La raison surprenante du divorce de la star de ‘Arrow’ Katie Cassidy

Après deux courtes années de mariage, la star d’Arrow Katie Cassidy a récemment demandé le divorce de son mari, Matthew Rodgers.

Cela choque les fans, d’autant plus qu’ils n’ont eu leur cérémonie publique officielle que 13 mois auparavant.

Bien que les choses paraissent superbes à l’extérieur, les apparences peuvent être trompeuses.

Qui est Katie Cassidy?

Katie Cassidy | JC Olivera / .

Katie Cassidy, 33 ans, est la fille de la star et acteur de la pop des années 50, David Cassidy. Enfant, Cassidy a étudié le piano, le chant, la guitare, la gymnastique, puis des cours de danse et de théâtre. À l’adolescence, elle a concouru en tant que pom-pom girl pour les Flyers de Californie.

Au début de sa carrière d’actrice, Cassidy a acquis une notoriété en tant que «reine des cris» en occupant de nombreux rôles dans des films d’horreur. Beaucoup de ces films étaient des remakes de films de peur classiques. L’un de ses premiers rôles a été dans Black Christmas, un remake d’un horreur-slasher de 1974.

Elle a joué des rôles de soutien dans quelques films notables tels que Click and Taken, mais certains de ses personnages les plus célèbres sont Ruby, un personnage court mais percutant de la série CW Supernatural, puis comme Julia Sharp dans Gossip Girl, et plus récemment comme Black Canary / Laurel Lance dans Arrow, une autre émission CW.

Le court mariage de Katie Cassidy et Matthew Rodgers est terminé

Cassidy s’est récemment rendue à la Cour supérieure de Los Angeles pour demander le divorce de son mari pour seulement deux ans. Selon People, elle a cité des «différences irréconciliables» pour les raisons pour lesquelles elle souhaite quitter le syndicat.

Bien que le couple ait tenu sa cérémonie en décembre 2018, les dossiers montrent qu’ils l’ont effectivement officialisée lorsqu’ils se sont enfuis un an plus tôt en 2017. Le moment, cependant, suscite des interrogations. Cassidy et Rodgers se sont enfuis seulement un mois après la mort de son père à 67 ans.

En regardant en arrière sur leur relation et sur Instagram de Cassidy, les choses sont apparues peachy. Quand ils ont fait leur cérémonie de mariage en Floride pour que le monde puisse la voir, elle a posté sur Instagram peu après avoir dit: «Je ne peux pas m’empêcher de tomber amoureux de vous… OUI! C’est officiel! “Finir avec -” Je t’aime mon mari. “Emojis du cœur inclus.

Et quand Rodgers a posé la question en juillet 2017, elle était absolument extatique.

“J’ai hâte de passer une éternité avec toi ma chérie !! Je suis la fille la plus chanceuse du monde », jaillit-elle dans son message. “JE [love] VOUS à la lune et retour @ mattyice432. Merci pour une soirée magique dont je me souviendrai toujours. »

Plus récemment, elle a partagé combien elle était reconnaissante envers son mari. Encore une fois, sur Instagram pour dire: «Je suis reconnaissant d’avoir celui-ci à mes côtés ♥ ️ Merci d’être vous. Identifiez quelqu’un dont vous êtes reconnaissant ci-dessous. #Joyeux Action de Graces”

Qu’est-ce qui a mal tourné dans le mariage de Katie Cassidy?

Les détails sont rares et les «différences irréconciliables» pourraient être un certain nombre de choses. Cassidy a fait un post énigmatique sur Instagram qui disait: “tu vas être heureux, dit la vie, mais d’abord, je vais te rendre fort.”

Ce poste est venu le soir même où elle a officiellement déposé les documents de divorce. Puis, quelques jours plus tard, elle a publié un autre article éventuellement connecté qui disait: «vous ne savez jamais à quel point vous êtes fort jusqu’à ce que le fait d’être fort soit le seul choix que vous ayez.»

Seulement, elle connaît ses vraies pensées lorsqu’elle a fait ces messages. Cependant, les ruptures sont toujours difficiles, qu’elles soient amicales ou non. Il semble qu’elle fasse ce qu’elle doit faire pour passer à autre chose.

Elle a supprimé les photos d’eux d’Instagram et est revenue à son nom de jeune fille sur ses réseaux sociaux.

Le processus de divorce peut être long et long, surtout en fonction des circonstances qui l’entourent. La date officielle de la séparation reste à déterminer.

Elle est encore jeune, belle et réussie – elle va sûrement bien rebondir.