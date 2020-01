La raison étrange Blake Shelton pensait que sa carrière était terminée

Blake Shelton a eu l’une des carrières de musique country les plus réussies de tout artiste moderne. Non seulement cela, il a réussi à étendre sa renommée au-delà du public national grâce à sa place de juge sur The Voice.

Le succès ne lui est pas allé à la tête, et dans les interviews et les apparitions télévisées, Shelton a toujours une vision homogène et reconnaissante de lui-même et de sa carrière.

C’est en raison de son style d’interview ouvert et honnête que nous savons depuis un moment qu’il pensait réellement que sa carrière était terminée. Loin de s’en plaindre, il s’en est emparé et était content d’être allé aussi loin qu’il l’avait fait. Malgré ce ralentissement, il semble que la musique country ne soit pas encore finie avec lui.

Premier succès de Blake Shelton

Shelton a été l’un des rares artistes à obtenir un succès numéro un dès le départ. En août 2001, il a sorti la chanson «Austin» de son album éponyme et elle est allée directement au sommet des charts Hot Country Singles & Tracks de Billboard. Même lorsque son premier label, Giant Records, a fermé ses portes, il n’a pas été dissuadé. Il est passé à Warner Bros. et a continué à publier des hits.

En ce qui concerne les graphiques Country Airplay de Billboard, Shelton peut se vanter de 26 succès numéro 1. Au plus fort de sa carrière, il a réussi 17 coups sûrs numéro un d’affilée, mais les choses ont commencé à ralentir. Son album de 2017, Texoma Shore, a eu un premier succès numéro 1, mais les deux prochaines sorties n’ont pas tout à fait atteint le sommet. Blake commença à se demander si c’était tout pour lui.

Il a dit à l’époque: «C’était comme« Oh, merde. Nous savions que cela finirait par arriver. »C’était comme« Nous ne sommes plus le nouveau type », vous savez… Vous vous demandez toujours à quoi cela ressemblerait, quand cela commencera à s’échapper un peu… Et j’allais plutôt bien avec ça. Je me disais: «Mec, j’en ai retiré beaucoup plus que je ne le pensais.» »

Blake Shelton pensait qu’il ne sortirait plus jamais un album complet

Shelton a fait la paix avec le fait qu’un autre album n’était peut-être pas dans les cartes pour lui, mais il avait plein d’autres choses pour l’occuper. Après tout, il avait son poste de juge sur The Voice et sortait avec son collègue juge, Gwen Stefani.

Il a même déclaré à Entertainment Tonight en mai 2019: «Je ne veux pas sortir d’album. Vraiment pas. Je suis sûr qu’à un moment donné les gens de ma maison de disques vont me mettre la pression dessus, mais pour l’instant, je ne vais pas sortir d’album cette année. Je le sais.”

Shelton s’est également demandé si les gens se soucient vraiment des albums complets. Avec des changements dans la façon dont les gens écoutent de la musique en raison de la diffusion en continu et des médias sociaux, Shelton s’est demandé si c’était même nécessaire. Il aimait faire et sortir des singles et pensait qu’il serait content de continuer à faire ça, mais les choses ont changé assez rapidement.

Comment est la carrière de Blake Shelton maintenant?

Blake Shelton | Rodin Eckenroth / . pour NBC

Quelles que soient ses protestations concernant la sortie d’un nouvel album en 2019, cela n’a pas duré longtemps. En décembre, il sort son 7e album complet intitulé Fully Loaded: God’s Country.

Ceci est certainement en grande partie grâce à son single God’s Country qui a relancé non seulement sa carrière mais son amour de la musique. Dans une interview après que son single, God’s Country, soit devenu un succès retentissant, il a déclaré: «J’ai entendu la chanson, et c’était presque comme un réveil. C’était comme si cela m’avait redonné de l’énergie – comme, «Non, je ne veux pas en finir avec ça», vous savez? “Je veux continuer à faire des disques.” “

Parmi les chansons de son nouvel album, il y a un duo avec sa petite amie, Stefani. Les deux le joueront ensemble pour les Grammy Awards 2020.

Dans une interview avec Gayle King, Shelton jaillit de l’expérience en disant: «Je peux déjà vous dire que ça va être l’une des plus grandes rushs que je connaisse, être sur scène avec Gwen Stefani aux Grammys, faire notre chanson ensemble. La chose la plus simple au monde que j’aie jamais faite est de chanter n’importe quelle chanson avec Gwen. “

Shelton a également une tournée à venir, «Friends and Heroes 2020», qui devrait voyager à travers l’Amérique en février et mars. Pour l’instant, il semble que la carrière de Shelton ait encore du temps.