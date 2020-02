La reine Elizabeth a doucement apaisé ses moments de cheval après que quelqu’un ait essayé de l’assassiner

Quelques fans royaux se souviennent du moment terrifiant que quelqu’un

a tenté

pour assassiner Sa Majesté la reine Elizabeth. Mais le seul détail qu’ils peuvent

ne réalise pas comment la reine était plus préoccupée par l’apaisement

son cheval effrayé qu’elle ne l’était en évitant de justesse la mort.

Mais ce n’est même pas la partie la plus folle. Il s’avère qu’il y a

au cours des décennies, la vie de la reine a fait l’objet de multiples tentatives,

un autre tournage la même année qui a été dissimulé pendant des décennies.

Quelqu’un a tenté de tirer sur la reine lors de la célébration de Trooping the Color

La reine Elizabeth II à cheval birmane | Photothèque Tim Graham via .

Marcus Simon Sarjeant, 17 ans, licencié

six blancs à la reine Elizabeth alors qu’elle montait fièrement son cheval préféré,

Birman, lors de la célébration annuelle de la parade des couleurs le 13 juin 1981. Après

son arrestation, Sarjeant a expliqué ses motifs tordus, en disant: «Je voulais être

célèbre. Je voulais être quelqu’un. “

Plutôt que de s’inquiéter

sur elle-même, Sa Majesté s’est immédiatement tournée vers le birman pour le calmer

au milieu de l’agitation. Et c’est une bonne chose que la reine ait des nerfs d’acier,

parce qu’il y aurait une autre tentative d’assassinat par un autre adolescent juste un

quelques mois plus tard.

La reine Elizabeth a été presque assassinée par un adolescent

année

La reine Elizabeth et le prince Philip | Anwar Hussein / .

Heureusement, il n’avait pas de grand objectif. Mais cela ne rend pas la tentative d’assassinat contre Sa Majesté moins tragique. Le 14 octobre 1981, un terroriste de 17 ans du nom de Christopher John Lewis a tiré sur la reine depuis un immeuble du cinquième étage à Dunedin, en Nouvelle-Zélande, alors qu’elle et le prince Philip quittaient leur Rolls Royce.

A l’époque, les journaux britanniques

on leur a dit que le bruit qu’ils avaient entendu était un pétard ou un panneau tombant. Personne

savait que la reine Elizabeth était la cible d’un terrible complot jusqu’à des décennies

plus tard.

Lewis n’avait pas de motifs clairs pour viser la reine

On ne sait pas exactement comment la police l’a attrapé, mais Lewis

a été interrogé huit fois au total en rapport avec le crime. le

Le New York Times a rapporté que l’adolescent avait des antécédents de violence

y compris le vol à main armée, l’incendie criminel et la torture animale. Il était aussi un grand fan de

le célèbre chef de culte Charles Manson.

Finalement, il a été inculpé de la moindre peine de

posséder une arme à feu et la tirer en public, même si un mémo disait: «Lewis n’a

en effet, à l’origine, l’intention d’assassiner la reine. ”

Il s’est suicidé en prison en 1997 en attendant son procès

sur une accusation de meurtre différente.

Il y a eu une troisième tentative d’assassinat

La reine Elizabeth II et le prince Philip | George Freston / Fox Photos / .

Malheureusement, les deux fusillades n’étaient pas les seules fois où la reine Elizabeth a été prise pour cible. Un incident appelé le Lithgow Plot s’est produit en 1970 alors que la reine Elizabeth et le prince Philip étaient en tournée royale en Australie.

Les auteurs auraient roulé une grosse bûche de bois sur la voie ferrée directement sur le chemin de Sa Majesté. Si leur complot avait fonctionné, le train aurait déraillé et aurait percuté un remblai. Mais heureusement pour tout le monde à bord, le train se déplaçait exceptionnellement lentement et ne sortait pas des voies.

Comme l’autre tentative australienne, l’incident a été dissimulé

dans les nouvelles en raison d’un accord avec les forces de l’ordre. L’enquête a été

fermé sans aucune arrestation.

C’est une conséquence inutile d’être si célèbre. Mais

clairement la reine Elizabeth a dépassé les incidents et, espérons-le, renforcé

la sécurité en attendant.