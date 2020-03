La reine Elizabeth a deux Royals en tête pour remplacer Meghan Markle et le prince Harry

Il a été partout dans les nouvelles récemment que Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ont décidé de démissionner de leurs postes de royals actifs. Bien que cela ait été un énorme choc pour tout le monde, y compris les autres membres de la famille royale, tout le monde veut les voir heureux, et apparemment, ils ont beaucoup apprécié la vie loin des projecteurs.

La reine Elizabeth a déclaré que même si elle préférait qu’ils continuent d’exercer des fonctions royales, elle voulait qu’ils aient la vie qu’ils recherchaient.

Avec tant de choses à découvrir, la reine, ainsi que d’autres membres de la famille royale ont beaucoup de décisions à prendre. Bien que nous n’en sachions probablement pas plus avant un moment, un détail a finalement été révélé. Il semblerait que la reine Elizabeth ait deux membres de la famille royale en tête pour remplacer Meghan et le prince Harry.

La reine Elizabeth veut que ces deux royals remplacent Meghan Markle et le prince Harry

Reine Elizabeth II | Agence Dinendra Haria / Anadolu via .

Maintenant, la reine est confrontée à l’importante décision de décider qui devrait remplacer Meghan et le prince Harry. Alors, à qui veut-elle confier le travail? Eh bien, selon Page Six, elle a choisi ses petites-filles, les princesses Béatrice et Eugénie, pour être responsable d’assister à des fonctions plus royales et d’effectuer des tâches en son nom.

“Sa Majesté pense que ses petites-filles devraient assister à davantage d’événements royaux et accomplir plus de tâches”, a déclaré un courtisan au Daily Mail.

Le prince Charles serait pleinement d’accord avec la décision malgré son désir d’un groupe plus «allégé» de membres de la famille royale. Il y a de fortes chances qu’il sache à quel point tout le monde est submergé et que le fait d’intensifier la princesse Béatrice et la princesse Eugénie aidera énormément la famille.

“Son Altesse Royale aime beaucoup ses nièces et ne s’opposerait pas si elles voulaient accomplir plus de tâches”, a déclaré la source au DailyMail.

Qui sont Béatrice et Eugénie?

Voir ce post sur Instagram

Cette semaine, la princesse Beatrice a organisé un dîner en soutien à @outwardbounduk au château de Windsor. En mars, HRH est devenu administrateur de l’association caritative éducative (le duc d’York est mécène), qui aide les jeunes à défier leurs limites par l’apprentissage et les aventures dans la nature. et La Princesse Royale remettra des @dofeuk Gold Awards à plus de 3 000 jeunes. Fondé par le duc d’Édimbourg en 1956, le prix a aidé des millions de jeunes de tous horizons. ⁣ Son Altesse Royale a également assisté au 17e gala annuel @friendswithoutaborder, où elle a reçu son premier prix Making a Difference. En 2018, la princesse Beatrice a visité l’hôpital des amis du Laos pour les enfants, y compris l’ouverture du nouveau service néonatal.

Un post partagé par The Duke of York (@hrhthedukeofyork) le 17 mai 2019 à 11h55 PDT

Les princesses Béatrice et Eugénie sont respectivement neuvième et dixième du trône et des filles du prince Andrew et de Sarah Ferguson. Bien que nous les voyions occasionnellement lors d’événements royaux impliquant des membres de la famille élargie, nous ne sommes pas habitués à voir les deux princesses presque autant que nous le faisons Meghan et le prince Harry.

Alors, qui sont-ils? Eh bien, bien qu’elles soient petites-filles de la reine, elles ne sont pas directement dans la succession et occupent en fait des emplois réguliers. Selon Good Housekeeping, la princesse Beatrice, titulaire d’un baccalauréat en histoire et travaille actuellement dans le secteur financier. Sa sœur cadette, la princesse Eugénie, travaille pour une London Art Gallery, utilisant ses diplômes en histoire de l’art et en littérature anglaise.

Bien que la princesse Béatrice et la princesse Eugénie n’exercent pas de tâches au jour le jour, elles ne sont certainement pas étrangères à cela. Ils sont inclus dans des événements tels que Trooping the Color, pour le moment, ils ne sont pas considérés comme des «membres de la famille royale». À ce titre, ils ne reçoivent aucun financement de la subvention souveraine.

Il reste à voir comment cela va changer, et nous savons que la reine Elizabeth est convaincue qu’elle a pris la bonne décision.

Pourquoi ils sont un bon choix

En fin de compte, Meghan et le prince Harry ne sont pas les seuls membres de la famille royale en activité à ne plus exercer leurs fonctions. Le prince Andrew a également reculé, selon The Cut.

Sa démission intervient après un scandale impliquant Jeffrey Epstein auquel le prince avait des liens, ce qui signifie que davantage de personnes sont nécessaires pour remplir les nombreuses fonctions dont la famille royale est responsable chaque année.

«Il est devenu clair pour moi au cours des derniers jours que les circonstances liées à mon ancienne association avec Jeffrey Epstein sont devenues une perturbation majeure du travail de ma famille et du travail précieux qui se poursuit dans les nombreuses organisations et organisations caritatives que je suis fier de soutenir. », A déclaré le prince Andrew dans un communiqué. “Par conséquent, j’ai demandé à Sa Majesté si je pouvais me retirer de mes fonctions publiques dans un avenir prévisible, et elle lui a donné sa permission.”

Depuis que le prince Andrew s’est éloigné, personne dans sa famille nucléaire ne sert au nom de la famille royale. La princesse Béatrice et la princesse Eugenia, ses filles, non seulement combleraient le vide avec le départ de Meghan et du prince Harry, mais permettraient à l’héritage du prince Andrew de rester actif dans la famille royale.