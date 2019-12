La raison hilarante Dave Grohl dit que les Foo Fighters ne sont pas «cool»

Les Foo Fighters existent depuis longtemps. Ils ont enregistré leur premier album en 1999, il y a maintenant 20 ans. Cela signifie que certains de leurs fans d'origine sont bien dans la trentaine. La plupart des fans de Foo Fighters sont fidèles. Cela est largement dû au fait que Dave Grohl et son groupe ont continué à récompenser les fans avec de la bonne musique.

Même 20 ans sur le groupe sont toujours là, toujours en spectacle et toujours aussi attrayants pour de nouveaux auditeurs. Cela ne change rien au fait que le groupe est, à ce stade, vieux. Grohl le sait et il ne s'en cache pas.

Grohl a appelé le «papa rock» des Foo Fighters

Dans une récente interview, Grohl a été confronté au terme «papa rock» pour décrire sa musique. L’intervieweur a peut-être voulu convaincre Grohl de défendre la fraîcheur de son groupe, mais ce n’est pas le style de Grohl. Il embrasse le terme. Selon Grohl, les Foo Fighters sont «totalement du rock papa».

À son âge, «papa rock» n'est pas exactement une insulte. "Ecoutez, j'ai 50 ans, j'ai des cheveux grisonnants … Mais le plus drôle, c'est que je n'ai jamais considéré notre groupe comme cool et j'aime ça."

Il ne veut pas être cool, et il dit que ça n'a jamais été le but du projet. Il a créé les Foo Fighters pour pouvoir jouer de la musique. Si cela le place dans la catégorie «papa rock», tant pis.

Le style Foo Fighters est resté cohérent au fil des ans. Grohl fait remarquer que si lui et son groupe avaient voulu être énervés, ils auraient suivi les tendances rock qui se sont succédé au cours des 20 dernières années.

Les Foo Fighters ne suivent pas les tendances

Au lieu de réorganiser le style Foo Fighters toutes les quelques années, Grohl est resté avec un son cohérent, reconnaissable, «papa rock».

Grohl pense que la raison pour laquelle lui et son groupe ont survécu pendant deux décennies est à cause de leur opposition aux tendances. Ils sont restés fidèles à eux-mêmes, ce qui leur donne de la force.

"Et je pense que la raison pour laquelle nous sommes toujours ici est parce que nous nous déconnectons en quelque sorte des choses populaires qui se passent, mais aussi parce que nous nous soucions de la merde. Comme honnêtement, je veux juste jouer de la musique. Ayant vu beaucoup de mes amis ne pas survivre, je veux juste être en vie et jouer de la musique et je ne m'en fous vraiment pas si nous sommes cool ou non. "

Être cool est parfois cool

Cela sonne à l'envers, mais parfois agir non cool est la chose la plus cool que l'on puisse faire. Dans le cas de Grohl, son évitement de tout ce qui est courant ou populaire lui donne un air de confiance que les fans adorent.

L'ancien batteur de Nirvana a certainement vu une certaine laideur dans sa vie, mais Grohl ne l'empêche pas de faire de la musique. En fait, nous pensons que rien ne l’empêche de faire de la musique.

Par exemple, en 2015, Grohl est tombé de la scène lors d'un concert et s'est cassé la jambe. Bien qu'il se blesse pendant une représentation, c'est certainement du «papa rock», ce qu'il n'a pas fait ensuite.

Bien que les Foo Fighters aient dû annuler quelques spectacles, Grohl était de retour sur scène en un rien de temps, même avec un plâtre sur la jambe. Il a joué dans un trône géant fait de guitares, car il ne pouvait pas se tenir debout pendant le spectacle.

C'est ce genre d'attitude qui rend Grohl et les Foo Fighters cool, qu'il le pense ou non. À ce stade, rien ne le sortira de la catégorie «papa rock». Nous devons cependant être en désaccord avec Grohl sur le point positif. «Papa rock» ou non, les Foo Fighters sont très, très cool.