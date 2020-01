La réaction de la reine Elizabeth à la sortie du prince Harry et de Meghan Markle envoie un message fort au sujet de qui est en contrôle

L’annonce par le prince Harry et Meghan Markle de prendre un «recul» dans leurs fonctions royales a été un choc pour beaucoup, mais la reine Elizabeth a approuvé le déménagement, partageant une déclaration selon laquelle elle soutenait leur décision. En examinant de plus près les déclarations de la reine à ce sujet, un expert royal a remarqué qu’elle offrait des indices subtils qu’elle contrôlait.

La reine Elizabeth II, le prince Harry et Meghan Markle | Max Mumby / Indigo / .

La reine Elizabeth convoqua une réunion spéciale

Après l’annonce explosive du prince Harry et de Markle qu’ils quitteraient la famille royale, la reine Elizabeth a rencontré le prince Harry, le prince William et le prince Charles pour discuter de l’avenir de Harry et Markle, après quoi elle a publié une déclaration à l’appui de leur plan de sortie.

Dans la déclaration, elle a noté: “Ma famille et moi soutenons entièrement le désir de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille.”

Elle a ajouté: «Bien que nous aurions préféré qu’ils restent des membres à plein temps de la famille royale, nous respectons et comprenons leur souhait de vivre une vie plus indépendante en famille tout en restant une partie importante de ma famille.»

Une fois que les choses ont été finalisées avec la sortie des Sussex, la reine Elizabeth a révélé les détails de leur plan, avec quelques brèves remarques sur les résultats de leurs discussions, y compris une note qu’elle était “fière” de Meghan.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Dans sa déclaration, la reine a noté: «Après plusieurs mois de conversations et de discussions plus récentes, je suis heureuse qu’ensemble, nous ayons trouvé une voie constructive et encourageante pour mon petit-fils et sa famille. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen approfondi au cours des deux dernières années et je soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante. »

La déclaration a continué: «Je tiens à les remercier pour tout leur travail dévoué à travers le pays, le Commonwealth et au-delà, et je suis particulièrement fier de la façon dont Meghan est devenue si rapidement une de la famille. J’espère de toute ma famille que l’accord d’aujourd’hui leur permettra de commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible. »

Sa déclaration «montre qui contrôle»

La déclaration de la reine a été brève et favorable, mais montre certainement qui est en charge », selon l’expert royal Richard Fitzwilliams. Fitzwilliams a déclaré à Express: «Dans cette déclaration, la reine montre qui contrôle. Cela souligne également le fait qu’il n’y a pas de maison de transition lorsque vous travaillez royal. »

Fitzwilliams a ajouté: “Harry et Meghan n’utiliseront pas leurs titres ou n’exécuteront pas de fonctions royales mais au-delà de la ligne tracée ici, la reine montre son mécontentement quant à la façon dont ils se sont comportés malgré ses mots émollients qui sont si favorables.”

L’expert a en outre noté que le fait de retirer les nominations militaires de Harry à une personne «qui avait servi deux fois en Afghanistan souligne que la reine a le sentiment qu’il a abandonné la monarchie. La famille royale était déjà sous le choc de la crise avec Andrew, quand Harry a publié une déclaration sans en informer les membres de la famille royale qui avaient apparemment été impliqués dans des discussions à ce sujet pendant des mois. »

“La Reine a fait preuve de dévouement au devoir toute sa vie et

se sent clairement déçu », a-t-il ajouté.