La réaction du prince Charles à la naissance du prince Harry est déchirante

De toutes les apparences extérieures, le prince Charles semble avoir une vie parfaite! Non seulement il est le futur roi de Grande-Bretagne, mais il a deux beaux fils, quatre merveilleux petits-enfants, une énorme base de fans et une femme qui l’aime beaucoup.

À en juger par le sourire authentique que nous voyons souvent sur le visage du prince Charles, et il est facile de conclure que le prince profite pleinement de la vie. En tant que fils aîné de la reine Elizabeth, nous savons que nous pouvons toujours compter sur le prince Charles pour exercer ses fonctions royales avec dignité et excellence.

Le prince William, qui est également dans la lignée directe de la succession, a suivi les traces de son père, et le prince Charles a soutenu le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, alors qu’ils ont décidé de se retirer en tant que royals seniors. Cependant, les choses n’ont peut-être pas toujours été ce qu’elles semblent être, surtout lorsque le prince Harry est né.

Chaque fois qu’un père accueille un nouveau bébé, il doit être extatique, quoi qu’il arrive. Mais apparemment, il n’en a pas été ainsi avec la naissance du prince Harry.

Le prince Charles et le prince Harry ont-ils une relation étroite?

Peu de fans royaux peuvent oublier le jour du mariage du prince Harry et de Meghan lorsque le prince Charles a fait l’incroyable devoir de promener la mariée à mi-chemin dans l’allée alors que son père ne pouvait pas être là en raison de problèmes de santé. Cela a probablement amené les fans à croire que le célèbre père et fils sont extrêmement proches, mais les choses n’étaient pas toujours aussi parfaites.

La Liste rapporte que bien que les choses semblent aller bien maintenant, le prince Charles avait une relation assez compliquée avec ses deux fils alors qu’ils grandissaient. Alors qu’il était là pour les soutenir après la mort soudaine de leur mère, la princesse Diana, ses fonctions royales le tenaient souvent si occupé qu’il n’avait pas beaucoup de temps à passer avec ses garçons.

En conséquence, les deux jeunes princes, en particulier le prince Harry, étaient beaucoup plus proches de la princesse Diana que du prince Charles. Il semble que les frères en voulaient souvent au prince Charles.

Quelle est la relation du prince Charles avec Meghan Markle?

La duchesse de Sussex défend depuis longtemps les droits des femmes et des filles et, à l'âge de onze ans, a fait campagne contre une publicité sexiste, qui a ensuite changé.

Les fans de Royal savent très bien que Meghan a ses propres problèmes familiaux. Le seul membre de sa famille avec lequel elle a une relation est sa mère, Doria Ragland, qui vit à des milliers de kilomètres de là à Los Angeles, en Californie.

Puisque le prince Harry et son père semblent être en bons termes, le prince Charles a-t-il également une relation étroite avec sa belle-fille, Meghan? Selon The Daily Beast, les choses ne sont pas aussi bonnes qu’elles devraient l’être.

Apparemment, Meghan et le prince Harry ne se sentaient pas «accueillis» par des membres de la famille royale, comme le prince Charles. Cela a certainement causé des frictions entre eux, et il y a des spéculations selon lesquelles la distance entre le prince Charles et les Sussex a été un facteur majeur contribuant à la décision de Meghan et du prince Harry de quitter leurs fonctions royales.

Cela dit, selon elle, le prince Charles tient à soutenir Meghan de toutes les manières possibles, surtout compte tenu du drame qu’elle traverse avec sa propre famille. De plus, Elle rapporte que le Prince Charles qualifie Meghan de «tungstène» en référence à sa force.

La réaction du prince Charles à la naissance du prince Harry est déchirante

La plupart des gens sont sur la lune quand un nouveau bébé arrive. Alors, qu’a fait le prince Charles à la naissance du prince Harry qui était si décevant?

Ce n’est vraiment pas un secret que le prince Charles et feu la princesse Diana ont eu un mariage très difficile. Cependant, elle savait que son mari de l’époque espérait une fille car ils avaient déjà un petit garçon à la maison.

Selon Page Six, il était si désespéré pour une fille que lorsqu’il a vu son fils nouveau-né pour la première fois, il a déclaré à quel point il était bouleversé que c’était un garçon et même qu’il ait les cheveux roux! Comme si cela ne suffisait pas, il a dit la même chose lors du baptême du prince Harry quelques mois plus tard, prouvant que ce n’était pas un laps de temps momentané dans le jugement.