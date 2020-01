La raison pour laquelle Rachael Ray a cette marque de voix rauque

La personnalité de la télévision Rachael Ray est devenue un nom connu grâce à plusieurs facteurs dans son empire commercial, notamment sa célébrité Food Network, son talk-show populaire et sa marque de style de vie. Ray est connue pour son personnage terre-à-terre et ses recettes accessibles, ainsi que pour sa voix unique.

Dernier livre

Ray a une pléthore de livres de cuisine à son nom. Sa plus récente collection d’histoires et de recettes intitulée «Rachael Ray 50: souvenirs et repas d’une vie sucrée et salée – un livre de cuisine» a été publiée en octobre et comprend des histoires personnelles de l’animateur de talk-show. “Ce n’était pas seulement moi qui écrivais des recettes; c’était regarder 50 ans en arrière et raconter comment je suis arrivé là où je suis aujourd’hui », a déclaré Ray, selon CBS News.

La star de Food Network a toujours attribué la forte influence de sa famille à son amour de la nourriture et de la cuisine, qui a commencé très jeune. «J’ai grandi dans des cuisines industrielles», a-t-elle déclaré. «Ma mère était l’un des dix enfants. Notre famille était toujours dans la cuisine. »

Avant

son livre a frappé les stands, Ray a publié la couverture sur Instagram pour la partager

l’excitation avec ses disciples. “UNE SEMAINE jusqu’à ce que les souvenirs, les repas et

le carnet de notes de ma vie a frappé les étagères comme # RR50 🥰🎉 ”

elle a sous-titré le poste.

“J’espère que ce livre laissera le cuisinier à la maison avec une inspiration délicieuse,

et le lecteur avec ce sourire tranquille que nous obtenons tous après avoir mangé notre préféré

nourriture de confort. Fondamentalement, je vais pour la rémanence d’un GRAND bol de spaghetti. “

Ne l’appelez pas chef

Ray s’est toujours appelée «une cuisinière, pas un chef».

ses histoires de livres de travail dans les cuisines pendant des années, le gourou culinaire reste

humble sur ses talents. “Je suis une serveuse dans mon cœur et une cuisinière dans mon

âme », dit-elle.

Lorsque Food Network est venu appeler, Ray est restée fidèle à elle-même et les a convaincus avec son authenticité. «Quand je suis allée au Food Network, je me suis sortie moi-même», a-t-elle déclaré à Vanity Fair en 2007. «J’ai dit:« Écoutez, vous êtes du champagne, je suis de la bière en bouteille. Je n’appartiens clairement pas ici, je ne suis pas un chef, vous avez été dupé. »Et je me suis levé. Et ils ont dit: «Non, non, non, arrêtez. C’est ce que nous aimons. Nous ne voulons pas que vous soyez un chef. “”

Selon Mashable, Ray n’a aucune formation culinaire formelle, admettant même qu’elle ne peut pas faire de café ou de pain grillé. Elle a tendance à utiliser la «méthode du globe oculaire» pour mesurer et maintient son style de cuisine très informel, qualités qui ont attiré une énorme base de fans. Que ce soit à l’antenne ou à la maison, Ray préfère garder les choses décontractées.

“Même si j’ai cuisiné pour des caméras ou dans une cuisine industrielle pendant

12 heures par jour, je préfère rentrer à la maison et cuisiner avec mon pyjama et mes pantoufles que dîner

dans n’importe quel bon restaurant », a-t-elle déclaré, selon Mediaite.

“J’ai la chance de travailler dans ce que j’aime le plus: la nourriture, les boissons et la conversation.”

La râpe

La voix rauque distincte de Ray est en fait le résultat d’une maladie infantile. Selon Vanity Fair, la personnalité du Food Network a souffert de crises de croupe lorsqu’elle était enfant. L’infection virale provoquerait de graves accès de toux qui endommageraient définitivement sa gorge, d’où la râpe actuelle de Ray.

Son baryton n’est qu’une partie de son charme terreux. La relativité de Ray a fait d’elle l’une des célébrités les plus importantes dans l’espace culinaire et elle en émane à travers sa cuisine. «Ma nourriture, j’ai certaines règles à ce sujet. Ce doit être quelque chose que vous pouvez obtenir dans une épicerie. Aucun équipement spécial », a-t-elle déclaré. «Et je ne permettrai pas que les livres soient plus chers qu’un CD de musique. Parce que ce sont des collections de tout ce que je fais à l’antenne, et je pense juste que vous ne devriez pas payer plus que vous ne le feriez pour une chanson populaire. Je considère ma nourriture comme l’équivalent d’une chanson pop. »

Pas étonnant que Ray soit si populaire!