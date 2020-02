La raison déchirante Rosario Dawson abandonne l’alcool et les mauvaises herbes en 2020

La nouvelle année représente une opportunité pour beaucoup de gens. En janvier, tout le monde recommence avec une nouvelle ardoise. Même des célébrités comme Rosario Dawson ressentent la même chose. Les résolutions peuvent être difficiles à suivre, et Dawson le sait mieux que quiconque.

Mais elle commence l’année au bon endroit, et elle se consacre cette année à elle-même. Elle va améliorer son jeu de soins personnels de plusieurs façons. Elle fait de bonnes choses en 2020, mais la raison pour laquelle elle fait un changement est triste.

Le père de Rosario Dawson ne va pas bien

Rosario Dawson | Andrew Lipovsky / .

Malheureusement, le père de Dawson a reçu un diagnostic de cancer du pancréas. Elle fait de son mieux pour prendre soin de lui. Sa maladie a ouvert les yeux de Dawson à beaucoup de choses.

Elle a déclaré au magazine Women’s Health qu’elle changeait de vie après tout ce qu’elle avait vécu. Elle veut tirer le meilleur parti du temps qu’elle a ici sur terre, car elle a vu de première main combien il est précieux. Dawson a déclaré à Women’s Health: «Je veux avoir le plus de clarté possible et être très intentionnel chaque jour.»

Elle est fatiguée d’être toujours en mouvement et de compter sur des substances pour se détendre ou continuer. Dawson va faire de 2020 une année de nettoyage, où elle se concentrera sur ce qui compte vraiment.

«Une grande partie de la vie s’est passée si vite. Mais les moments avec mon père, comme un repas, sont la chose la plus étonnante. Je veux être présent. Cela me réveille pour vraiment aimer ma vie et donc être d’accord avec le bien, le mal et le laid. “

Quitter la fête (à une exception près)

Cela signifie nettoyer son acte et éliminer les substances. Oui, elle renonce à l’alcool et aux mauvaises herbes et fait attention à ce qu’elle met dans son corps en général. Comme de nombreuses célébrités, elle a adopté un régime à base de plantes.

L’exercice est une autre partie importante de son nettoyage. Faire de l’activité physique joue un grand rôle dans toute bonne routine d’autosoins. Quant au type d’exercice que Dawson préfère, elle essaie de faire des choses qui la rendent heureuse et la fait bouger. Cela signifie danser, faire de la randonnée et faire de longues promenades avec des amis.

Bien que Dawson soit résolue à renoncer à l’herbe et à l’alcool, elle peut faire une exception. Ce mois d’avril sera le quatrième mois de l’année 2020. Puisque le 4/20 est un jour férié pour les stoner, Dawson pourrait se livrer en avril de cette année. Selon Dawson, elle pourrait «sortir du CBD» car il y aura un mois complet de 4/20.

Comment cela affectera-t-il la relation de Rosario Dawson avec Cory Booker?

Dawson est dans une relation très médiatisée. Son petit ami, Cory Booker, est un éminent politicien. Il a jeté son chapeau dans le ring pour la course présidentielle de 2020, bien qu’il n’ait pas atteint les primaires. Pourtant, Booker a un avenir prometteur.

Il est également basé sur des plantes, comme Dawson, donc ils semblent être sur la même longueur d’onde en matière de saine alimentation. Cependant, le nouveau calme intérieur retrouvé de Dawson pourrait ne pas correspondre à un style de vie politique. Après le diagnostic de son père, Dawson veut se détendre et profiter de la vie. Elle dit qu’elle est fatiguée de l’énergie de la côte est «allez, allez, allez».

Les politiciens ne mènent pas exactement des styles de vie relaxants. Il y a beaucoup de voyages et de nuits tardives dans la carrière de Booker. Dawson a déjà dit qu’elle n’aimait pas les relations à longue distance, et en tant que membre du Congrès, toute relation que Booker entretient sera longue distance, au moins une partie du temps. Avec les nouvelles perspectives de Dawson sur la vie, j’espère que ces deux-là pourront le faire fonctionner.