de ses Nikes sur mesure. Étant donné son doigt cassé, ses genoux fragiles, son dos douloureux et ses pieds endoloris, sans parler de son agita chronique, Bryant ne peut pas rester assis dans une voiture pendant deux heures. L’hélicoptère garantit donc qu’il arrive au Staples Center avec une sensation de fraîcheur, que son corps est chaud et lâche et fluide comme du mercure quand il monte sur le terrain. »

Bryant a pris sa retraite en 2016 après avoir passé toute sa carrière de 20 saisons avec les Lakers de Los Angeles. Il venait juste de s’installer dans la phase suivante de sa vie lorsqu’il est décédé tragiquement dans l’accident d’hélicoptère.