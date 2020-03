La réalité Steve révèle pourquoi Peter Weber ne sait pas comment la saison se terminera

La saison de Peter Weber de The Bachelor a été une brûlure lente en termes de spoilers de Reality Steve. Le blogueur a publié des théories et des spoilers par étapes, mais dans un nouveau billet de blog, il a révélé la fin définitive de la saison. Les nouveaux spoilers révèlent également pourquoi Weber lui-même ne sait pas comment se termine sa saison de The Bachelor.

[Spoiler Alert: This article contains spoilers for Weber’s season of The Bachelor.]

La réalité Steve n’avait pas de spoilers au début de la saison de Peter Weber

Comme les fans de la série le savent, le blogueur révèle généralement des spoilers au moment de la première d’une saison. Cela ne s’est pas produit cette saison. Apparemment, Reality Steve n’a reçu aucune confirmation parce que la fin n’était pas encore arrivée.

“J’essaie de confirmer et j’espère que cela éclairera certaines choses. Mais l’essentiel de tout cela est que tout ce qui s’est passé le dernier jour de la cérémonie des roses n’est pas encore terminé, la «fin» de cette saison n’est pas encore techniquement arrivée, et c’est pourquoi il n’y a rien à gâcher pour l’instant », a-t-il écrit sur son blog.

Le blogueur a partagé une théorie

Plus près de la fin de la saison, Reality Steve a partagé sa théorie sur la fin de la saison Weber de The Bachelor. Il savait déjà que Hannah Ann Sluss et Madison Prewett étaient les femmes restantes. Dans un article de blog, il a partagé sa théorie selon laquelle Weber et Prewett sont ensemble, mais ne se sont pas fiancés parce que Prewett a quitté le spectacle avant la cérémonie de la rose finale.

«J’ai entendu de nombreuses sources« Madison est avec Peter. Ils sortent ensemble mais ne sont pas fiancés. “Si vous tenez un pistolet sur ma tête et me force à vous donner mon avis sur la façon dont tout cela se passe, je dirais que ce serait ma supposition à ce stade”, a écrit Reality Steve. . “Mais c’est tout. Un invité. Je n’en suis pas sûr. Si je le faisais, je vous le dirais. Je vous dis que c’est ce que les gens m’ont dit, mais je n’ai pas la confirmation solide dont j’ai besoin pour le croire à 100%. “

Reality Steve a obtenu la confirmation de la finale de «The Bachelor»

Dans un nouveau billet de blog, Reality Steve a écrit qu’il avait finalement obtenu la confirmation de la fin de la saison. Le blogueur a révélé que Prewett ne se présentait pas à la cérémonie finale de la rose et Weber reportait la cérémonie de la rose jusqu’à ce qu’il puisse lui parler. Il ne rompt pas les choses avec Sluss, et elle vient également aux États-Unis.

“Fondamentalement, il dit:” Pour savoir que je prends la bonne décision et avoir une conscience claire, j’ai besoin que vous soyez tous les deux ici. “Il n’est pas comme” bye Hannah, je choisis Madi. “Il ne fait même pas un choisissez dans les deux sens et dites qu’il ne le fera pas jusqu’à ce qu’il ait au moins une chance de parler à Madison et de les avoir tous les deux là. Il ne veut pas qu’Hannah Ann se sente comme il l’a choisie à gauche Madison et elle était la seule à rester debout. Il doit comprendre cela, et il ne peut pas le faire sans parler à Madison », a écrit le blogueur.

Une chose que je peux absolument confirmer à nouveau est que cette fin n’implique personne d’autre que Madison et Hannah Ann. Cela implique les deux et c’est tout. Aucun producteur, pas Hannah Brown, pas Kelley – rien de tel. Mais il y a certainement de la bizarrerie.

– RealitySteve (@RealitySteve) 5 mars 2020

Apparemment, cela prend un certain temps, mais Weber est en mesure de regagner la confiance de Prewett. Selon Reality Steve, il termine les choses avec Sluss et sort actuellement avec Prewett.

Pourquoi Peter Weber ne sait pas comment la saison se termine

Sur la deuxième page du billet de blog, Reality Steve a répondu aux questions auxquelles il s’attendait des fans. L’une de ces questions était de savoir pourquoi il a été taquiné Weber lui-même ne sait pas comment la saison se termine.

Réalité Steve a répondu: «On m’a dit que c’était parce que Peter allait lui proposer officiellement pendant le live show et il ne sait pas si elle acceptera. Apparemment, il n’a aucune idée si elle dira oui. Enfer, peut-être qu’il aura froid aux pieds et ne le suivra pas. Il est clair que Peter sait ce qui se passe dans sa vie en ce moment, à qui il parle et avec qui il est. Donc, dire «il ne sait pas comment ça se termine» est une sorte de jeu de mots. Je pense que Peter proposera mardi à l’ATFR, mais nous verrons. “