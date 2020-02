La raison fiable James Corden dit qu’il avait besoin d’une thérapie

La star du covoiturage Karaoké James Corden semble être le type de célébrité qui n’a pas peur de s’ouvrir de temps en temps. Il a révélé combien il déteste porter Spanx et sa lutte contre la prise de poids.

Récemment, il a partagé un moment où il a reconnu son besoin de thérapie par la parole.

James Corden | Theo Wargo / . pour Tony Awards Productions

Découvrez ce qui a conduit à la révélation de Corden et comment cela l’a remis sur la bonne voie.

La montée en puissance de Corden

S’adapter à la célébrité semble être amusant, mais comme on l’a vu trop souvent, cela peut être discordant. Corden s’est ouvert au journal sur le site de vêtements pour hommes de M. Porter au sujet de son insécurité tout au long de son voyage vers la gloire.

«Si on ne vous donne pas de siège à la table, faites-en votre propre», dit-il. «Quand j’arrivais, je n’étais jamais sur les pages One To Watch, comme mes amis. C’était comme si l’industrie disait: «Nous pensons que vous êtes bon, mais nous aimerions que vous incarnez l’homme qui dépose une télévision à Hugh Grant dans un film. Et ces autres personnes iront et seront des stars. »Alors j’ai écrit une émission de télévision pour moi-même. Je me suis musclé. »

«J’ai appris à ne pas penser:« Oui, j’ai réussi. J’ai fait un film de Mike Leigh maintenant, ça va tout changer. »Parce que ça ne change jamais. Ce sommet n’existe pas. Tout ce que vous avez, c’est le travail que vous faites maintenant. Alors ne vous attendez pas à la prochaine chose. Faites de votre mieux dans l’instant. Soyez le meilleur père, animateur de talk-show, interviewé de MR PORTER ou autre, et vous serez toujours un succès. “

Faire face aux ennemis

C’est difficile à croire, mais Corden, l’animateur de talk-show drôle, chantant et chantant des célébrités, n’est pas universellement apprécié. Il a pas mal de détracteurs.

Sur Reddit, des commentateurs ont dit de lui: “C’est une personne extrêmement irritante, de la façon dont il parle à la façon dont il s’habille”, “Je pense que sa comédie est très fade, surtout quand on le compare à l’ancien hôte Craig Ferguson.”

En parlant de Reddit, Corden a fait une apparition surprise sur son AMA (Ask Me Anything) en mai 2019, avec des membres du personnel de Carpool Karaoke pour une session de questions / réponses impromptue. Ça ne s’est pas très bien passé.

Les commentateurs ont essentiellement dit tout ce qu’ils pensaient, qui étaient pour la plupart des insultes. Le comédien de 41 ans n’est pas resté longtemps pour les questions tant que les commentaires mesquins sont allés de mal en pis.

Les remarques incluaient: «James, comment as-tu réussi à arriver jusqu’ici? Je vais être honnête, pas un fan, “” Pourquoi es-tu, James, une personne si profondément désagréable? Vos parents vous ont élevé de cette façon?

Heureusement, Corden a pas mal de fans qui pourraient lui fournir un chœur d’éloges tout aussi retentissant; la preuve en est dans les millions de hits YouTube que son Carpool Karaoke a reçus.

La raison pour laquelle James Corden a cherché une thérapie

La personnalité de la télévision s’est ouverte le mois dernier sur une saison de sa vie au cours de laquelle il a dû être confronté à ses proches pour l’aider à changer un certain comportement. Cela s’est produit alors qu’il faisait face à la célébrité et la laissait aller à sa tête. Rob Brydon, son collègue acteur sur leur tube, Gavin et Stacey, incarne l’Oncle Bryn de Stacey dans la série et a discuté avec Corden un jour lors d’un déjeuner.

«J’ai dit:« Écoutez, c’est un peu gênant à dire, mais j’entends juste ces choses à votre sujet », a déclaré Brydon au New Yorker,« et vous devez savoir que la façon dont vous vous comportez a un effet sur les gens. ”

Selon la mère de Corden, ses sœurs sont également intervenues. “Ils entraient et disaient à James,” Ne sois pas un d *** tête. “”

Et donc, Corden a décidé de voir un thérapeute. Il a dit: «Avant, j’étais une meilleure personne. La plus grande chose que j’ai dû apprendre à faire était de rester et d’être à l’aise par moi-même. »

Le Late Late Show avec James Corden a été renouvelé jusqu’en 2022, il est donc clair que Corden est sur la bonne voie.

