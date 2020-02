La récente sortie du prince William et de Kate Middleton a des fans royaux créant un nouveau Fab Four

Le prince William et Kate, duchesse de Sussex sont souvent tellement occupés à remplir leurs fonctions royales officielles que nous oublions souvent que derrière des portes closes, ils sont comme nous. En tant que parents de trois enfants adorables, George, Charlotte et Louis, il est assez sûr de dire que leur vie devient parfois folle.

Récemment, les fans ont vu le duc et la duchesse de Cambridge avec un autre couple royal – et c’était au-delà de l’adorable. C’était merveilleux de voir les quatre membres de la famille royale ensemble, appréciant vraiment non seulement la sortie qu’ils entreprenaient, mais aussi la compagnie de l’autre. Parlons de la façon dont le prince William et Kate ont eu une jolie sortie avec ce couple royal.

Les deux héritiers du trône britannique traînaient

Le prince William et son père, le prince Charles, sont tous deux héritiers du trône britannique. Cela signifie que leurs épouses, Kate et Camilla, duchesse de Cornouailles seront un jour des consorts royales.

Alors que nous voyons souvent le prince Charles avec ses fils pendant les fonctions officielles avec le reste de la famille royale, ce n’est pas souvent que nous sommes en mesure de voir seulement les deux couples ensemble. Pourtant, un récent matin d’hiver, les deux futurs rois ont bravé la froide matinée et emmené leurs femmes dans un endroit qui revêt une signification particulière pour le prince William.

Le prince William et Kate Middleton ont fréquenté une génération royale différente

Kate Middleton et le prince William | Anthony Devlin / .

Alors, où est-ce que le prince William, Kate, le prince Charles et Camilla sont allés ensemble? Selon People, les quatre membres de la famille royale se sont dirigés vers le Defence Medical Rehabilitation Center, qui est un centre de réadaptation pour le personnel de service.

Le prince William semblait aimer raconter tout à son père sur le centre et pendant la visite, ils ont pu voir certains des aspects les plus importants de ce qui se passe pendant les activités quotidiennes. L’installation, située dans le Leicestershire, est ouverte depuis plus d’un an et est spécialement destinée aux membres des forces armées qui souffrent de certaines maladies ou blessures.

Une fois la visite terminée, les deux couples se sont séparés pour profiter du reste de la journée. Cependant, les fans étaient ravis de les voir ensemble.

Y a-t-il un nouveau «Fab Four»?

Les gens rapportent que la sortie permet aux deux princes de mettre de côté le drame entourant la sortie royale du prince Harry et de Meghan, duchesse de Sussex.

Les fans ont à l’origine surnommé le prince William, Kate, le prince Harry et Meghan les «quatre fabuleux». Avec la démission et la démission royales du prince Harry et de Meghan, le duc et la duchesse de Sussex ne seront plus des membres de la famille royale et n’auront plus leurs titres de RHS.

Dans le circuit royal officiel, la récente sortie a mis en lumière une nouvelle gamme pour les quatre fabuleux – celle qui comprend les deux héritiers du trône, qui se trouvent également être père et fils.