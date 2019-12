La règle étrange de la reine Elizabeth 1 dans la nuit a rendu la princesse Diana folle

Nous savons tous que les membres de la famille royale ont pas mal de règles et de protocoles auxquels ils aiment se conformer tout le temps. De la façon dont ils s'habillent à ce qu'ils ne peuvent pas manger lorsqu'ils s'inclinent et font la révérence à la reine Elizabeth II.

Certaines règles peuvent sembler un peu idiotes aux gens ordinaires, mais il y en a une qui a même rendu la princesse Diana folle. Cette règle particulière est celle que la famille de Sa Majesté a suivie pour elle la nuit. Voici plus sur cette étrange règle, ainsi que la réponse à savoir si le prince et la princesse de Galles ont dormi dans le même lit après leur mariage.

La reine Elizabeth II, la princesse Diana et le prince Charles | Terry Fincher / Archives de la princesse Diana / .

La reine Elizabeth règle étrange la nuit que la princesse Diana détestait

Vous avez peut-être entendu la règle royale sur la façon dont personne ne peut continuer à manger son dîner une fois que la reine a fait le sien. Eh bien, il a été signalé qu'une autre règle tacite est que personne ne pouvait s'endormir avant que la reine ne le fasse.

L’ancien secrétaire privé du monarque, Sir William Heseltine, qui a travaillé au palais de 1986 à 1990, a déclaré que la princesse Diana, en particulier, trouvait cette règle extrêmement difficile à suivre.

"Pour Diana, les longues soirées royales étaient une agonie", a révélé Heseltine. "Il y aurait une heure ou deux dans le salon de tout le monde assis autour de la conversation, et personne ne se sentait bien d'aller au lit avant la reine."

Le prince Charles, la princesse Diana et la reine Elizabeth II | Photos Fox / .

Il a ajouté qu'après avoir traité la règle pendant un certain temps, la princesse "a été poussée à des extrêmes tels qu'elle (s'est) excusée et s'est couchée, ce qui était plutôt mauvais."

Le prince Charles et la princesse Diana ont-ils dormi dans le même lit?

Alors que les nuits de Diana pour la reine ont peut-être été un enfer, nous savons que son mariage avec Charles s'est effondré peu de temps après avoir noué le nœud. Depuis des années, les gens se demandent s'ils ont même dormi ensemble dans la même pièce.

Selon le diariste Kenneth Rose, ils n'ont pas dormi dans la même pièce.

Rose est décédée en 2014 et à cette époque, les journaux qu'il continuait de documenter ses rencontres avec la famille royale ont été publiés. Dans ceux-ci, Rose a écrit que la belle-mère de la princesse Diana, Raine Spencer, lui avait donné des informations sur le couple.

Prince Charles, princesse Diana, reine Elizabeth II | Photothèque Tim Graham via .

"Ils ne me regardent pas comme deux amoureux", lui aurait-elle dit. "Ils ont des chambres différentes et elle ne semble jamais vouloir le toucher."

Le journaliste Richard Kay a également parlé de leur situation de sommeil et a déclaré que le prince et la princesse partageaient un lit conjugal à un moment donné mais qu'en 1988, ils étaient dans des quartiers séparés et n'avaient pas dormi dans le même lit pendant des années.

Kay a également affirmé que Diana avait essayé de courtiser son mari dans leur lit à un moment donné en portant de la lingerie racée mais quand le prince l'a vue dedans, il a dit qu'elle "avait l'air ridicule".

