La règle du bain de la reine Elizabeth exige que le personnel mesure la profondeur et la température de l’eau

Lorsque la reine Elizabeth se réveille au palais de Buckingham, elle commence sa journée comme n’importe qui d’autre. Mais aussi, un peu différent: la reine a le privilège financier d’employer un joueur de cornemuse personnel ainsi qu’un employé pour surveiller et mesurer leur bain. La monarque la plus ancienne du monde profite de son bain matinal à une température et une profondeur précises, et c’est exactement ce qu’elle obtient.

Sa Majesté se lève rarement après 23 heures, elle aime lire au lit et se lève vers 19h30 tous les matins. La reine est un adepte de la routine et a tendance à s’engager plus ou moins dans les mêmes activités chaque jour, explique le UK Daily Mail.

Le matin parfait de la reine

Chaque nuit, la reine Elizabeth dort seule avec un sergent de police stationné juste devant sa chambre royale. L’agent de sécurité mettait fin à son quart de travail à 6h30 du matin.

Mais après qu’un intrus est entré par effraction dans le palais et a dérangé la reine à 7 heures du matin en 1982, la garde reste en service jusqu’à ce qu’Elizabeth se réveille et commence sa journée. Le prince Philip passe ses nuits dans une suite de chambres au bout du couloir.

À 7h30 précises, le membre du personnel royal de la reine frappe doucement et entre dans la chambre vert pâle de Sa Majesté portant un plateau en argent sur lequel se trouvent un pot de thé du matin Earl Grey préféré de la reine, une tasse et une soucoupe en porcelaine osseuse, quelques biscuits et une serviette en lin. Tandis qu’Elizabeth sirote son thé, grignote des biscuits et écoute les informations de la BBC à la radio, sa collaboratrice prépare un bain dans les toilettes attenantes.

La reine préfère se baigner à 8 heures précises, et son bain doit l’être, a déclaré le correspondant royal, Brian Hoey, au Daily Mail. Pour assurer une expérience de baignade idéale chaque matin, un membre du personnel royal est employé pour tester la température – jamais trop chaude, jamais trop froide – avec un thermomètre en bois, rapporte le magazine Marie Claire.

De plus, la profondeur de l’eau ne doit jamais dépasser sept pouces, et oui, il y a un membre du personnel royal qui s’occupe également de cela.

Petit déjeuner de la reine Elizabeth

Reine Elizabeth II | Sean Gallup / .

À 8 h 30, la reine Elizabeth est habillée, soignée et prête à savourer un petit-déjeuner léger et le journal du matin avec son mari. Habituellement, elle rentrera dans un bol de Special K, de flocons de maïs ou de céréales Weetabix avec des fruits frais tranchés et du lait.

La reine Elizabeth prend son thé dans de fines tasses en porcelaine, mais préfère manger ses céréales du matin dans un bol Tupperware en plastique, a révélé l’Independent.

Quand elle veut changer un peu les choses, la reine Elizabeth porte un toast recouvert de marmelade d’orange Wilkin & Sons. De temps en temps, la reine opte pour des œufs brouillés bruns (elle pense qu’ils ont meilleur goût que les œufs blancs) garnis d’un peu de saumon fumé et de truffes rasées.

La reine est également accompagnée d’une performance de cornemuse

À neuf heures, la reine Elizabeth et le prince Philip ont droit à une sérénade privée de 15 minutes exécutée par le Piper officiel du souverain, Richard Grisdale. Lorsqu’il ne joue pas en solo pour la reine, Grisdale se produit avec le Royal Regiment of Scotland.

Après le petit déjeuner, la reine Elizabeth passe généralement le reste de sa matinée à s’occuper de la paperasse à son bureau de Chippendale. Elle répond à une sélection de courriers de fans, écrit dans son journal et traite de la correspondance confidentielle envoyée via des boîtes de répartition ministérielles rouges.

La routine de la reine Elizabeth n’a pas beaucoup changé depuis qu’elle est montée sur le trône en 1952. Elle ralentit peut-être, mais la reine ne montre aucun signe de quitter sa position. Comme son ancien manager équestre, Sir Michael Oswald, l’a déclaré au magazine People, “Tant qu’elle sera en mesure de remplir ses fonctions, elle continuera.”