La raison surprenante pour laquelle la reine Elizabeth admire Kate Middleton

Kate, la duchesse de Cambridge est membre de la famille royale depuis son mariage en 2011. Cependant, elle avait été avec le prince William pendant de nombreuses années avant cela.

Après tout ce temps, il n’est vraiment pas surprenant que Kate ait noué des relations étroites avec de nombreux membres de la famille royale. Après tout, elle a passé des saisons de vacances avec eux, ainsi que de nombreux autres événements et engagements importants.

En tant que royale senior mariée à la future reine, nous savons que nous verrons toujours Kate devant et au centre chaque fois qu’elle fera une apparition. Au fil des ans, les liens de Kate avec d’autres membres de la famille royale sont devenus assez étroits. Elle est extrêmement proche du prince Charles et de Camilla, la duchesse de Cornouailles et est en fait comme la grande sœur que le prince Harry n’a jamais eue.

Nous savons que Kate est absolument merveilleuse, et nous ne pouvons qu’imaginer que même ceux qui sont plus éloignés du trône l’adorent autant que tout le monde. Un membre de la famille, en particulier, serait extrêmement proche de la duchesse de Cambridge, et il était assez inconnu de nombreux fans royaux. Voici la raison surprenante pour laquelle la reine Elizabeth «admire» Kate.

La relation étroite de Kate Middleton avec la reine Elizabeth

Bien que beaucoup de gens savaient déjà que Kate et la reine s’entendaient très bien, ils ne savaient probablement pas à quel point ils étaient serrés. Selon Marie Claire, leur lien est devenu assez fort ces dernières années, et ils ont même été vus faire des apparitions conjointes.

Bien que la duchesse et sa majesté se connaissent depuis 2008, il leur a fallu un certain temps pour se rapprocher. Alors pourquoi ça? Eh bien, il s’avère qu’au début, ils n’avaient tout simplement pas autant de temps à consacrer à se connaître qu’ils l’auraient souhaité. Et, ils sont aussi tous les deux un peu timides.

Avance rapide toutes ces années plus tard, et les deux femmes royales ont eu le temps dont elles avaient besoin pour se rapprocher autant qu’elles sont. Ils apprécient vraiment la compagnie de l’autre, et la reine Elizabeth aimerait passer du temps avec Kate et parler de tout ce qui se passe dans sa vie bien remplie. Merveilleux!

Kate Middleton est une future reine

En plus d’être une personne merveilleuse, Kate est dans la position unique d’être une future reine consort. Nous ne pouvons pas imaginer la pression qu’elle subit, et la reine Elizabeth sait mieux que quiconque à quel point il est important d’apprendre à faire les choses parfaitement.

Selon Closer, Kate prend ses fonctions royales très au sérieux et sait qu’elle est surveillée un peu plus que les autres membres de la famille depuis qu’elle est mariée au futur monarque au pouvoir. Inquisitr rapporte même que la grand-mère du prince William garde un œil assez attentif sur Kate, allant jusqu’à envoyer ses notes quand elle sent qu’un look particulier ne convient pas à une future reine.

La raison pour laquelle la reine Elizabeth «admire» Kate Middleton

Alors, pourquoi la reine adore-t-elle absolument Kate? Selon Daily Mail, c’est principalement en raison de la «dignité» de Kate et de la façon dont elle se présente si merveilleusement devant le public.

Kate a fait tant de travail au cours de ses années en tant que membre de la famille royale, et elle ne manque jamais de décevoir la reine. Elle parvient à se porter avec tant de grâce et d’équilibre, ce qui en fait un candidat parfait pour le rôle de la future reine consort.

La reine Elizabeth sait que Kate travaillera dur et fera tout ce qu’il faut pour être la meilleure reine qu’elle possède, et c’est en raison de ces qualités qu’elle admire tant sa petite-fille.